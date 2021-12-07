جربي تعملي صينية اللازانيا الشهية لكل العزائم والمناسبات

تعد صينية اللازانيا من أشهى وأشهر أطباق المكرونات على الإطلاق فهي طبق فخم وشهي ومناسب للعزائم والأفراح والمناسبات الكبيرة كما يحضر بحشو اللحم المفرومة والصوص الأبيض الذي يجعل الطبق لا مثيل له ،تابعي هذا المقال لمعرفة المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل. صينية اللازانيا المقادير الازمة لتحضير الطبق: علبة من عجينة اللازانيا.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزّيتون.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعم.

نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

كوب كبير من الطماطم المفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض للحشو.

خمس عشرة ورقة من الريحان الفريش المفروم ناعم.

نصف كيلو من اللبن السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ربع ملعقة من مبشور جوزة الطيب المطحونة ناعم.

ربع كيلو من كريمة الطهي السائلة.

نصف كيلو من الجبنة البارميزان المبشورة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم للصوص. صينية اللازانيا المقادير الازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير صينية اللازانيا: قومي بتسخين زيت الزيتون على نار متوسطة. أضيفي الثوم وقلبي حتى يأخذ اللون الذهبي. يضاف اللحم المفروم وقلبي جيداً حتى يتغير لونه للبني. أضيفي الطماطم وأوراق الريحان وقلبي جيداً. أضيفي الفلفل الأسود واتركي اللحم حتى ينضج وبعدها أضيفي الملح. حضري الصوص الأبيض عن طريق خلط الدقيق الأبيض مع اللبن السائل معاً. ضعي الخليط على النار وقلبي حتى يبدأ القوام يتشكل. يمكنك إضافة كمية من الجبنة البارميزان أو الرومي مع الصوص حتى تذوب. أضيفي الملح وجوزة الطيب إلى الصوص وقلبي. أضيفي الكريمة السائلة وقلبي حتى تمتزج المكونات وبعدها ارفعيه من على النار واتركيه يبرد. أحضري صينية الخبز وادهنيها من الداخل والجدران بالزبدة وبالقليل من الصوص الأبيض. أضيفي في القاع رقائق من عجينة اللازانيا. يضاف كمية من الحشو فوق العجينة ثم كمية من الصوص الأبيض. ضعي فوقه طبقة أخرى من العجين ثم الحشو ثم الصوص الأبيض في النهاية حتى يغطي الصينية. أضيفي بشر الجبنة البارميزان على الوجه ويمكن إضافة الموتزاريلا أيضاً. أدخلي الصينية الفرن الساخن لمدة أربعين دقيقة حتى تنضج ويحم وجهها. خطوات تحضير صينية اللازانيا: الوسوم

تعد صينية اللازانيا من أشهى وأشهر أطباق المكرونات على الإطلاق فهي طبق فخم وشهي ومناسب للعزائم والأفراح والمناسبات الكبيرة كما يحضر بحشو اللحم المفرومة والصوص الأبيض الذي يجعل الطبق لا مثيل له ،تابعي هذا المقال لمعرفة المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل. صينية اللازانيا المقادير الازمة لتحضير الطبق: علبة من عجينة اللازانيا.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزّيتون.

ثلاث فصوص من الثوم المفروم ناعم.

نصف كيلو من اللحم المفروم ناعم.

كوب كبير من الطماطم المفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض للحشو.

خمس عشرة ورقة من الريحان الفريش المفروم ناعم.

نصف كيلو من اللبن السائل.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ربع ملعقة من مبشور جوزة الطيب المطحونة ناعم.

ربع كيلو من كريمة الطهي السائلة.

نصف كيلو من الجبنة البارميزان المبشورة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض الناعم للصوص. صينية اللازانيا المقادير الازمة لتحضير الطبق: خطوات تحضير صينية اللازانيا: قومي بتسخين زيت الزيتون على نار متوسطة. أضيفي الثوم وقلبي حتى يأخذ اللون الذهبي. يضاف اللحم المفروم وقلبي جيداً حتى يتغير لونه للبني. أضيفي الطماطم وأوراق الريحان وقلبي جيداً. أضيفي الفلفل الأسود واتركي اللحم حتى ينضج وبعدها أضيفي الملح. حضري الصوص الأبيض عن طريق خلط الدقيق الأبيض مع اللبن السائل معاً. ضعي الخليط على النار وقلبي حتى يبدأ القوام يتشكل. يمكنك إضافة كمية من الجبنة البارميزان أو الرومي مع الصوص حتى تذوب. أضيفي الملح وجوزة الطيب إلى الصوص وقلبي. أضيفي الكريمة السائلة وقلبي حتى تمتزج المكونات وبعدها ارفعيه من على النار واتركيه يبرد. أحضري صينية الخبز وادهنيها من الداخل والجدران بالزبدة وبالقليل من الصوص الأبيض. أضيفي في القاع رقائق من عجينة اللازانيا. يضاف كمية من الحشو فوق العجينة ثم كمية من الصوص الأبيض. ضعي فوقه طبقة أخرى من العجين ثم الحشو ثم الصوص الأبيض في النهاية حتى يغطي الصينية. أضيفي بشر الجبنة البارميزان على الوجه ويمكن إضافة الموتزاريلا أيضاً. أدخلي الصينية الفرن الساخن لمدة أربعين دقيقة حتى تنضج ويحم وجهها. خطوات تحضير صينية اللازانيا:

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