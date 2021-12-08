ألذ مشروب ساخن للشتاء أصنعي مشروب الكاكاو الساخن بطعم ومذاق لذيذ

حين يطل علينا فصل الشتاء بنسيمه وطقوسه فنميل جميعا إلى تناول العديد من المشروبات المتنوعة وخاصة المشروبات الساخنة، ومن ضمن هذا المشروبات الساخنة تناول كوب من الكاكاو الساخن الذي يعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة كما يعطي الجسم التدفئة التي يحتاجها في ذلك الفصل، ال مشروب الكاكاو الساخن نقوم بإعداده في المنزل بكل سهولة ويسر. طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن المقادير كوب واحد من الكاكاو البودر.

كوب الا ربع من السكر الأبيض.

رشة ضئيلة جدا من ملح الطعام.

كوب واحد من الماء المغلي.

ثلاث أكواب من الحليب الدافئ.

ملعقة الا ربع صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من القشطة او كريمة اللازمة للتزيين علي حسب الرغبة. طريقة التحضير ناويه بوعاء عميق ونضع به كوب واحد من الكاكاو البودر ثم نخلط عليه كوب من السكر الأبيض ثم نضيف عليه رشة صغيرة من ملح الطعام ونضيف كوب الا ربع من الماء المغلي ونقلبهم مع بعض.

نضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب كل المكونات مع بعض ونتركها حتى يتم غليانه مع الاستمرار في التقليب.

نقوم بإضافة ثلاث أكواب من الحليب الدافئ علي خليط الكاكاو و ندمجهم مع بعض حتي يتم امتزاجها على النار ونتركهم على النار.

بعد ملاحظة غليان خليط الكاكاو نتركه حتى يبرد قليل ثم نضع في الأكواب ونضيف على كل كوب قليل من الكريم للتزيين وتقديمه ساخن. مشروب الكاكاو مع القرفة مشروب الكاكاو مع القرفة المقادير كوبين الا ربع من الحليب البودرة خالي الدسم.

كوب واحد من بديل السكر أقل في السعرات الحرارية.

نصف كوب من الكريمة.

نصف كوب من الكاكاو البودرة.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة المطحونة.

كوب واحد من الحلوى المارشميلو.

عبوة بلاستيكية فارغة. طريقة التحضير نقوم بوضع كوبين الا ربع من اللبن البودرة ونضيف عليه الكاكاو البودر وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ونضيف عليهم السكر بدون سعرات حرارية ونخلطهم مع بعض حتي يتم تشكيل مشروب الكاكاو جاهز علي الإعداد.

نحفظ مكونات الكاكاو في علبة بلاستيكية فارغة غطاء ثم نقوم بالاستعانة به عند الحاجة بإعداده.

فتقوم بغلي كوب من الحليب في اناء علي النار ثم نضيف اليه مكونات الكاكاو الجاهزه ونتركها تغلي ونصبها في الأكواب. الوسوم

حين يطل علينا فصل الشتاء بنسيمه وطقوسه فنميل جميعا إلى تناول العديد من المشروبات المتنوعة وخاصة المشروبات الساخنة، ومن ضمن هذا المشروبات الساخنة تناول كوب من الكاكاو الساخن الذي يعمل على إمداد الجسم بالطاقة اللازمة كما يعطي الجسم التدفئة التي يحتاجها في ذلك الفصل، ال مشروب الكاكاو الساخن نقوم بإعداده في المنزل بكل سهولة ويسر. طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن المقادير كوب واحد من الكاكاو البودر.

كوب الا ربع من السكر الأبيض.

رشة ضئيلة جدا من ملح الطعام.

كوب واحد من الماء المغلي.

ثلاث أكواب من الحليب الدافئ.

ملعقة الا ربع صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من القشطة او كريمة اللازمة للتزيين علي حسب الرغبة. طريقة التحضير ناويه بوعاء عميق ونضع به كوب واحد من الكاكاو البودر ثم نخلط عليه كوب من السكر الأبيض ثم نضيف عليه رشة صغيرة من ملح الطعام ونضيف كوب الا ربع من الماء المغلي ونقلبهم مع بعض.

نضع الوعاء على نار متوسطة ونقلب كل المكونات مع بعض ونتركها حتى يتم غليانه مع الاستمرار في التقليب.

نقوم بإضافة ثلاث أكواب من الحليب الدافئ علي خليط الكاكاو و ندمجهم مع بعض حتي يتم امتزاجها على النار ونتركهم على النار.

بعد ملاحظة غليان خليط الكاكاو نتركه حتى يبرد قليل ثم نضع في الأكواب ونضيف على كل كوب قليل من الكريم للتزيين وتقديمه ساخن. مشروب الكاكاو مع القرفة مشروب الكاكاو مع القرفة المقادير كوبين الا ربع من الحليب البودرة خالي الدسم.

كوب واحد من بديل السكر أقل في السعرات الحرارية.

نصف كوب من الكريمة.

نصف كوب من الكاكاو البودرة.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة المطحونة.

كوب واحد من الحلوى المارشميلو.

عبوة بلاستيكية فارغة. طريقة التحضير نقوم بوضع كوبين الا ربع من اللبن البودرة ونضيف عليه الكاكاو البودر وملعقة صغيرة من القرفة المطحونة ونضيف عليهم السكر بدون سعرات حرارية ونخلطهم مع بعض حتي يتم تشكيل مشروب الكاكاو جاهز علي الإعداد.

نحفظ مكونات الكاكاو في علبة بلاستيكية فارغة غطاء ثم نقوم بالاستعانة به عند الحاجة بإعداده.

فتقوم بغلي كوب من الحليب في اناء علي النار ثم نضيف اليه مكونات الكاكاو الجاهزه ونتركها تغلي ونصبها في الأكواب.

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