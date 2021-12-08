طريقة تحضير فاهيتا الدجاج بالكاري بخطوات سهلة ومقادير بسيطة

تعتبر فاهيتا الدجاج واحدة من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص ويطلبونها بكثرة من الخارج من المحلات المتخصصة في تقديمه، وفاهيتا الدجاج تتسم بالمذاق الشهي كما أنها تحتوي على الكثير من الخضروات المفيدة التي تجعلها وجبة غذائية مكتملة العناصر، وترغب الكثير من الأمهات في التعرف على طريقة تحضير فاهيتا الدجاج بدلاً من شرائها جاهزة من الخارج بمبالغ باهظة، وذلك أيضاً لضمان نظافتها، وإليكم في هذا المقال الخطوات المتبعة في تحضير فاهيتا الدجاج.

طريقة تحضير فاهيتا الدجاج

يتم تحضير فاهيتا الدجاج بطريقة سهلة وسريعة، كما أن المقادير سهلة الشراء ويمكن أن تتوفر في المنزل بشكل دائم وإليكم في السطور الآتية المقادير المتبعة في تحضير فاهيتا الدجاج.

نصف كيلو من الدجاج المخلي من العظام والجلد. ثمرة واحدة من الطماطم. ثمرتان من الفلفل الرومي الملون. زيتون أسود مقطع إلى شرائح حجمها متوسط. نصف كأس من البقدونس المفروم. بصلة حجمها متوسط. فصان من الثوم. ملعقتان من الخل الأبيض. ملعقة صغيرة من الكاري. فلفل أسود. ملعقتان من زيت الزيتون.

مكونات فاهيتا الدجاجتحضير فاهيتا الدجاج

يتم تحضير فاهيتا الدجاج بخطوات سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المتبعة في تحضير فاهيتا الدجاج.

يتم تحضير الدجاج ثم غسله جيداً بالاعتماد على الملح والخل والليمون ثم يتم تقطيعه إلى شرائح صغيرة ووضعه في إناء. يتم القيام بفرم الثوم فرماً ناعماً. يتم إضافة الملح والفلفل الأسود والكاري والخل مع المياه ويتم تركه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم تقطيع البصل إلى شرائح مع تقليبها في الزيت ثم يتم نقل الدجاج إلى الزيت مع التقليب. بعد ذلك يتم تقطيع الفلفل إلى مكعبات ثم إضافته إلى الدجاج والاستمرار في التقليب حتى النضج. يتم وضع الطماطم والبقدونس إلى الخليط السابق ويتم التقليب جيدًا ثم يتم رفعه من على النار وتقديمه وبالهناء عليكم.

قطعتان من صدور الدجاج الخالي من العظم والجلد. بصلة متوسطة الحجم. ثمرتان من الفلفل الأحمر والأخضر. فص من الثوم المفروم. رشة من الملح. فلفل أسود. ملعقتان من زيت الزيتون. نصف كأس من اللبن الزبادي. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. ربع كأس من جبن الشيدر. خبز توريتلا.

يتم تقطيع الدجاج والبصل إلى شرائح رفيعة. يتم وضع البصل في المقلاة مع إضافة ملعقة من زيت الزيتون مع إضافة الفلفل الرومي مع التقليب ثم نقل الخليط إلى طبق أخر. يتم وضع باقي كمية الزيت في المقلاة ثم إضافة الدجاج والثوم والملح والفلفل الوسط يتم تقليبهم وتركهم حتى النضج. الحصول على إناء أخر ويتم خلط فيه كلًا من الزبادي والملح والفلفل والبابريكا والكمون.

يتم الحصول على الخبز المخصص لحشوه بالشاورما والمتعارف عليه باسم خبز التورتيلا ويتم وضع الدجاج فيه ثم إضافة البصل والفلفل. يتم وضع كمية قليلة من سلطة الزبادي والجبن في الخبز ثم شوي الأرغفة على الشواية مع الضغط عليها حتى تتحمص من كل الجهات وبالهناء على الجميع.

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