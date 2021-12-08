طريقة كيكة الكريم كراميل بثلاث طبقات بأسهل طريقة و بمكونات مضبوطة

كيكة الكريم كراميل تعد من أطعم و ألذ الكيكات التي يمكن أن تحضيرها من المنزل، هذه النوع من الكيك لعشاق الكريم كراميل و الحلويات الخفيفة، كما أن هذه الكيكة مغذي جداً لأنها تحتوي على الحليب و الكريم كراميل و الدقيق والبيض فجميع هذه المكونات مفيدة جداً و مغذية، ولكن هناك بعض السيدات الذين يواجهون صعوبة في تحضير كيكة الكريم كراميل وهذا بسبب عدم ضبط الطبقات بطريقة المظبوطة ولهذا سنقدم لكم طريقة تحضيرها الصحيحة و سنعرض لكي مكوناتها المظبوطة.

هذا النوع من الكيك يحتاج إلى ثلاث طبقات وكل طبقة من هذه الطبقات تحتوي على مكونات خاصة بها وهي، وسنبدأ بمكونات طبقة الكراميل وهي:

نص كوب سكر.

ملعقة من الزبدة.

4 معالق من الماء.

مكونات طبقة الكريم

2 كوب من الحليب .

عدد 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب حليب بودر يمكن الاستغناء عنه.

فانيليا.

كوب من السكر.

ربع ملعقة من الخل الأبيض.

مكونات طبقة الكيك

بيضة.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلث كوب من الحليب.

كوب من الدقيق.

ربع كوب من الكاكاو.

ملعقة ونصف صغيرة من بيكنج بودر.

فانيليا.

ملعقة صغيرة الخل الأبيض.

لكي تحصلين على طبقات كيكة الكريم كريم المضبوطة مثل الجاهز تتبعي هذه الخطوات التالية: