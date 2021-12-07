الأطباء يحذرون إذا استخدمت زيت الزيتون بتلك الطريقة فأنت تحوله إلى سم قاتل

يعرف عن زيت الزيتون أنه من الزيتون المفيدة للغاية، لذا سوف نتعرف على فوائد زيت الزيتون وأضراره، حيث أن لكل شيء فائدة وضرر، والإفراط في تناول أي طعام قد يؤدي إلى الضرر بالشخص ذاته، كما أن زيت الزيتون من الزيتون الغير مقتصرة فقط على الطعام، بل يمكن أن يدخل في الصناعات الطبية مثل الصابون الخاص بالجسم والبشرة والكريمات أيضا.

فوائد زيت الزيتون وأضراره

فوائد زيت الزيتون وأضراره من الأمور الذي لا ينتهي البحث عنها، حيث أنه من الزيوت الهامة جدا للجسم، كما أن شجرة الزيتون تم ذكرها في القرآن وكم الفوائد التي بها، ولكن يوجد بعض المرضى خطر عليهم تناول زيت الزيتون، لذا من الأفضل سؤال طبيب في الشروع في تناوله، كما يدخل زيت الزيتون في وصفات تقوية بصيلات الشعر والحد من تساقطه، حيث أنه يأتي بنتائج هائلة في تلك الحالات، كما يستخدم مع الكريمات المرطبة في زيادة نعومة الجسم.

أضرار زيت الزيتون

يعرف عن زيت الزيتون أنه من الزيوت المفيدة، وجميع الأشخاص يعرفون مدى فائدته، ولكن الغير منتشر هو أن لزيت الزيتون أضرار سوف نتعرف عليها وهي:

يمثل خطر على مرضى السكرى: حيث أن تناوله بكثرة يمكن أن يسبب زيادة مستوى الجلوكوز في دم المريض.

كل من هو مصاب بمرض القلب: يعد زيت الزيتون لتلك الفئة ضار جدا، وذلك لأنه يعمل على زيادة الكوليسترول في دم المصاب، مما يعمل على انسداد الشرايين بسبب تراكم الدهون بها، وذلك يضعف عضلة القلب، مما تجعل المصاب يشعر بالتعب المستمر عند مزاولته أي مجهود حتى وإن كان بسيط.

كل من يعاني من السمنة المفرطة: على الرغم من أن الدهون المفيدة مثل زيت الزيتون جيدة أثناء النظام الغذائي، إلا أن تناولها بكثرة تعمل على تراكم الدهون، مما تسبب مشاكل عديدة.

كيفية الاستفادة من زيت الزيتون دون ضرر

يمكن الاستفادة من زيت الزيتون دون حدوث أي أضرار عن طريق التالي: