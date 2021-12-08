احصلي على النتائج المبهرة بعمل ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بأسهل الطرق

يعد استخدام الماسكات والقناعات المختلفة لتفتيح الوجه حل طبيعي لمعظم الفتيات فهي تحل مشاكل البشرة حيث تعددت أنواع البشرة فهناك بشرة دهنية وعادية وجافة وحساسة فلكل نوع ماسك خاص به حتى نحصل على أفضل النتائج فتقوم المسكات بأنواعها المختلفة بمعالجة البشرة سواء كانت للتفتيح أو ترطيب أو معالجة التجاعيد وغيرها من الأنواع ولكن الأكثر انتشار هي ماسكات التفتيح وذلك يرجع إلى أصل السلالة الخاصة بنا الموجودة في مصر فاللون المنتشر للبشرة بين الجميع اللون الخمري لذلك تلجأ الفتيات لعمل الماسكات حتي يزيد من جمالها وثقتها بنفسها فتظهر بإشراقة أكثر ونضارة وحيوية، كما أن من بين جميع الماسكات، هو الماسك الأكثر شهرة القهوة والكركم.مكونات عمل قناع القهوة والحليب لتفتيح البشرة
- معلقة كبيرة قهوة
- معلقة ونصف من اللبن
- نأتي بجميع المكونات ونقوم بخلطهما بعد أن نتأكد من تنظيف الوجه والرقبة.
- نقوم بإضافة الخليط عليه ونتركه لمدة تتراوح من 10 الى 15 دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه والرقبة.
- نقوم باستخدام الغسول المفضل لدينا ونغسله بالماء البارد.
حيث يعمل فيتامين C الموجود في الكركم في التخلص من اجهاد البشرة ويجعلها مشرقة وناضرة كما يساعد في تفتيح البشرة في حين تعمل أحماض الألفا هيدروكسي الغنية في الزبادي على تغذية البشرة.
- معلقة كبيرة قهوة
- واخد معلقة كبيرة كركم
- معلقة كبيرة زبادي
- نأتي بجميع المكونات ونقوم بخلطهما.
- نقوم بوضعه على الوجه والرقبة بعد أن نقوم بتنظيفه ونترك الخليط لمدة تتراوح إلى 20 دقيقة حتى .
- في النهاية نقوم بشطف الوجه والرقبة جيداً بالمياه العادية.
- معلقة كبيرة قهوة
- معلقة كبيرة عسل
- نأتي بجميع المكونات ونقوم بخلطهما جيداً ثم نقوم بإضافة الخليط على البشرة الوجه بالكامل ونقوم بالتدليك بأطراف الأصابع ونتجنب منطقة حول العين.
- نترك الخليط على الوجه لمدة تتراوح إلى 20 دقيقة ونقوم بشطف الوجه جيداً بالمياه الباردة.
- هذا القناع يعتبر مرطب للبشرة ويقلل من التجاعيد وزهور حب الشباب.
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يعد استخدام الماسكات والقناعات المختلفة لتفتيح الوجه حل طبيعي لمعظم الفتيات فهي تحل مشاكل البشرة حيث تعددت أنواع البشرة فهناك بشرة دهنية وعادية وجافة وحساسة فلكل نوع ماسك خاص به حتى نحصل على أفضل النتائج فتقوم المسكات بأنواعها المختلفة بمعالجة البشرة سواء كانت للتفتيح أو ترطيب أو معالجة التجاعيد وغيرها من الأنواع ولكن الأكثر انتشار هي ماسكات التفتيح وذلك يرجع إلى أصل السلالة الخاصة بنا الموجودة في مصر فاللون المنتشر للبشرة بين الجميع اللون الخمري لذلك تلجأ الفتيات لعمل الماسكات حتي يزيد من جمالها وثقتها بنفسها فتظهر بإشراقة أكثر ونضارة وحيوية، كما أن من بين جميع الماسكات، هو الماسك الأكثر شهرة القهوة والكركم.مكونات عمل قناع القهوة والحليب لتفتيح البشرة
- معلقة كبيرة قهوة
- معلقة ونصف من اللبن
- نأتي بجميع المكونات ونقوم بخلطهما بعد أن نتأكد من تنظيف الوجه والرقبة.
- نقوم بإضافة الخليط عليه ونتركه لمدة تتراوح من 10 الى 15 دقيقة ثم نقوم بغسل الوجه والرقبة.
- نقوم باستخدام الغسول المفضل لدينا ونغسله بالماء البارد.
حيث يعمل فيتامين C الموجود في الكركم في التخلص من اجهاد البشرة ويجعلها مشرقة وناضرة كما يساعد في تفتيح البشرة في حين تعمل أحماض الألفا هيدروكسي الغنية في الزبادي على تغذية البشرة.
- معلقة كبيرة قهوة
- واخد معلقة كبيرة كركم
- معلقة كبيرة زبادي
- نأتي بجميع المكونات ونقوم بخلطهما.
- نقوم بوضعه على الوجه والرقبة بعد أن نقوم بتنظيفه ونترك الخليط لمدة تتراوح إلى 20 دقيقة حتى .
- في النهاية نقوم بشطف الوجه والرقبة جيداً بالمياه العادية.
- معلقة كبيرة قهوة
- معلقة كبيرة عسل
- نأتي بجميع المكونات ونقوم بخلطهما جيداً ثم نقوم بإضافة الخليط على البشرة الوجه بالكامل ونقوم بالتدليك بأطراف الأصابع ونتجنب منطقة حول العين.
- نترك الخليط على الوجه لمدة تتراوح إلى 20 دقيقة ونقوم بشطف الوجه جيداً بالمياه الباردة.
- هذا القناع يعتبر مرطب للبشرة ويقلل من التجاعيد وزهور حب الشباب.
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