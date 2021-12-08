طريقة عمل فطيرة خليل النحل الهشة بالجبنة والطعم حكاية

الشعور بالملل من الوصفات والأكلات المتكررة دائما ما يشعر به الكبار والصغار، وتحديداً الأطفال يرغبون في التجديد، وتعتبر خلية النحل من أشهر الفطائر التي تلقي قبولاً كبيراً وتتمتع على الكثير من العناصر الغذائية نظراً لمكوناتها المفيدة جداً للجسم، ومن السهل جداً إعدادها في البيت بكل سهولة بدلاً من شرائها جاهزة، ويكون حشوها بأي حشو ترغبون فيه سواء الجبن بكل أنواعها أو الشوكولاتة.

طريقة عمل فطيرة خلية النحل

فطيرة خلية النحل بحشو الجبنة من الوصفات الشهية التي يحبها الجميع، ودائما ما يتم تناولها في الصباح مع كوب الشاي أو كوجبة خفيفة، وتتمتع فطيرة حلية النحل بطعم رائع للغاية وقوامها الهش الطري، كما أنها تتميز بسهولة تحضيرها ولا تحتاج لوقت كبير فقط دقائق معدودة، بخلاف مكوناتها الغير مكلفة.

نصف كأس من الزيت النباتي.

4 كأس من الدقيق الفاخر.

2 كأس ماء.

نصف كأس من اللبن.

ربع كأس سكر.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة ونصف خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة بكينج بودر.

2 بيضة.

سمسم.

قطعة من الجبن الكيري.

نخلط الخميرة مع السكر في القليل من الماء الدافئ، وتغطي الخليط ويترك لمدة عشرة دقائق ليتفاعل.

نحضر بولة ونضع فيها الدقيق مع البيكنج بودر أو يمكن استخدام العجان الكهربائي حسب المتوفر ونبدأ بخلطهما.

ننزل بمقدار الزيت تدريجياً مع استمرار العجن، ثم نقلب مزيج الخميرة والسكر نصيفه على الدقيق.

نضيف مقدار اللبن والماء ونستمر في العجن على سرعة متوسطة، وهذا لمدة لا تقل عن عشرة دقائق للحصول على عجينة طرية.

نضع العجينة في وعاء مدهون بالزيت وتغطى وتترك في مكان دافئ حتى ترتاح.

تقطع العجينة لكور صغيرة الحجم، ونضع في كل كرة منها قطعة جبن، ونكورها من جديد.

تكرر تلك الخطوة حتى تنتهي العجينة، وترص الكور بجانب بعضها في صينية حتى تتكون شكل خلية النحل.

تترك الفطيرة لترتاح لمدة عشرة دقائق، وبعدها نقوم بدهن الوجه بمزيج البيض مع اللبن، ويرش عليها السمسم.

ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج الفطيرة تماماً.

المكونات:طريقة تحضير فطيرة خلية النحل: