كيكة البسبوسة الخفيفة الهشة أسهل وأسرع وأوفر حاجة حلوة لولادنا

تعتبر كيكة البسبوسة واحدة من أكثر أنواع الكيك التي يفضلها الكثير من الأشخاص فيتم تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة للغاية حيث أن يدخل في تحضيرها السميد والدقيق كما أنها من الوصفات الجديدة التي بإمكان كل أم أن تقدمها لأفراد أسرتها في وجبة الإفطار بالتحديد أو كوجبة خفيفة بين الوجبات الاساسية وإليكم في هذا المقال طريقة تحضير كيكة البسبوسة الهشة الخفيفة في البيت بكل سهولة وبمكونات بسيطة غير مكلفة، تابعونا لمعرفة التفاصيل.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة

يتم تحضير كيكة البسبوسة بإحضار مقادير بسيطة ويتم شرائها من أي متجر وإليكم في السطور الآتية المقادير المتبعة في تحضير كيكة البسبوسة.

كأس من الدقيق الأبيض المتعدد الاستخدامات. كأس من السميد الناعم. كأس من جوز الهند المبشور. كأس من الزبادي البلدي. كأس من الزيت النباتي. بيضتان بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. كأس وربع الكأس من الشربات.

مكونات كيكة البسبوسةخطوات تحضير كيكة البسبوسة

يتم تحضير كيكة البسبوسة بخطوات بسيطة وسهلة وبإمكان كل ربة منزل أن تقوم بتحضيرها وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير كيكة البسبوسة.

يجب تسخين الفرن بصورة مسبقة على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية. يتم الحصول على إناء كبير ويتم وضع فيه الدقيق بعد نخله بمنخل ضيق والسميد بعد نخله بالمصفاة وتوضع كافة المقادير الباقية ما عدا الشربات. يتم العجن جيدًا لحين أن تختلط كافة المقادير ويتم الحصول على عجينة رملية خفيفة. يتم الحصول على صينية ويتم دهنها بكمية صغيرة من الزيت ثم يتم وضع العجينة ويتم الضغط عليها لحين أن تتساوى في الصينية تماماً. القيام بإدخال الصينية إلى الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وثمانون درجة مئوية وتركها لمدة ثلاثين دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي المتعارف عليه للبسبوسة. يتم وضع الشربات فوق الكيكة بمجرد خروجها من الفرن ويجب أن يكون بارد.

تقطع كيكة البسبوسة وتقدم بألف هنا.

طريقة تحضير كيكة البسبوسة