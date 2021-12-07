طريقة عمل الفراخ بالكاري وجوز الهند اللذيذ في المنزل

يعد الطعام الهندي من أشهر الأطباق التي يفضلها الكثير وأيضا يوجد مطاعم كثيرة تقوم بتحضير الطعام الهندي فى جميع أنحاء البلاد، ويعتمد هذا الطعام على أنه يكون مميز بالنسبة المكونات التي تكون متميزة مثل التوابل والنكهة المختلفة عن غيرها، ومن الأصناف المعروفة والمشهورة هى الماسالا دوسا، وتندوري الفراخ، برياني، وفراخ بالكاري والزبادي سوف نقوم بذكر طريقة لتحضير الفراخ بالدجاج والزبادي بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة. مكونات عمل فراخ بالكاري والزبادي: 4 أجزاء صدور فراخ مخلية.

4 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

1 علبة لبن زبادي.

1 ثمرة بصل مقطعة شرائح طويلة.

حزمة كزبرة خضراء مفرومة جيداً.

2 ثمرة طماطم مقطعة قطع صغيرة.

1 ثمرة فلفل أخضر حار، حسب الرغبه.

4 ثمرات جزر مبشور خشن.

3 ملعقة كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل، فلفل أسود، قرفة، حبهان ناعم، أعواد قرنفل، كمون، كزبرة ناشفة ناعمة.

1 ملعقة صغيرة كاري.

1 ملعقة كبيرة شطة حارة.

1 ملعقة كبيرة شطة هلابينو خضراء.

3 كوب أرز بسمتي.

3 كوب ماء ساخن. طريقة التحضير: نقوم بغسل صدور الدجاج وغسلها جيدا، وبعد ذلك نقوم بتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم، ونقوم بتقطيع البصل إلي شرائح طويلة. نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع فيه البصل وبعد ذلك نضيف الزيت ونقلبهم مع بعضهم، ثم نضيف عليهم البهارات المتنوعة مع إضافة الكاري، وهو الذي يعطي الطبق طعم ومذاق لذيذ ونضع الطماطم المقطعة ونضيف صلصة الطماطم والزبادي والكزبرة الخضراء المفرومة ونقلبهم جيداً مع بعضهم. نقوم بإضافة الصدور المقطعة والمغسولة فى الوعاء ونتركها على النار حتي تستوي جيداً. نضع الملح، والفلفل الأخضر، الجزر، ثم نضع الماء حتي يغطي الوعاء تماما ويترك حتي يستوي. وفي أثناء تسوية الفراخ نقوم بعمل الأرز البسمتي حتي يقدم مع الفراخ، نقوم بغلي 3 كوب ماء ونضيف عليهم الملح ثم بعد ذلك إضافة الأرز المنقوع والمغسول فى الماء المغلي ونتركه على نار منخفضة حتي يستوي تماما. بعد إنتهاء الفراخ نقوم بغرفها فى طبق ونضع الأرز بعد نضجه فى طبق التقديم ونضيف الدجاج بالكاري بجانب الزبادي ويقدم وهو ساخن. يمكن تبديل زيت ذرة بزيت السمسم، لأن الأطباق الهندية يستعمل فيها زيت السمسم لأنه يحتوي على فوائد كثيرة. مكونات عمل كاري دجاج بحليب جوز الهند: 500 جرام صدور دجاج تقطع مكعبات متوسطة.

نص أصبع زبدة.

1 كوب لبن جوز الهند.

نص كوب كريمه سائلة.

نص ملعقة صغيرة فلفل حلو وبابريكا.

1 ملعقة صغيرة كاري.

رشة ملح. طريقة التحضير: نقوم بوضع زبدة فى وعاء ونضعها على النار وبعد ذلك نضع فيها مكعبات الفراخ حتي يتغير لونها وتكون ذهبية. نضيف عليهم لبن جوز الهند والكريمة السائلة عليهم، ونقلبهم ونتركهم على النار وتكون منخفضة حتي يزيد صلصة. نضع الملح والفلفل الحلو والكاري ونقلب كل المكونات مع بعضهم حتي يختلطو. نقوم بتقديم الدجاج وهو ساخن بجانب الأرز البسمتي، ويمكن خلط قليل من الأرز مع الزبيب ويقدم جاهزاً. مكونات عمل فراخ بالكاري والزبادي:طريقة التحضير:مكونات عمل كاري دجاج بحليب جوز الهند:طريقة التحضير: الوسوم

يعد الطعام الهندي من أشهر الأطباق التي يفضلها الكثير وأيضا يوجد مطاعم كثيرة تقوم بتحضير الطعام الهندي فى جميع أنحاء البلاد، ويعتمد هذا الطعام على أنه يكون مميز بالنسبة المكونات التي تكون متميزة مثل التوابل والنكهة المختلفة عن غيرها، ومن الأصناف المعروفة والمشهورة هى الماسالا دوسا، وتندوري الفراخ، برياني، وفراخ بالكاري والزبادي سوف نقوم بذكر طريقة لتحضير الفراخ بالدجاج والزبادي بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة. مكونات عمل فراخ بالكاري والزبادي: 4 أجزاء صدور فراخ مخلية.

4 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

1 علبة لبن زبادي.

1 ثمرة بصل مقطعة شرائح طويلة.

حزمة كزبرة خضراء مفرومة جيداً.

2 ثمرة طماطم مقطعة قطع صغيرة.

1 ثمرة فلفل أخضر حار، حسب الرغبه.

4 ثمرات جزر مبشور خشن.

3 ملعقة كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل، فلفل أسود، قرفة، حبهان ناعم، أعواد قرنفل، كمون، كزبرة ناشفة ناعمة.

1 ملعقة صغيرة كاري.

1 ملعقة كبيرة شطة حارة.

1 ملعقة كبيرة شطة هلابينو خضراء.

3 كوب أرز بسمتي.

3 كوب ماء ساخن. طريقة التحضير: نقوم بغسل صدور الدجاج وغسلها جيدا، وبعد ذلك نقوم بتقطيعها مكعبات متوسطة الحجم، ونقوم بتقطيع البصل إلي شرائح طويلة. نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع فيه البصل وبعد ذلك نضيف الزيت ونقلبهم مع بعضهم، ثم نضيف عليهم البهارات المتنوعة مع إضافة الكاري، وهو الذي يعطي الطبق طعم ومذاق لذيذ ونضع الطماطم المقطعة ونضيف صلصة الطماطم والزبادي والكزبرة الخضراء المفرومة ونقلبهم جيداً مع بعضهم. نقوم بإضافة الصدور المقطعة والمغسولة فى الوعاء ونتركها على النار حتي تستوي جيداً. نضع الملح، والفلفل الأخضر، الجزر، ثم نضع الماء حتي يغطي الوعاء تماما ويترك حتي يستوي. وفي أثناء تسوية الفراخ نقوم بعمل الأرز البسمتي حتي يقدم مع الفراخ، نقوم بغلي 3 كوب ماء ونضيف عليهم الملح ثم بعد ذلك إضافة الأرز المنقوع والمغسول فى الماء المغلي ونتركه على نار منخفضة حتي يستوي تماما. بعد إنتهاء الفراخ نقوم بغرفها فى طبق ونضع الأرز بعد نضجه فى طبق التقديم ونضيف الدجاج بالكاري بجانب الزبادي ويقدم وهو ساخن. يمكن تبديل زيت ذرة بزيت السمسم، لأن الأطباق الهندية يستعمل فيها زيت السمسم لأنه يحتوي على فوائد كثيرة. مكونات عمل كاري دجاج بحليب جوز الهند: 500 جرام صدور دجاج تقطع مكعبات متوسطة.

نص أصبع زبدة.

1 كوب لبن جوز الهند.

نص كوب كريمه سائلة.

نص ملعقة صغيرة فلفل حلو وبابريكا.

1 ملعقة صغيرة كاري.

رشة ملح. طريقة التحضير: نقوم بوضع زبدة فى وعاء ونضعها على النار وبعد ذلك نضع فيها مكعبات الفراخ حتي يتغير لونها وتكون ذهبية. نضيف عليهم لبن جوز الهند والكريمة السائلة عليهم، ونقلبهم ونتركهم على النار وتكون منخفضة حتي يزيد صلصة. نضع الملح والفلفل الحلو والكاري ونقلب كل المكونات مع بعضهم حتي يختلطو. نقوم بتقديم الدجاج وهو ساخن بجانب الأرز البسمتي، ويمكن خلط قليل من الأرز مع الزبيب ويقدم جاهزاً. مكونات عمل فراخ بالكاري والزبادي:طريقة التحضير:مكونات عمل كاري دجاج بحليب جوز الهند:طريقة التحضير:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الفراخ بالكاري وجوز الهند اللذيذ في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.