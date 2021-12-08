خلطة بياض الثلج.. أقوى كريم طبيعي لتبييض اليدين والرجلين والوجه والتخلص من التجاعيد

نقدم إليكم أقوى خلطة طبيعية لتبيض اليدين والرجلين بياض الثلج من مكونات طبيعية مئة في المئة و ذات فاعلية عالية تساعدك فى القضاء على الاسمرار والتصبغات من أول مرة، فهناك الكثير من السيدات والفتيات يبحثون بشكل دائم عن افضل الوصفات الطبيعية التي تمكنك من الحصول على تبييض فوري للوجه وكذلك لليدين والرجلين خلال وقت قصير، حيث أن الوصفات الطبيعية تكون مصنوعة من مكونات طبيعيه مئة في المئة ولا تضر الجسم؛ على عكس الكريمات التي تكون في الصيدلية والتي تحتوي على بعض المواد الكيميائية والتي مع مرور الوقت قد تسبب بعد النتائج العكسية، واليكم فيما يلي خلطة تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج بمكونات طبيعي، فتابعونا.

خلطه تبييض اليدين والرجلين بياض الثلج

المكونات:

نصف كوب من الأرز.

كوبان كبيران من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا .

عصير ليمونه كبيرة.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

نصف كوب من ماء الورد.

احضري وعاء صغير وقومي بغسل الأرز فيه، ثم قومي بوضع كوبان من الماء على كمية الأرز ويرفع على نار هادئة حتى ينضج الأرز قليلا ويتبقى القليل من الماء.

ويترك خليط الأرز جانبا حتى يبرد تماما ويصبح جاهز للاستخدام.

احضري الخلاط الكهربائي وأضيفي خليط الماء والأرز ثم قومي بخفقه جيدا حتى يصبح خالي من أي تكتلات.

ثم أضيفي إليها ملعقة النشا والعسل وماء الورد واخفقي مرة أخرى حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم للغاية.

احضري عبوة نظيفة ومعقمة و ضعي هذا الخليط فيه واحتفظي به داخل الثلاجة لحين استخدامها على بشرتك بشكل يومي.

خطوات تحضير كريم تبييض

قومي بغسل المكان المراد تبيضه مثل اليدين والرجلين والرقبة وكذلك منطقه عقل الأصابع والكوع والركب، ثم احضر كمية مناسبة من الكريم وضعيها على هذه المناطق ودلكيه لمدة دقيقة ثم تركها من المساء حتى صباح اليوم التالي ثم تغسل ويتم وضع كريم مرطب عليها، وبعد مرور يومين فقط من الاستخدام سوف تحصلين على فرق كبير في التبييض ولتصبح بشرتك مثل بياض الثلج قومي بالاستمرار على هذا الخليط السحري وتمتعي ببشرة نضرة وخالية من أي شوائب.

كريم جليسوليد لتبييض اليدين والرجلين

هذه الوصفة من أقوى الوصفات التي تساعد على تفتيح أي مناطق غامقة فى الجسم وتخلصها من الاسمرار على الفور، وخاصة مناطق الرجلين والدين، أحضري عبوة صغيرة من كريم جليسوليد الحمراء، وأضيفي عليها ملعقة من زيت اللوز الحلو وملعقة من عصير الليمون، اخفقي المكونات سوياً حتى تتجانس، واستخدميها بشكل مستمر، ولاحظي الفرق.