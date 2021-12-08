بالثوم اعملي أقوى كريم لكثافة الشعر وجعله ناعم وكثيف كالحرير

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يعد كريم الثوم لكثافة الشعر من الكريمات السحرية التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر وجعله كثيف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمر كريم الثوم الرهيب، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لزيادة كثافة الشعر في وقت قصير دون استخدام أي مكونات كيميائية، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الثوم والبيض ومكونات آخرى، كما يعرف عن الثوم بفوائده الكثيرة للشعر حيث يعمل على تقوية بصيلات الشعر ويمنع تساقطه، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الثوم الرهيب لكثافة الشعر.فوائد الثوم للشعر
هناك عدة فوائد للثوم على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يقضي على الفطريات والميكروبات كما يحافظ على فروة الرأس ويجعلها صحية.
- يحمي الخلايا المنتجة للكيراتين الموجودة في الفروة وبصيلات الشعر.
- يقوي الثوم بصيلات الشعر ويمنع تساقط الشعر بشكل ملحوظ.
- يعالج قشرة الشعر ويعزز من تدفق الدورة الدموية ويخفف من الصلع.
يتكون كريم الثوم من مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- 8 فصوص من الثوم.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقتين من البابونج.
- صفار بيضة.
- ملعقة من جل صبار الألوفيرا.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل كريم الثوم لكثافة الشعر في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر إناء صغير ونحضر الثوم ونقوم بعصره بإستخدام الهراسة، بعد ذلك نقوم بخلط ملعقة كبيرة من العسل مع الثوم.
- نحضر إناء ونضعه على النار ونقوم بوضع 3 أكواب من الماء ونضيف إليه البابونج ليغلى على نار هادئة لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بإخراج خليط الثوم والعسل من الثلاجة ونضيف إليه صفار بيضة ونمزجه جيداً.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من جل صبار الألوفيرا ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.
- بعد ذلك نقوم بتدليك فروة الرأس بالكريم بعد ذلك نقوم بلف الشعر بإستخدام فوطة ونترك الشعر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- نعد ذلك نشطف الشعر بإستخدام الماء ثم نقوم بشطفه مرة ثانية بإستخدام البابونج.
- ونكرر هذا 2 إلى 3 مرات إسبوعياً إلى أن نحصل على النتيجة المرغوبة بعد ذلك نكررها كل شهرين.
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يعد كريم الثوم لكثافة الشعر من الكريمات السحرية التي تعمل على تقوية بصيلات الشعر وجعله كثيف، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمر كريم الثوم الرهيب، وكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لزيادة كثافة الشعر في وقت قصير دون استخدام أي مكونات كيميائية، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الثوم والبيض ومكونات آخرى، كما يعرف عن الثوم بفوائده الكثيرة للشعر حيث يعمل على تقوية بصيلات الشعر ويمنع تساقطه، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم الثوم الرهيب لكثافة الشعر.فوائد الثوم للشعر
هناك عدة فوائد للثوم على الشعر هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يقضي على الفطريات والميكروبات كما يحافظ على فروة الرأس ويجعلها صحية.
- يحمي الخلايا المنتجة للكيراتين الموجودة في الفروة وبصيلات الشعر.
- يقوي الثوم بصيلات الشعر ويمنع تساقط الشعر بشكل ملحوظ.
- يعالج قشرة الشعر ويعزز من تدفق الدورة الدموية ويخفف من الصلع.
يتكون كريم الثوم من مكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- 8 فصوص من الثوم.
- ملعقة كبيرة من العسل.
- ملعقتين من البابونج.
- صفار بيضة.
- ملعقة من جل صبار الألوفيرا.
طريقة التحضير
سوف نقدم طريقة بسيطة لعمل كريم الثوم لكثافة الشعر في المنزل وهى كالتالي:-
- نحضر إناء صغير ونحضر الثوم ونقوم بعصره بإستخدام الهراسة، بعد ذلك نقوم بخلط ملعقة كبيرة من العسل مع الثوم.
- نحضر إناء ونضعه على النار ونقوم بوضع 3 أكواب من الماء ونضيف إليه البابونج ليغلى على نار هادئة لمدة نصف ساعة.
- بعد ذلك نقوم بإخراج خليط الثوم والعسل من الثلاجة ونضيف إليه صفار بيضة ونمزجه جيداً.
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من جل صبار الألوفيرا ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.
- بعد ذلك نقوم بتدليك فروة الرأس بالكريم بعد ذلك نقوم بلف الشعر بإستخدام فوطة ونترك الشعر لمدة لا تقل عن 20 دقيقة.
- نعد ذلك نشطف الشعر بإستخدام الماء ثم نقوم بشطفه مرة ثانية بإستخدام البابونج.
- ونكرر هذا 2 إلى 3 مرات إسبوعياً إلى أن نحصل على النتيجة المرغوبة بعد ذلك نكررها كل شهرين.
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