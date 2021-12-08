أسرار مخللات بره طريقة عمل مخلل القرنبيط في المنزل بطعم مقرمش وخلطة مختلفة ولذيذة

نجد أن القرنبيط هو من النباتات التي تكون مفيدة جدا للجسم لاحتوائها على قيمة غذائية عالية جدا، ونقوم بااعداد القرنبيط بااشكال كثير فيمكن إعداد طبق من ضمن أطباق المأكولات مقلي او مشوي بااشكال مختلفة، وقد نستخدم القرنبيط في عملية التخليل حيث يكون القرنبيط المخلل ذات مذاق رائع ومختلف عن باقي أنواع المخللات. طريقة عمل مخلل القرنبيط طريقة عمل مخلل القرنبيط المقادير احضري حبتان من الفلفل الأخضر الحار المقطع الى مكعبات صغيرة.

حبتين من البنجر المقطع إلى أربعة أقسام.

كوب من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام.

أربعة فصوص من الثوم.

حبتان من القرنبيط متوسطة الحجم.

اتنين لتر من الماء. طريقة التحضير نقوم بغسل القرنبيط و نقطعها إلى أجزاء صغيرة ونضعها في برطمان زجاجي ونضيف عليه كوب من الخل الأبيض ثم نضع عليهم ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام و نضيف لترين من الماء ونقلبهم جيدا مع بعض.

نقوم بإضافة أربعة فصوص من الثوم تقطع الى أربعة أجزاء ثم نضيف أجزاء الفلفل الحار ثم نضيف باقي الماء اعلى القرنبيط ثم نغلقه بغطاء محكم.

نترك برطمان القرنبيط فترة كبيرة من الوقت حتى يتم تسويتها ونضجها على الأقل عشرة أيام. طريقة اخري لعمل مخلل القرنبيط ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

حبتان من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام.

خمس فصوص من الثوم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ثلاث حبات من البنجر. طريقة اخري لعمل مخلل القرنبيط طريقة التحضير نغسل حبتان من القرنبيط و نقسمها الى قطع صغيرة.

نأتي بوعاء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار متوسطة ونتركها حتى تغلي.

ونضيف حبات القرنبيط في وعاء الماء المغلي ونقلبها بها ونتركها لمدة عشرة دقائق حتى يتغلب الماء مرة أخرى.

وبعد ذلك نخرج القرنبيط من الماء ونتركها حتي تبرد.

نضع في برطمان الزجاجي خمسة فصوص من الثوم ونضيف عليه ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام ونضيف عليهم ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض والفلفل الأخضر.

نضع في البرطمان أجزاء القرنبيط المسلوق ونضيف عليها حبات البنجر ونضيف عليهم كمية مناسبة من الماء في البرطمان ونتركه لمدة ثلاث أيام حتي يتم نضجها. الوسوم

نجد أن القرنبيط هو من النباتات التي تكون مفيدة جدا للجسم لاحتوائها على قيمة غذائية عالية جدا، ونقوم بااعداد القرنبيط بااشكال كثير فيمكن إعداد طبق من ضمن أطباق المأكولات مقلي او مشوي بااشكال مختلفة، وقد نستخدم القرنبيط في عملية التخليل حيث يكون القرنبيط المخلل ذات مذاق رائع ومختلف عن باقي أنواع المخللات. طريقة عمل مخلل القرنبيط طريقة عمل مخلل القرنبيط المقادير احضري حبتان من الفلفل الأخضر الحار المقطع الى مكعبات صغيرة.

حبتين من البنجر المقطع إلى أربعة أقسام.

كوب من الخل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام.

أربعة فصوص من الثوم.

حبتان من القرنبيط متوسطة الحجم.

اتنين لتر من الماء. طريقة التحضير نقوم بغسل القرنبيط و نقطعها إلى أجزاء صغيرة ونضعها في برطمان زجاجي ونضيف عليه كوب من الخل الأبيض ثم نضع عليهم ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام و نضيف لترين من الماء ونقلبهم جيدا مع بعض.

نقوم بإضافة أربعة فصوص من الثوم تقطع الى أربعة أجزاء ثم نضيف أجزاء الفلفل الحار ثم نضيف باقي الماء اعلى القرنبيط ثم نغلقه بغطاء محكم.

نترك برطمان القرنبيط فترة كبيرة من الوقت حتى يتم تسويتها ونضجها على الأقل عشرة أيام. طريقة اخري لعمل مخلل القرنبيط ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

حبتان من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام.

خمس فصوص من الثوم.

حبتان من الفلفل الأخضر.

ثلاث حبات من البنجر. طريقة اخري لعمل مخلل القرنبيط طريقة التحضير نغسل حبتان من القرنبيط و نقسمها الى قطع صغيرة.

نأتي بوعاء عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء ونضعها على النار متوسطة ونتركها حتى تغلي.

ونضيف حبات القرنبيط في وعاء الماء المغلي ونقلبها بها ونتركها لمدة عشرة دقائق حتى يتغلب الماء مرة أخرى.

وبعد ذلك نخرج القرنبيط من الماء ونتركها حتي تبرد.

نضع في برطمان الزجاجي خمسة فصوص من الثوم ونضيف عليه ثلاث ملاعق كبيرة من ملح الطعام ونضيف عليهم ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض والفلفل الأخضر.

نضع في البرطمان أجزاء القرنبيط المسلوق ونضيف عليها حبات البنجر ونضيف عليهم كمية مناسبة من الماء في البرطمان ونتركه لمدة ثلاث أيام حتي يتم نضجها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار مخللات بره طريقة عمل مخلل القرنبيط في المنزل بطعم مقرمش وخلطة مختلفة ولذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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