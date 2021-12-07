مفعوله سحري.. كريم الفازلين وزيت الزيتون لتبييض الجسم والمناطق الداكنة من أول استعمال

كريم الفازلين وزيت الزيتون لتبييض الجسم، تبحث كثير من السيدات عن وصفات طبيعية تساعد على تفتيح الجسم، ومن هذه الوصفات هو كريم الفازلين وزيت الزيتون فهو يساعد على التخلص من عيوب البشرة والأماكن الغامقة التي تسبب معاناة للنساء والحصول على بشرة صحية لا يوجد بها عيوب، كما يمكن أن تستخدم في المناطق الحساسة والتي تتأثر بالاسمرار بشكل أكبر، وسنقدم لكِ سيدتي بعض الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تحضريها في المنزل بكل سهولة، دون الحاجة لاستخدام مستحضرات التجميل الكيميائية.

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وصفة الجلسرين والفازلين للمساعدة على تفتيح البشرة

دائماً تكون الوصفات الطبيعية هي الأفضل في الاستخدام، فإذا لم تنجح الوصفة فلن تضر في نفس الوقت، لذلك ينصح باستخدام دائما الطرق الطبيعية والابتعاد عن المستحضرات الكيميائية، ويأتي الجلسرين والفازلين في أول هذه الوصفات:

ملعقتين من الجلسرين.

ملعقة من الفازلين.

قومي بخلط الجلسرين والفازلين معاً، ثم بعد ذلك ضعي الخليط في الليل على أي مكان ترغبين في تفتيحه. اتركي الوصفة للصباح، ثم اشطفي جسمك أولا بالماء الفاتر، وبعد ذلك البارد.

المكونات:طريقة الاستخدام:

للحصول على نتيجة مرضية استخدمي الوصفة مرة يومياً.

وصفة الفازلين والقرنفل لتفتيح البشرة

بعد تجارب كثيرة أشادت كثير من السيدات على فعالية هذه الوصفة ونجاحها، وإليكم المكونات:

كوب ماء دافئ.

حوالي ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من الفازلين.

مقدار ملعقة واحدة من مطحون القرنفل.

ملعقة كبيرة من مستخلص زيت جوز الهند.

في وعاء امزجي الفازلين مع القرنفل حتى تمام الاختلاط. قومي بوضع الخليط على حمام مائي كي يذوب الفازلين ويختلط جيدا مع القرنفل. أضيفي زيت جوز الهند و زيت الزيتون وقلبي. بعد ذلك ضعي الخليط على الأماكن الغامقة واتركيه حوالي ساعة فقط. في النهاية اشطفي المكان بالماء الفاتر، ثم الماء البارد كي تغلقي المسام.

المكونات:طريقة الاستخدام: