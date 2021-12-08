طريقة كيكة الكريم كراميل بثلاث طبقات بأسهل طريقة و بمكونات مضبوطة

كيكة الكريم كراميل تعد من أطعم و ألذ الكيكات التي يمكن أن تحضيرها من المنزل، هذه النوع من الكيك لعشاق الكريم كراميل و الحلويات الخفيفة، كما أن هذه الكيكة مغذي جداً لأنها تحتوي على الحليب و الكريم كراميل و الدقيق والبيض فجميع هذه المكونات مفيدة جداً و مغذية، ولكن هناك بعض السيدات الذين يواجهون صعوبة في تحضير كيكة الكريم كراميل وهذا بسبب عدم ضبط الطبقات بطريقة المظبوطة ولهذا سنقدم لكم طريقة تحضيرها الصحيحة و سنعرض لكي مكوناتها المظبوطة.مكونات كيكة الكريم كراميل
هذا النوع من الكيك يحتاج إلى ثلاث طبقات وكل طبقة من هذه الطبقات تحتوي على مكونات خاصة بها وهي، وسنبدأ بمكونات طبقة الكراميل وهي:
- نص كوب سكر.
- ملعقة من الزبدة.
- 4 معالق من الماء.
مكونات طبقة الكريم
- 2 كوب من الحليب .
- عدد 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب حليب بودر يمكن الاستغناء عنه.
- فانيليا.
- كوب من السكر.
- ربع ملعقة من الخل الأبيض.
مكونات طبقة الكيك
- بيضة.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ثلث كوب من الحليب.
- كوب من الدقيق.
- ربع كوب من الكاكاو.
- ملعقة ونصف صغيرة من بيكنج بودر.
- فانيليا.
- ملعقة صغيرة الخل الأبيض.
لكي تحصلين على طبقات كيكة الكريم كريم المضبوطة مثل الجاهز تتبعي هذه الخطوات التالية:
- أولا نحضر قالب الكيك ولابد أن نختار قالب غير قابل للالتصاق.
- نضع طاسة على النار ونبدأ بكرملة السكر نضيف السكر في الطاسة على نار متوسطة حتي يذوب السكر و يصبح لونة ذهبي نضيف عليه ملعقة الزبدة و الماء ونتركه يغلى لمدة نصف دقيقة.
- بعد ذلك نضع السكر المكرمل في قالب الكيك.
- نبدأ الآن بتحضير الكراميل نضع في الخلاط الكهربائي الحليب و البيض و الخل و الفانيليا و السكر ونبدأ بضرب المكونات.
- بالتدريج نضيف الحليب البودره بالتدريج لكي لا يحدث تكتلات.
- نضيف الكراميل في قالب الكيك فوق السكر المكرمل.
- نحضر الآن طبقة الكيك في وعاء كبير نضيف البيض والخل الأبيض والفانيليا ونضربهم ثم نضيف عليه السكر والزيت.
- نخلط المكونات جيداً بالمضرب ثم نضيف الكاكاو و الحليب و الدقيق ثم البيكنج بودر.
- نستمر في ضرب خليط الكيكة حتى يصبح قوامة كريمي.
- بعد ذلك نضيفه على طبقة الكريم كراميل.
- نضع قالب كيك الكريم كراميل في صينية كبيرة ونضيف ماء مغلي حتى منتصف الصينية فقط.
- بعد ذلك قومي بوضع الصينية بالقالب في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط.
- تترك لمدة 45 دقيقة ويمكن اختبار الكيك للتأكد من تسويتها.
- نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى ترتاح تماماً.
- بعد ذلك نضعها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تبرد تماماً و تتماسك.
- نخرجها من الثلاجة ثم نقطعها وتقدم للطعام.
الوسوم
كيكة الكريم كراميل تعد من أطعم و ألذ الكيكات التي يمكن أن تحضيرها من المنزل، هذه النوع من الكيك لعشاق الكريم كراميل و الحلويات الخفيفة، كما أن هذه الكيكة مغذي جداً لأنها تحتوي على الحليب و الكريم كراميل و الدقيق والبيض فجميع هذه المكونات مفيدة جداً و مغذية، ولكن هناك بعض السيدات الذين يواجهون صعوبة في تحضير كيكة الكريم كراميل وهذا بسبب عدم ضبط الطبقات بطريقة المظبوطة ولهذا سنقدم لكم طريقة تحضيرها الصحيحة و سنعرض لكي مكوناتها المظبوطة.مكونات كيكة الكريم كراميل
هذا النوع من الكيك يحتاج إلى ثلاث طبقات وكل طبقة من هذه الطبقات تحتوي على مكونات خاصة بها وهي، وسنبدأ بمكونات طبقة الكراميل وهي:
- نص كوب سكر.
- ملعقة من الزبدة.
- 4 معالق من الماء.
مكونات طبقة الكريم
- 2 كوب من الحليب .
- عدد 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- نصف كوب حليب بودر يمكن الاستغناء عنه.
- فانيليا.
- كوب من السكر.
- ربع ملعقة من الخل الأبيض.
مكونات طبقة الكيك
- بيضة.
- كوب من السكر.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- ثلث كوب من الحليب.
- كوب من الدقيق.
- ربع كوب من الكاكاو.
- ملعقة ونصف صغيرة من بيكنج بودر.
- فانيليا.
- ملعقة صغيرة الخل الأبيض.
لكي تحصلين على طبقات كيكة الكريم كريم المضبوطة مثل الجاهز تتبعي هذه الخطوات التالية:
- أولا نحضر قالب الكيك ولابد أن نختار قالب غير قابل للالتصاق.
- نضع طاسة على النار ونبدأ بكرملة السكر نضيف السكر في الطاسة على نار متوسطة حتي يذوب السكر و يصبح لونة ذهبي نضيف عليه ملعقة الزبدة و الماء ونتركه يغلى لمدة نصف دقيقة.
- بعد ذلك نضع السكر المكرمل في قالب الكيك.
- نبدأ الآن بتحضير الكراميل نضع في الخلاط الكهربائي الحليب و البيض و الخل و الفانيليا و السكر ونبدأ بضرب المكونات.
- بالتدريج نضيف الحليب البودره بالتدريج لكي لا يحدث تكتلات.
- نضيف الكراميل في قالب الكيك فوق السكر المكرمل.
- نحضر الآن طبقة الكيك في وعاء كبير نضيف البيض والخل الأبيض والفانيليا ونضربهم ثم نضيف عليه السكر والزيت.
- نخلط المكونات جيداً بالمضرب ثم نضيف الكاكاو و الحليب و الدقيق ثم البيكنج بودر.
- نستمر في ضرب خليط الكيكة حتى يصبح قوامة كريمي.
- بعد ذلك نضيفه على طبقة الكريم كراميل.
- نضع قالب كيك الكريم كراميل في صينية كبيرة ونضيف ماء مغلي حتى منتصف الصينية فقط.
- بعد ذلك قومي بوضع الصينية بالقالب في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة في الرف الأوسط.
- تترك لمدة 45 دقيقة ويمكن اختبار الكيك للتأكد من تسويتها.
- نخرج الكيكة من الفرن ونتركها حتى ترتاح تماماً.
- بعد ذلك نضعها في الثلاجة لمدة ساعتين حتى تبرد تماماً و تتماسك.
- نخرجها من الثلاجة ثم نقطعها وتقدم للطعام.
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