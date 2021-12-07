البسبوسة بالطعم الأصلي وأحسن من المحلات

البسبوسة من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يقبل الناس على شرائها بكثرة من محلات الحلويات، وهى من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، ودائماً تحرص ربات البيوت على إعدادها في شهر رمضان المبارك الذي يكثر فيه تقديم الحلويات الشرقية بأنواعها المختلفة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم أسهل طريقة لعمل البسبوسة بمكونات بسيطة.

مكونات عمل البسبوسة

يمكننا تحضير البسبوسة بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كما يلي:-

2 كوب وربع سميد (375 جرام).

نصف كوب سمن (115 جرام).

نصف كوب حليب (115 مللي).

كوب إلا ربع سكر (150 جرام).

2 ملعقة كبيرة جوز هند.

الشربات

كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير

يتم تحضير البسبوسة بطريقة سهلة وبخطوات سريعة كالتالي:-

نخلط 2 كوب وربع من السميد مع ملعقتين كبيرتين من جوز الهند ونصف كوب من السمن جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نذوب كوب إلا ربع من السكر في نصف كوب من الحليب ونضيف الخليط على المكونات السابقة. نخلط المكونات مع بعضها جيداً، ثم نضع خليط البسبوسة في صينية مدهون بالسمن، ويمكننا تزيينها بالمكسرات المفضلة قبل إدخالها الفرن. نترك الصينية عشر دقائق ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 25 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي. لتحضير الشربات: نذوب كوب من السكر في كوب ونصف ماء، ثم نضع الخليط على النار. عندما يصل الشربات لدرجة الغليان نضيف عصير الليمون، ثم نهدأ النار ونتركه يغلي لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار. نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة على الشربات قبل إضافته للبسبوسة. فور خروجها من الفرن نسقيها بالشربات الدافئ لكي نحصل على قوام طري، ثم نغطيها ونتركها حتى تبرد وتتماسك. نقطع البسبوسة وتقدم باردة في أطباق التقديم.

طريقة عمل البسبوسة بدون سمن أو زبدة

المكونات

كوب إلا ربع سميد ناعم.

كوب إلا ثلث سكر.

علبة قشدة (170 جرام).

كوب إلا ثلث زيت.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 بيضة.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير