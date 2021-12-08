الشوفان لزيادة الوزن: وصفات طبيعية ونصايح

الشوفان يعتبر من الحبوب الكاملة المفيدة والصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحتك ، فهو بيساعد على الوقاية من الامساك, والوقاية من الامراض المختلفة زي سرطان القولون, امراض القلب والاوعية الدموية, ارتفاع ضغط الدم, بيساعد على تنظيم السكر في الدم ، ومن ضمن فوايده وهي اللي هنتكلم عنها النهاردة هي زيادة الوزن ، هنتعرف من خلال السطور الجاية على طرق استخدام الشوفان لزيادة الوزن من خلال وصفات طبيعية ، ونصايح لاستخدامه عشان توصلي للنتيجة المطلوبة.

طرق استخدام الشوفان لزيادة الوزن:

1- وصفة الشوفان واللبن:

المكونات:

– 1 كوباية لبن كامل الدسم.

– 3 معالق كبيرة شوفان.

– 3 معالق زبادي كامل الدسم.

– اختيارات لل topping: مكسرات, توت, موز, زبيب, لوز, زبدة فول سوداني.

طريقة التحضير:

اضربي الشوفان مع اللبن والزبادي في الخلاط ، صبيه في كوباية وزينيه من فوق بالمكسرات, فاكهة طازة, فاكهة مجففة ، الاضافات دي كلها مكونات صحية عالية السعرات الحرارية هتضيف سعرات حرارية للمشروب وهتديكي فوايد صحية ، تقدري تشربيه كوجبة فطار ، او كوجبة بعد التمرين.

لو بتحبي الميلك شيك ، الطريقة دي لذيذة وهتساعدك على زيادة الوزن ، اخلطي كوباية لبن كامل الدسم ، مع موزة واحدة ، و 75 – 100 جرام شوفان و3 معالق كبيرة بروتين بودر (اختياري) ، واضربيهم مع بعض في الخلاط ، واشربيه كوجبة فطار او وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

2- وصفة الشوفان والعسل:

المكونات:

– 2 معالق كبيرة شوفان.

– كوباية ماية مغلية.

– 2 معلقة عسل.

طريقة التحضير:

امزجي الشوفان مع الماية المغلية وقلبيهم كويس مع بعض ، وبعدين ضيفي لهم العسل واخلطيه مع باقي المكونات ، اشربي المشروب ده كل يوم الصبح ، للحصول على النتايج المطلوبة.

3- وصفة الشوفان وزبدة الفول السوداني:

المكونات:

– كوباية لبن كامل الدسم.

½ كوباية شوفان.

– ¼ كوباية زبيب منقوع.

– 1 ثمرة موز متقطعة شرايح.

– 2 معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

– معلقة كبيرة عسل.

طريقة التحضير:

على نار متوسطة اغلي اللبن ، وضيفي له الشوفان وقلبيه معاه كويس وسيبيه على نار هادية لمدة 5 – 8 دقايق لحد ما الشوفان يستوي واللبن بتقل شوية ، حطي الشوفان في طبق ووزعي على الوش العسل وزبدة الفول السوداني ، وضيفي شرايح الموز والزبيب ، وكليه كوجبة فطار او عشا.

4- وصفة الشوفان بالمكسرات والفاكهة المجففة:

المكونات:

– 1 كوباية شوفان.

– 2 كوباية لبن كامل الدسم.

– فواكة مجففة ومكسرات.

– عسل.

طريقة التحضير:

اخلطي الشوفان مع اللبن وسيبيهم على النار لمدة 5 دقايق لحد ما الشوفان يستوي ، بعدها ارفعيه من على النار وضيفي له المكسرات والفاكهة المجففة والعسل.

5- كوكيز الشوفان والنوتيلا:

المكونات:

– 2 كوباية شوفان.

– 2 كوباية سكر.

– ½ كوباية لبن كامل الدسم.

– ¾ كوباية نوتيلا.

– 2 معلقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

– معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

طريقة التحضير:

على نار متوسطة اخلطي اللبن والزبدة والسكر ، وقلبيهم مع بعض كويس وسيبيه لحد ما يغلي ، ارفعي الخليط من على النار ، وضيفي له الفانيليا والنوتيلا ، وقلبيهم لحد ما النوتيلا تدوب ، وضيفي الشوفان وقلبي المكونات كلها مع بعض ، في صينية متغطية بورق زبدة ، شكلي الخليط بمقدار معلقتين لكل واحدة ورصيهم جنب مع بعض في الصينية لحد ما الخليط كله يخلص ، حطي الصينية في التلاجة لمدة 30 دقيقة ، وكده يبقى الكوكيز جاهز ممكن تاكليه مع العصاير او المشروبات السخنة.

6- ميلك شيك الشوفان والشوكولاتة:

المكونات:

– 1 ½ كوباية لبن كامل الدسم.

– ¼ كوباية شوفان.

– 1/3 كوباية شوكولاتة سايحة.

– 1 معلقة كبيرة عسل.

– 1 معلقة صغيرة فانيليا سائلة.

– 10 مكعبات تلج.

طريقة التحضير:

على نار متوسطة ، حطي ½ كوباية لبن وسيبيها لحد ما تغلي ، ضيفي الشوفان وسيبيه على نار هادية لمدة 5 دقايق ، ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد تماما وبعدين اضربيه في الخلاط ، ضيفي له باقي المكونات واخلطيهم مع بعض كويس ، صبي الميلك شيك في الكوباية واشربية الصبح او قبل النوم كل يوم.

7- وصفة الشوفان بحليب جوز الهند والكاكاو:

المكونات:

– 2 ¼ كوباية من حليب جوز الهند.

– ¾ كوباية شوفان.

– 1/3 كوباية عسل.

– ¼ كوباية كاكاو.

طريقة التحضير:

في الخلاط اضربي المكونات كلها مع بعض لمدة دقيقة ، على نار متوسطة حطي الخليط وسيبيه لمدة 5 دقايق مع التقليب المستمر لحد ما يغلي ويتقل ، ارفعيه من على النار ووزعيه على اطباق ، وزينيه بالفراولة والتوت ، وحطيه في التلاجة لمدة ساعة ، وبعدها يبقى جاهز للاكل.

8- وصفة ماسالا الشوفان:

المكونات:

– 1 كوباية شوفان.

– 1 بصلة.

– 1 جزرة.

– 1 ثمرة طماطم.

– ½ كوباية بسلة مسلوقة.

– 2 كوباية ماية.

– فلفل اخضر حسب الذوق.

– كزبرة خضرا حسب الذوق.

– بذور كمون.

– كركم مطحون.

– بهارات جرام ماسالا او اي بهارات من اختيارك.

طريقة التحضير:

في طاسة على النار حطي شوية زيت وضيفي له بذور الكمون ، ضيفي البصل المتقطع والفلفل الاخضر وشوحيهم في الزيت شوية ، ضيفي الطماطم المتقطعة والكركم والبهارات والجزر المتقطع ، وقلبيهم مع بعض كويس ، ضيفي الماية للخليط وسيبيها لحد ما تغلي ، غطي الطاسة او الحلة بالغطا بتاعها وسيبيها على نار هادية لحد ما الجزر يستوي كويس ، مجرد ما الجزر يستوي ضيفي الشوفان والبسلة والملح وقلبيهم مع بعض كويس ، ضيفي البهارات اللي تفضليها مع اوراق الكزبرة الخضرا ، وكده تبقى جاهزة للاكل.

تقدري تاكلي الوصفة دي كوجبة فطار او كوجبة بعد التمرين.

نصايح عند عمل الشوفان لزيادة الوزن:

في بعض الاضافات اللي ممكن تستخدميها عشان تزودي السعرات الحرارية بتاعته زي:

– عين الجمل.

– اللوز.

– بذور الكتان.

– زبدة الفول السوداني.

– الفواكة المجففة.

– المكسرات بانواعها.

ممكن تستخدمي العسل او التمر كمحليات طبيعية ، وبالنسبة للاضافات اللي ممكن تستخدميها مع الشوفان للحصول على البروتين ممكن تضيفي بروتين بودر للميلك شيك او السموزي ، او تضيفي زبدة الجوز.

وصفة لزيادة الوزن بسرعة بطريقة صحية وتوزيع الزيادة في الاماكن الصح