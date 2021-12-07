جربيها رهيبة.. وصفه لصبغ الشعر باللون البني بدون حناء وبدون مواد كيماوية

جربيها رهيبة.. وصفه لصبغ الشعر باللون البني بدون حناء تحب الفتيات التغيير في كل شيء ويشمل التغيير الذي تفعله الفتيات هو التغيير في لون الشعر فتقوم بصبغ الشعر وسنوضح لكم في مقالنا اليوم أفضل الوصفات الطبيعية لصبغ الشعر البني بدون استخدام الحناء أو الصبغة الصناعية التي من الممكن أن تضر الشعر وتستمر الصبغة الطبيعية لفترة طويلة ومرضية بالإضافة إلى أنها تعطيك لون طبيعي تمامًا ولا تحتوي الصبغة على أي مواد كيميائية ضارة وسنوضح أكثر من طريقة لصبغ الشعر سواء باستخدام القهوة أو ماء الأكسجين.

كوب قهوة ساخن محضر مسبقًا.

كوبين من بلسم خاص بالشعر.

2 ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

خل التفاح السائل.

حضري كوب القهوة واتركيها كي تبرد قليلًا.

امزجي كوب القهوة بعد أن يبرد وامزجيه مع كوبين من البلسم الخاص بالشعر.

ثم قومي بمزج الخليط مع ملعقتين من القهوة المطحونة.

ضعي الخليط السابق على الشعر من الفروة وحتى أطراف الشعر وذلك بعد أن تغسلي شعرك وتنظفيه جيدًا بالماء الدافئ.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 60 دقيقة كاملة ثم قومي بشطف شعرك بواسطة خل التفاح.

كرري الوصفة في كل مرة تقومي بها بغسل شعرك حتى تحصلي على نتيجة أفضل وتدوم لفترة أطول.

طريقة استخدام القهوة لصبغ الشعر البني مكونات الطريقة:-خطوات عمل الطريقةصبغ الشعر بواسطة ماء الأكسجين

يعد ماء الأكسجين من أفضل المواد المستخدمة والفعالة في صبغ الشعر ومكونات الطريقة هي:-

1\2 كوب من ماء الأكسجين.

نصف كوب آخر من الماء العادي.

قومي بخلط نصف كوب ماء الأكسجين مع نصف كوب الماء وقلبيهم جيدًا حتى يتجانسوا.

رشي الخليط على شعرك وخاصة على المناطق التي تريدين تغيير لونها أو تفتيحه واتركيه على شعرك لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك قومي بغسل شعرك جيدًا بالماء الفاتر والشامبو الخاص بك وكرري الطريقة مرة أخرى للحصول على نتائج أفضل.

خطوات عمل الطريقةصبغ الشعر باستخدام عصير الشمندر

باستخدام كمية من عصير الشمندر وعصير الجزر وزيت جوز الهند اتبعي الخطوات التالية:-