فلافل الحمص الشامية هشة وخفيفة ومبتشربش الزيت

تعتبر الفلافل من الوجبات الشعبية الشرقية المتعارف عليها في جميع البلدان العربية بطرق مختلفة ففي مصر تقدم بالفول وفي الشام تقدم بالحمص وهناك طرق أخرى كثيرة لعمل الفلافل التي يفضلها الكثير من الأشخاص فترغب كل أم في أن تحضرها في منزلها بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وذلك لضمان نظافة المكونات والزيت، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم إليكم طريقة تحضير فلافل بالحمص في المنزل. طريقة تحضير فلافل بالحمص في المنزل طريقة تحضير فلافل بالحمص في المنزل يتم تحضير فلافل الحمص في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية المقادير. مكونات فلافل الحمص نصف كيلو جرام من الحمص الجاف. حزمة من الكزبرة الخضراء. بصلة متوسطة الحجم. حزمة من البقدونس الأخضر. ثلاثة فصوص من الثوم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الهيل. ملعقة صغيرة من الكمون. ملعقة صغيرة من الزنجبيل. ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم. كأس من المياه. كأس من زيت عباد الشمس. خطوات تحضير فلافل الحمص مكونات فلافل الحمصخطوات تحضير فلافل الحمص إليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير فلافل الحمص الشامية باستخدام المكونات السابقة. طريقة تحضير فلافل الحمص الشامية يتم الحصول على الحمص وتنظيفه وتنقيته من كافة الشوائب. يتم وضع الحمص في إناء به ماء لمدة ساعتين على الأقل. القيام بطحن الحمص بالاعتماد على المطحنة الكهربية. يتم وضع كلًا من البقدونس والكزبرة والبصلة والثوم ويتم طحنهم جيدًا مع الحمص. يتم إذابة كربونات الصوديوم مع كمية من المياه ثم يتم إضافته للخليط السابق وتركه لمدة عشرة دقائق ليرتاح. القيام بوضع الزيت في المقلاة من أجل قلي الفلافل. يتم تشكيل الفلافل على شكل أقراص ووضع الفلافل في المقلاة وتركها لحين أن يتحول لونها إلى اللون الذهبي من كل الجهات. تصفى الفلافل من الزيت على مناديل المطبخ وتقدم ساخنة بألف هنا للجميع. طريقة تحضير فلافل الحمص الشامية الوسوم

تعتبر الفلافل من الوجبات الشعبية الشرقية المتعارف عليها في جميع البلدان العربية بطرق مختلفة ففي مصر تقدم بالفول وفي الشام تقدم بالحمص وهناك طرق أخرى كثيرة لعمل الفلافل التي يفضلها الكثير من الأشخاص فترغب كل أم في أن تحضرها في منزلها بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وذلك لضمان نظافة المكونات والزيت، ومن خلال مقالنا هذا سنقدم إليكم طريقة تحضير فلافل بالحمص في المنزل. طريقة تحضير فلافل بالحمص في المنزل طريقة تحضير فلافل بالحمص في المنزل يتم تحضير فلافل الحمص في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية المقادير. مكونات فلافل الحمص نصف كيلو جرام من الحمص الجاف. حزمة من الكزبرة الخضراء. بصلة متوسطة الحجم. حزمة من البقدونس الأخضر. ثلاثة فصوص من الثوم. ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الهيل. ملعقة صغيرة من الكمون. ملعقة صغيرة من الزنجبيل. ملعقة صغيرة من كربونات الصوديوم. كأس من المياه. كأس من زيت عباد الشمس. خطوات تحضير فلافل الحمص مكونات فلافل الحمصخطوات تحضير فلافل الحمص إليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير فلافل الحمص الشامية باستخدام المكونات السابقة. طريقة تحضير فلافل الحمص الشامية يتم الحصول على الحمص وتنظيفه وتنقيته من كافة الشوائب. يتم وضع الحمص في إناء به ماء لمدة ساعتين على الأقل. القيام بطحن الحمص بالاعتماد على المطحنة الكهربية. يتم وضع كلًا من البقدونس والكزبرة والبصلة والثوم ويتم طحنهم جيدًا مع الحمص. يتم إذابة كربونات الصوديوم مع كمية من المياه ثم يتم إضافته للخليط السابق وتركه لمدة عشرة دقائق ليرتاح. القيام بوضع الزيت في المقلاة من أجل قلي الفلافل. يتم تشكيل الفلافل على شكل أقراص ووضع الفلافل في المقلاة وتركها لحين أن يتحول لونها إلى اللون الذهبي من كل الجهات. تصفى الفلافل من الزيت على مناديل المطبخ وتقدم ساخنة بألف هنا للجميع. طريقة تحضير فلافل الحمص الشامية

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