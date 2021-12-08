خلطة سحرية وموفره لتنظيف البوتجاز والأواني و المطبخ والحوض من الدهون مجربة و مضمونة 100%

خلطة تنظيف البوتاجاز والمطبخ هذا من أكثر الأشياء التي يبحث عنها جميع السيدات وربات البيوت يحلمون دائمًا بتنظيف البوتاجاز بطريقة بسيطة وسهلة، يعد البوتاجاز والمطبخ والحمامات من أكثر الأشياء التي تتعرض دائمًا إلى تراكم الدهون والأوساخ عليها وهذا ما يزعج جميع السيدات ومع تراكم تلك الدهون يصبح الأمر من الصعب جداً تنظيفه بالطرق المعتادة، والكثير منا استخدام العديد من المنتجات والسلع المكلفة ولكن جميعهم لا يؤدون النتيجة المطلوبة ولهذا يبحثن السيدات دائما عن خلطات تنظيف البوتاجاز والمطبخ و تكون الخلطات فعالة ومجربة ومضمونة و غير مكلفة وهذا ما سأقدمه لكم أقوى الخلطات لإزالة الدهون والأوساخ المتراكمة من أول أستخدام.

سنقدم لكي يا عزيزتي خلطة سحرية لتنظيف المطبخ و البوتاجاز بمكونات بسيطة جدًا و فعالة كما أنها تستخدم في التعقيم، و المكونات هي:

5 معالق كبار من الصابون السائل الأخضر يفضل استخدام نوع جيد .

ربع كوب من الخل الأبيض.

ملعقتين من ملح الليمون.

3 معالق كبيرة من كربونات الصوديوم.

فرشاة تنظيف.

قفازات.

هذه هي المكونات التي نحتاجها في خلطة لتنظيف البوتاجاز و الحمامات.

بعد أن قدمنا لكم المكونات التي نحتاجها في تحضير خلطة تنظيف البوتاجاز سنقدم لكم طريقة تحضير الخلطة وهي:

أولاً لابد من ارتداء القفازات قبل البدء في تحضير الخلطة لكي لا تعرضي يديكي إلى مواد كيميائية.

نحضر وعاء كبير ونضيف بداخلها الصابون السائل ثم نضيف الخل الأبيض ونخلط المكونات بملعقة خشبية حتى يذوب الصابون السائل مع الخل.

نضيف عليهم الآن ملح الليمون ستلاحظين حدوث فوران.

بعد ذلك قومي بخلط ملح الليمون جيداً حتي يذوب.

نضيف عليهم بعد ذلك البيكنج صودا ويجب الحذر في تلك الخطوة وتجنب ملامسة العين او اليد.

نخلط البيكنج صودا حتى يذوب على الفور ستلاحظين حدوث رغوة هكذا أصبح الخلطة جاهزة.

يمكنك الاحتفاظ بها و إستخدامها في أي وقت.

طريقة الإستخدام