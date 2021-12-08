طريقة صبغ الشعر باللون البني الفاتح في المنزل بمكون طبيعي لشعر جميل وجذاب وبدون ضرر

يعتبر الشعر من أهم الأشياء التي تعمل العديد من الفتيات علي الإهتمام به والإعتناء والمحافظة عليه، وذلك لسبب أن الشعر زينة وجمال المرأة وسر جاذبيتها، لذلك تقوم العديد من الفتيات علي الإهتمام به، حيث يقوم العديد من الفتيات علي تغيير الحالة المزاجية لهم عن طريق تغيير لون الشعر، حيث نجد العديد منهم يقومون بصبغه باللون الأشقر أو الأحمر أو البني او الاشقر، وكل هذه الالوان تعمل على تغيير الحالة المزاجية والإحساس بالسعادة والتمتع بالحياة والإنبساط، وكل هذه يقومون به بإستخدام بعض الصبغات الكيمائية، حيث نجد البعض الآخر يقومون بإستخدام هذه الصبغات المحتوية على العديد من المركبات الكيميائية في صبغ الشعر للقضاء على مشكلة وجود الشعر الأبيض الذي يعرف بالشيب المبكر، حيث تعتبر كل هذه الصبغات من أكثر الأشياء الضارة التي تعمل تلف الشعر وزيادة الشعر الأبيض به بعد مرور وقت الصبغة، لذلك ننصح بالإبتعاد عن إستخدام كل هذه الصبغات.

طريقة صبغ الشعر بني فاتح

حيث توجد العديد من الوصفات الطبيعية المستخدمة في القضاء على الشعر الأبيض نهائيا وتعطي لكي اللون الذي ترغبين به، حيث يعتبر من أكثر الألوان الشائعة في الإستخدام هو اللون البني الفاتح، وللحصول على هذا اللون عليكي بإستخدام مكون القهوة مع عصير الليمون للحصول علي الدرجة الجذابة من هذا اللون، ومن الان على كل فتاة أن تودع كل مشكلات الشيب نهائيا والتمتع بشعر جميل وجذاب وذات لون مدهش بإستخدام وصفة القهوة السحرية التي سوف نقدمها إليكي بطريقة بسيطة وسهلة.

المكونات

أربعة ملاعق كبيرة من القهوة.

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

كمية من الماء على حسب الحاجة.

قومي أولا بتحضير إناء متوسط الحجم، وقومي بإضافة أربعة ملاعق كبيرة من القهوة وقومي بإضافة أربعة ملاعق من عصير الليمون بها وعليكي بتقليب هذيم المكونين ببعضهما جيدا.

بعد تقليب القهوة مع عصير الليمون جيدا قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الخل الأبيض وضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الخروع وقومي بتقليب هذه المكونات ببعضها تماما حتى أن تحصلين علي عجينة شبه سائلة، وإذا أصبح المخلوط على شكل عجينة صلبة قومي بإضافة كمية قليلة من الماء وإستمري بإضافة الماء حتي ان تصلي إلى العجينة الشبه سائلة.

بعد الوصول إلى هذه العجينة، قومي بتمشيط الشعر أولا قبل وضع هذه الخلطة بواسطة المشط الخشبي وقومي بتقسيمه إلى قسمين.

بعد ذلك قومي بتحضير فرشاة متوسطة الحجم وقومي بغمسها في خلطة القهوة بعد ذلك قومي بوضعها علي الشعر من الجذور إلى الأطراف وفي جميع بصيلات الشعر خاصة في الشعر الأبيض.

بعد الإنتهاء من وضع الخلطة على الشعر قومي بتغطية الشعر بكيس بلاستيكي واتركيها لمدة ساعتين علي الاقل.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل شعرك بالشامبو المناسب لنوع شعرك بعد ذلك نشفيه جيدا من الماء ونلاحظين النتيجة المبهرة الجذابة.

طريقة التحضير