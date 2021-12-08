في أجواء الشتاء الباردة..طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات مذاقها رائع

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات من وصفات الشتاء الدافئة التي تساعد على تدفئة الجسم خاصة عند تناولها بجانب كوب شاي أو قهوة أو أي مشروب ساخن مفضل لديكم، وهذا نظراً لأنها تحتوي على مجموعة من العناصر مثل الحليب والقشدة والمكسرات فضلاً عن السكر مما يجعلها من الوجبات الدسمة بها سعرات تعطي طاقة كبيرة للجسم وتساعد على النشاط، هي نوع حلويات مصرية متوارثة من الأجداد يتم تحضيرها في الأصل بـ رقائق الميل فاي، ولكن إذا لم يكن متوفر لديكم فيمكن استخدام البدائل مثل الجلاش أو الكورن فلكس فهو يعطي نفس المذاق الرائع بالإضافة إلى سهولة وسرعة التحضير في دقائق معدودة تكون جاهزة.

مقادير أم علي

نصف كيلو جلاش يقطع مربعات ويدخل الفرن حتى يتحمص أو علبة كورن فلكس مقدار كوب.

لتر من الحليب + علبة قشطة أو مقدار 3 ملاعق كبيرة أو كريمة خفق.

نصف كوب من السكر.

3 ملاعق مبشور جوز الهند ويمكن زبيب أيضاً.

ملعقتين زبدة سائلة.

مكسرات حسب الرغبة.

في وعاء ضعي الحليب والسكر ويخلط جيداً.

ثم أحضري طاجن أو صينية تدهن بالزبدة.

قومي برص الجلاش المقرمش أو الكورن فلكس في القالب ثم يسكب عليه الحليب.

رشي مبشور جوز الهند ثم يدخل الطاجن في الفرن على درجة حرارة ساخنة حتى يغلي المكونات مع بعضها.

وعندها ضيفي القشطة على الوجه ثم وزعي بحيث تغطي الوجه كله، ثم أعيدي الطاجن إلى الفرن.

يترك حتى يأخذ اللون الذهبي مع البني الفاتح، أو يمكنك تشغيل الشواية لكي يحمر الوجه.

تقدم وصفة أم علي في ليال الشتاء والبرد القارص فهي معروفة بأنها من أفضل الحلويات الشتوية التي تدفئ الجسم.

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات

تتميز أم علي بأنها سريعة التحضير في دقائق وفي قالب واحد لا تحتاج سوى 10 دقائق وتكون جاهزة التقديم.

تقدم حلى أم علي مع كوب من الشاي أو القهوة أو مشروب الشتاء الدافئ الشهير “الشوكولاتة الساخنة” التي تعرف باسم الهوت شوكليت في المطاعم والكافيهات.

تعد حلى أم علي وجبة غذائية متكاملة أي يمكن تناولها على الفطور كما ذكرنا مع مشروب ساخن مفضل مما تساعدك على بدء يومك بنشاط..بألف صحة وهنا.