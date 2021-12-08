طريقة تحضير جبنة الموزاريلا في البيت مشللة وسايحة وبتمط لعمل أشهى الأكلات بها

تعتبر جبنة الموزاريلا واحدة من أفضل أنواع الجبن التي يفضلها الكثير من الأشخاص عندما تضاف للبيتزا والمكرونات، كما أنه يتم استخدامها في تحضير الكثير من المأكولات نظرًا لما تقدمه من نكهة مميزة للمأكولات وتعطي شكل جيد ويعشق الجميع منظرها وهي سايحة وبتمط، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم الخطوات المتبعة في تحضير جبنة الموزاريلا بكل سهول في المنزل.

طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا

تعتبر الجبنة الموزاريلا من أفضل أنواع الجبن التي تتسم بالكثير من الفوائد كما أنها تحتوي على مواد غذائية مفيدة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير الجبنة الموزاريلا.

كيلو جرام من الحليب. ثلث كأس من الخل. ربع كأس من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات لعمل الجبنة الموزاريلا في البيتطريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في المنزل

يتم تحضير الجبنة الموزاريلا بخطوات بسيطة وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات

الحصول على إناء عميق ويتم وضع فيه الحليب ثم يتم رفعه على نار متوسطة.

يتم وضع الحليب على نار متوسطة ويتم تقليب الحليب من الحين للأخر وتركه لحين أن يسخن وبعد ذلك يتم إطفاء النار. القيام بإضافة كلًا من الخل وعصير الليمون والملح ويتم التقليب ثم ترك الحليب لدقائق. يتم الانتظار لحين أن تنفصل أجزاء الحليب الموضوع على النار لجزء متكتل والأخر خفيف كالماء ولكن لونه يميل للأصفرار. الخطوة التالية يتم التخلص من الجزء التماسك فيها ثم نقله إلى طبق لحين أن يتخلص من المياه المتزايدة بتصفيته في شاش وعصره جيداً للتخلص من الماء تماماً. يتم وضع الفطعة المتجمدة في الثلاجة لحين أن تتجمد تماماً ثم إخراجها وبرشها إلى قطع عريضة، ويتم استخدامها في أي وقت على المعجنات والمكرونات وبالهناء عليكم.

خطوات تحضير الجبنة الموزاريلا بالبيتطريقة تحضير الجبنة المجدولة

وكما قدمنا لحضراتكم طريقة تحضير الجبنة الموزاريلا في البيت بمكونات بسيطة وضمان نجاحها، سوف نقدم لحضراتكم أيضاً طريقة تحضير الجبنة المجدولة بمكونات بسيطة وطريقة أبسط، وإليكم في السطور الآتية المقادير.

كيلو من الموزاريلا. نصف كيلو من القزحة. كمية قليلة من جبنة العكاوي. ملعقة صغيرة من المستكة.

يتم الحصول على الجبنة الموزاريلا ثم نقلها إلى إناء عميق ورفعها على نار متوسطة. إضافة الجبنة العكاوي والقزحة والمستكة مع التقليب لحين أن تذوب الجبنة. يتم إمساك الجبنة باليدين ثم جمعها في باطن اليد مع الحرص على نظافة اليد ويتم تشكيلها وسحبها بشكل طولي لحين أن يتشكل إليكم شعيرات رفيعة من الجبن. يتم تكرار الخطوة السابقة أكثر من مرة لحين أن تكون بالشكل المطلوب ثم الحصول على شعيرات بسيطة ولفها على الجبنة بشكل عام من وسطها والطرفين.

يتم وضع باقي القزحة على الجبنة ثم التقديم وبالهناء عليكم. يتم استخدام الجبنة المجدولة في عمل أشهى الأكلات وتحفظ في الثلاجة أو الفريزر للحفاظ عليها مدة طويلة.

مقادير الجبنة المجدولةالخطوات المتبعة في تحضير الجبنة المجدولة