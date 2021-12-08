بأسهل طريقه اعملي شيكولاته باونتي بمكونات فى كل بيت ألذ و أوفر من الأصلية

- 1/2
- 2/2
طريقة عمل الشيكولاته الباونتي فهي تدخل في صناعة العديد من الحلويات مثل كيكة الباونتي، ومنذ قديم الزمن عرفت الشيكولاتة الباونتي المحشية بالمكسرات أو جوز الهند أو الجيرسي، ولذلك تسعى السيدات والفتيات لتحضير هذه الوصفة اللذيذة، باختلاف مسمياتها سواء جيرسي أو باونتي، فهى تعجب الكبار والصغار سواء، ويتم الإقبال على شرائها بكثرة بسبب مذاقها الشهي الذي لا يقاوم، ولكن قد يجدها البعض غالية الثمن، والبعض الأخر لا يضمون جودتها، لذلك سنقدم إليكم أسهل طريقة عمل شيكولاته باونتي في البيت بمكونات وتكلفة لا تذكر ومع ضمان الجودة العالية.
- كوب ونصف جوز الهند مبشور.
- مائة وستون جرام من الشيكولاته خام.
- كوب حليب مكثف.
- فانيليا.
- نحضر وعاء نظيف ونضع فيه جوز الهند والحليب المكثف مع الفانيليا وتفضل السائلة ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.
- يتم تشكيل جوز الهند على أشكال كور صغيرة.
- نحضر الشيكولاتة الخام في حمام مائي لكى تسيل تماماً.
- نقوم بإحضار قالب من السيليكون ونقوم برش القالب بالشكولاته ثم نضيف كور جوز الهند ونضع عليها الشيكولاتة السائلة.
- نضع القالب في الثلاجة لمدة ساعة حتى تجمد ثم نخرجها من القالب وترص في طبق التقديم.
- إذا لم يتوفر قالب السيليكون يمكن غمس كور الجوز هند في الشيكولاتة السائلة ونضعها في الثلاجة حتى تتجمد.
- يمكن إضافة شيكولاته بيضاء سائلة على الوجه للتزيين.
الحليب المكثف من المكونات الأساسية في شوكولاتة باونتي ولكن سعره مكلف في الأسواق ومكونات الحليب المكثف هي
- كوب ونصف من الحليب بودرة كامل الدسم.
- كوب ونصف سكر بودرة.
- نصف كوب زبدة.
- فانيليا.
- كوب ماء فاتر.
- يحضر إناء عميق على النار وتكون نار متوسطة الحرارة ونقوم بوضع الماء الفاتر مع اللبن البودرة والفانيليا ويتم التقليب جيداً حتى يمتزج الحليب.
- نقوم بإضافة مقدار السكر ونقلب الخليط.
- نضيف الزبدة حتى يتجانس المزيج ونقلب جيداً لمدة لا تقل عن عشرون دقيقه حتى نحصل على قوام متماسك.
- يترك ليبرد ثم نقوم بوضع الحليب المكثف في إناء محكم الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام.
الوسوم
طريقة عمل الشيكولاته الباونتي فهي تدخل في صناعة العديد من الحلويات مثل كيكة الباونتي، ومنذ قديم الزمن عرفت الشيكولاتة الباونتي المحشية بالمكسرات أو جوز الهند أو الجيرسي، ولذلك تسعى السيدات والفتيات لتحضير هذه الوصفة اللذيذة، باختلاف مسمياتها سواء جيرسي أو باونتي، فهى تعجب الكبار والصغار سواء، ويتم الإقبال على شرائها بكثرة بسبب مذاقها الشهي الذي لا يقاوم، ولكن قد يجدها البعض غالية الثمن، والبعض الأخر لا يضمون جودتها، لذلك سنقدم إليكم أسهل طريقة عمل شيكولاته باونتي في البيت بمكونات وتكلفة لا تذكر ومع ضمان الجودة العالية.
- كوب ونصف جوز الهند مبشور.
- مائة وستون جرام من الشيكولاته خام.
- كوب حليب مكثف.
- فانيليا.
- نحضر وعاء نظيف ونضع فيه جوز الهند والحليب المكثف مع الفانيليا وتفضل السائلة ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.
- يتم تشكيل جوز الهند على أشكال كور صغيرة.
- نحضر الشيكولاتة الخام في حمام مائي لكى تسيل تماماً.
- نقوم بإحضار قالب من السيليكون ونقوم برش القالب بالشكولاته ثم نضيف كور جوز الهند ونضع عليها الشيكولاتة السائلة.
- نضع القالب في الثلاجة لمدة ساعة حتى تجمد ثم نخرجها من القالب وترص في طبق التقديم.
- إذا لم يتوفر قالب السيليكون يمكن غمس كور الجوز هند في الشيكولاتة السائلة ونضعها في الثلاجة حتى تتجمد.
- يمكن إضافة شيكولاته بيضاء سائلة على الوجه للتزيين.
الحليب المكثف من المكونات الأساسية في شوكولاتة باونتي ولكن سعره مكلف في الأسواق ومكونات الحليب المكثف هي
- كوب ونصف من الحليب بودرة كامل الدسم.
- كوب ونصف سكر بودرة.
- نصف كوب زبدة.
- فانيليا.
- كوب ماء فاتر.
- يحضر إناء عميق على النار وتكون نار متوسطة الحرارة ونقوم بوضع الماء الفاتر مع اللبن البودرة والفانيليا ويتم التقليب جيداً حتى يمتزج الحليب.
- نقوم بإضافة مقدار السكر ونقلب الخليط.
- نضيف الزبدة حتى يتجانس المزيج ونقلب جيداً لمدة لا تقل عن عشرون دقيقه حتى نحصل على قوام متماسك.
- يترك ليبرد ثم نقوم بوضع الحليب المكثف في إناء محكم الغلق في الثلاجة لحين الاستخدام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسهل طريقه اعملي شيكولاته باونتي بمكونات فى كل بيت ألذ و أوفر من الأصلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.