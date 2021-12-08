طريقة تحضير كيكة المج اللذيذة بـ3 نكهات مختلفة وبطعم أكثر من رائع، بعد أن تنولنا معكم في موضوع سابق تحضير كيكة المج بنكهتين مختلفتين وهما كيكة الشوكولاتة وكيكة اللوتس، ستقوم اليوم باستكمال بقية النكهات والطرق التي نستطيع معها الحصول على كيكة مج في دقيقة واحدة وبطعم لا يقاوم. إليكي أسهل طريقة لعمل كيكة الريد ڨيلڨت وكيكة الأناناس بجوز الهند بالاضافة إلى كيكة الفراولة والفانيليا في المج.

تحضير كيكة المج بثلاث نكهات مختلفة

سنقوم أولاً بتحضير كيكة الريد ڨيلڨت في المج وتتكون مقاديرها من:

4 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ونصف ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة صغيرة كاكاو خام.

3 ملعقة كبيرة حليب + نقطتين ليمون.

ملعقة ونصف كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر + رشة فانيليا.

لون طعام أحمر.

ولتحضير كيكة الريد ڨيلڨت سنستعين بوعاء للخلط والتحضير ونضيف به الدقيق والكاكاو مع السكر والبيكنج بودر، ثم نخلط جيداً وبعد ذلك نضيف الزيت والحليب مع الليمون، ثم نخلط مع إضافة لون الطعام الأحمر بالتدريج ونتابع الخلط بشكل جيد ثم نسكب الخليط في مج، وندخله للميكرويف لمدة دقيقة ثم نخرجه ونتركه يبرد ثم نزينه بكريمة مع رشة من الكاكاو ثم يقدم.

أما مقادير كيكة الأناناس بجوز الهند فهي:

4 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ونصف ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة جوز هند مبشور.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

3 ملعقة كبيرة حليب.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر + رشة فانيليا.

شريحة أناناس وكريزة.

لتحضير كيكة الأناناس بجوز الهند سنستخدم وعاء صغير ونضيف به المكونات الجافة، وهي السكر والدقيق مع إضافة جوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا، ثم نضيف الحليب والزيت ونخلط جيداً. بعد ذلك نسكب الخليط في مج مناسب ونضع شريحة الأناناس والكريزة على الوجه، وندخله للميكرويف لمدة دقيقة وبعد ذلك نخرجه مع تزيين الجوانب بجوز هند بعد أن يبرد ثم يقدم مباشرة.

كيكة المج بنكهة الفراولة والفانيليا

أما النكهة الأخيرة وهي الڨانيليا والفراولة فتتكون مقاديرها من:

4 ملعقة كبيرة دقيق.

2 ونصف ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة فراولة مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

3 ملعقة كبيرة حليب.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر + رشة فانيليا.

طريقة تحضير هذه النكهة أيضاً بسيطة للغاية وسريعة كالمعتاد في كيكة المج، سنحتاج إلى وعاء صغير للتحضير وبه نضيف الحليب والزيت مع إضافة السكر والدقيق، ثم نضيف الفانيليا والبيكنج بودر ونخلط جيداً، وبعد ذلك نضيف قطع الفراولة ونتابع الخلط ثم نسكب الخليط في مج وندخله للميكرويف لمدة دقيقة، وبعد خروجه نتركه يبرد ثم نزينه بكريمة وقطعة فراولة ثم يقدم بالهناء والشفاء.