الشوفان لزيادة الوزن: وصفات طبيعية ونصايح

الشوفان يعتبر من الحبوب الكاملة المفيدة والصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحتك ، فهو بيساعد على الوقاية من الامساك, والوقاية من الامراض المختلفة زي سرطان القولون, امراض القلب والاوعية الدموية, ارتفاع ضغط الدم, بيساعد على تنظيم السكر في الدم ، ومن ضمن فوايده وهي اللي هنتكلم عنها النهاردة هي زيادة الوزن ، هنتعرف من خلال السطور الجاية على طرق استخدام الشوفان لزيادة الوزن من خلال وصفات طبيعية ، ونصايح لاستخدامه عشان توصلي للنتيجة المطلوبة.
طرق استخدام الشوفان لزيادة الوزن:
1- وصفة الشوفان واللبن:
المكونات:
– 1 كوباية لبن كامل الدسم.
– 3 معالق كبيرة شوفان.
– 3 معالق زبادي كامل الدسم.
– اختيارات لل topping: مكسرات, توت, موز, زبيب, لوز, زبدة فول سوداني.
طريقة التحضير:
اضربي الشوفان مع اللبن والزبادي في الخلاط ، صبيه في كوباية وزينيه من فوق بالمكسرات, فاكهة طازة, فاكهة مجففة ، الاضافات دي كلها مكونات صحية عالية السعرات الحرارية هتضيف سعرات حرارية للمشروب وهتديكي فوايد صحية ، تقدري تشربيه كوجبة فطار ، او كوجبة بعد التمرين.
لو بتحبي الميلك شيك ، الطريقة دي لذيذة وهتساعدك على زيادة الوزن ، اخلطي كوباية لبن كامل الدسم ، مع موزة واحدة ، و 75 – 100 جرام شوفان و3 معالق كبيرة بروتين بودر (اختياري) ، واضربيهم مع بعض في الخلاط ، واشربيه كوجبة فطار او وجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.
2- وصفة الشوفان والعسل:
المكونات:
– 2 معالق كبيرة شوفان.
– كوباية ماية مغلية.
– 2 معلقة عسل.
طريقة التحضير:
امزجي الشوفان مع الماية المغلية وقلبيهم كويس مع بعض ، وبعدين ضيفي لهم العسل واخلطيه مع باقي المكونات ، اشربي المشروب ده كل يوم الصبح ، للحصول على النتايج المطلوبة.
3- وصفة الشوفان وزبدة الفول السوداني:
المكونات:
– كوباية لبن كامل الدسم.
½ كوباية شوفان.
– ¼ كوباية زبيب منقوع.
– 1 ثمرة موز متقطعة شرايح.
– 2 معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.
– معلقة كبيرة عسل.
طريقة التحضير:
على نار متوسطة اغلي اللبن ، وضيفي له الشوفان وقلبيه معاه كويس وسيبيه على نار هادية لمدة 5 – 8 دقايق لحد ما الشوفان يستوي واللبن بتقل شوية ، حطي الشوفان في طبق ووزعي على الوش العسل وزبدة الفول السوداني ، وضيفي شرايح الموز والزبيب ، وكليه كوجبة فطار او عشا.
4- وصفة الشوفان بالمكسرات والفاكهة المجففة:
المكونات:
– 1 كوباية شوفان.
– 2 كوباية لبن كامل الدسم.
– فواكة مجففة ومكسرات.
– عسل.
طريقة التحضير:
اخلطي الشوفان مع اللبن وسيبيهم على النار لمدة 5 دقايق لحد ما الشوفان يستوي ، بعدها ارفعيه من على النار وضيفي له المكسرات والفاكهة المجففة والعسل.
5- كوكيز الشوفان والنوتيلا:
المكونات:
– 2 كوباية شوفان.
– 2 كوباية سكر.
– ½ كوباية لبن كامل الدسم.
– ¾ كوباية نوتيلا.
– 2 معلقة كبيرة زبدة بدرجة حرارة الغرفة.
– معلقة صغيرة فانيليا سائلة.
طريقة التحضير:
على نار متوسطة اخلطي اللبن والزبدة والسكر ، وقلبيهم مع بعض كويس وسيبيه لحد ما يغلي ، ارفعي الخليط من على النار ، وضيفي له الفانيليا والنوتيلا ، وقلبيهم لحد ما النوتيلا تدوب ، وضيفي الشوفان وقلبي المكونات كلها مع بعض ، في صينية متغطية بورق زبدة ، شكلي الخليط بمقدار معلقتين لكل واحدة ورصيهم جنب مع بعض في الصينية لحد ما الخليط كله يخلص ، حطي الصينية في التلاجة لمدة 30 دقيقة ، وكده يبقى الكوكيز جاهز ممكن تاكليه مع العصاير او المشروبات السخنة.
6- ميلك شيك الشوفان والشوكولاتة:
المكونات:
– 1 ½ كوباية لبن كامل الدسم.
– ¼ كوباية شوفان.
– 1/3 كوباية شوكولاتة سايحة.
– 1 معلقة كبيرة عسل.
– 1 معلقة صغيرة فانيليا سائلة.
– 10 مكعبات تلج.
طريقة التحضير:
على نار متوسطة ، حطي ½ كوباية لبن وسيبيها لحد ما تغلي ، ضيفي الشوفان وسيبيه على نار هادية لمدة 5 دقايق ، ارفعيه من على النار وسيبيه يبرد تماما وبعدين اضربيه في الخلاط ، ضيفي له باقي المكونات واخلطيهم مع بعض كويس ، صبي الميلك شيك في الكوباية واشربية الصبح او قبل النوم كل يوم.
7- وصفة الشوفان بحليب جوز الهند والكاكاو:
المكونات:
– 2 ¼ كوباية من حليب جوز الهند.
– ¾ كوباية شوفان.
– 1/3 كوباية عسل.
– ¼ كوباية كاكاو.
طريقة التحضير:
في الخلاط اضربي المكونات كلها مع بعض لمدة دقيقة ، على نار متوسطة حطي الخليط وسيبيه لمدة 5 دقايق مع التقليب المستمر لحد ما يغلي ويتقل ، ارفعيه من على النار ووزعيه على اطباق ، وزينيه بالفراولة والتوت ، وحطيه في التلاجة لمدة ساعة ، وبعدها يبقى جاهز للاكل.
8- وصفة ماسالا الشوفان:
المكونات:
– 1 كوباية شوفان.
– 1 بصلة.
– 1 جزرة.
– 1 ثمرة طماطم.
– ½ كوباية بسلة مسلوقة.
– 2 كوباية ماية.
– فلفل اخضر حسب الذوق.
– كزبرة خضرا حسب الذوق.
– بذور كمون.
– كركم مطحون.
– بهارات جرام ماسالا او اي بهارات من اختيارك.
طريقة التحضير:
في طاسة على النار حطي شوية زيت وضيفي له بذور الكمون ، ضيفي البصل المتقطع والفلفل الاخضر وشوحيهم في الزيت شوية ، ضيفي الطماطم المتقطعة والكركم والبهارات والجزر المتقطع ، وقلبيهم مع بعض كويس ، ضيفي الماية للخليط وسيبيها لحد ما تغلي ، غطي الطاسة او الحلة بالغطا بتاعها وسيبيها على نار هادية لحد ما الجزر يستوي كويس ، مجرد ما الجزر يستوي ضيفي الشوفان والبسلة والملح وقلبيهم مع بعض كويس ، ضيفي البهارات اللي تفضليها مع اوراق الكزبرة الخضرا ، وكده تبقى جاهزة للاكل.
تقدري تاكلي الوصفة دي كوجبة فطار او كوجبة بعد التمرين.
نصايح عند عمل الشوفان لزيادة الوزن:
في بعض الاضافات اللي ممكن تستخدميها عشان تزودي السعرات الحرارية بتاعته زي:
– عين الجمل.
– اللوز.
– بذور الكتان.
– زبدة الفول السوداني.
– الفواكة المجففة.
– المكسرات بانواعها.
ممكن تستخدمي العسل او التمر كمحليات طبيعية ، وبالنسبة للاضافات اللي ممكن تستخدميها مع الشوفان للحصول على البروتين ممكن تضيفي بروتين بودر للميلك شيك او السموزي ، او تضيفي زبدة الجوز.
وصفة لزيادة الوزن بسرعة بطريقة صحية وتوزيع الزيادة في الاماكن الصح
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