بأسهل طريقه اعملي شيكولاته باونتي بمكونات فى كل بيت ألذ و أوفر من الأصلية

طريقة عمل الشيكولاته الباونتي فهي تدخل في صناعة العديد من الحلويات مثل كيكة الباونتي، ومنذ قديم الزمن عرفت الشيكولاتة الباونتي المحشية بالمكسرات أو جوز الهند أو الجيرسي، ولذلك تسعى السيدات والفتيات لتحضير هذه الوصفة اللذيذة، باختلاف مسمياتها سواء جيرسي أو باونتي، فهى تعجب الكبار والصغار سواء، ويتم الإقبال على شرائها بكثرة بسبب مذاقها الشهي الذي لا يقاوم، ولكن قد يجدها البعض غالية الثمن، والبعض الأخر لا يضمون جودتها، لذلك سنقدم إليكم أسهل طريقة عمل شيكولاته باونتي في البيت بمكونات وتكلفة لا تذكر ومع ضمان الجودة العالية.



كوب ونصف جوز الهند مبشور.

مائة وستون جرام من الشيكولاته خام.

كوب حليب مكثف.

فانيليا.

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه جوز الهند والحليب المكثف مع الفانيليا وتفضل السائلة ونقلب جيدا حتى يتجانس الخليط.

يتم تشكيل جوز الهند على أشكال كور صغيرة.

نحضر الشيكولاتة الخام في حمام مائي لكى تسيل تماماً.

نقوم بإحضار قالب من السيليكون ونقوم برش القالب بالشكولاته ثم نضيف كور جوز الهند ونضع عليها الشيكولاتة السائلة.

نضع القالب في الثلاجة لمدة ساعة حتى تجمد ثم نخرجها من القالب وترص في طبق التقديم.

إذا لم يتوفر قالب السيليكون يمكن غمس كور الجوز هند في الشيكولاتة السائلة ونضعها في الثلاجة حتى تتجمد.

يمكن إضافة شيكولاته بيضاء سائلة على الوجه للتزيين.

الحليب المكثف من المكونات الأساسية في شوكولاتة باونتي ولكن سعره مكلف في الأسواق ومكونات الحليب المكثف هي

كوب ونصف من الحليب بودرة كامل الدسم.

كوب ونصف سكر بودرة.

نصف كوب زبدة.

فانيليا.

كوب ماء فاتر.