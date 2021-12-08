طريقة تحضير ألذ كب كيك بجوز الهند الهش في المنزل بخطوات سهلة

يعد الكب كيك بجوز الهند من أشهي أنواع الحلويات وخاصة لمحبين جوز الهند حيث يعد من الحلويات سريعة التحضير ومناسبة تماماً للحفلات والمناسبات كما أنه من الوصفات التي يحبها الكثير من أفراد الأسرة ومذاقه المقرمش الرائع ونقدم لكم الآن طريقة عمل كب كيك بجوز الهند الذيذ بخطوات بسيطة وسهلة في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل كب كيك بجوز الهند في البيت طريقة عمل كب كيك بجوز الهند في البيت المكونات: أثنين كوب من جوز الهند المبشور.

أثنين من البيض.

كوب من السكر.

نصف كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من اللبن. تزيين كب كيك بجوز الهند: كوب من الجبن الكريمي.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة رائحة جوز الهند.

كوب جوز الهند المبشور. طريقة التحضير: في البداية قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. قومي بإحضار وعاء كبير مناسب، ثم بعد ذلك ضعي الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم جوز الهند وقلبي جيدا. ثم بعد ذلك في وعاء آخر ضعي السمنة والسكر واخفقي بالمضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام مثل الكريمي. وفي الخطوة التالية ضيفي البيض مع الاستمرار في الخفق ثم بعد ذلك ضيفي الفانيليا واخفقي جيداً. ثم بعد ذلك ضيفي نصف كمية الدقيق مع نصف كمية اللبن وأخفقي جيداً ثم بعد ذلك ضيفي نصف الكمية الأخرى من الدقيق مع نصف الكمية الأخرى من اللبن واخفقي. ثم بعد ذلك وزعي الأكواب الورقية الخاصة بالكب كيك في صينية الكب كيك ثم ملئ ثلثي كل كوب بالعجين. وفي الخطوة التالية ضعي الصينية في الفرن لمدة تتراوح ما بين الربع ساعة إلى عشرين دقيقة ثم بعد ذلك اخرجي الصينية واتركيها تبرد قليلا. وفي وعاء آخر ضعي الجبنة ثم أضيفي السكر والفانيليا وجوز الهند واخفقي جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض. ثم بعد ذلك زيني الكب كيك، ثم وزعي مبشور جوز الهند فوقه ثم بعد ذلك ضعي الكب الكيك في طبق التقديم ثم قدميها مع الشاي أو العصائر. تزيين كب كيك بجوز الهند:طريقة التحضير: الوسوم

يعد الكب كيك بجوز الهند من أشهي أنواع الحلويات وخاصة لمحبين جوز الهند حيث يعد من الحلويات سريعة التحضير ومناسبة تماماً للحفلات والمناسبات كما أنه من الوصفات التي يحبها الكثير من أفراد الأسرة ومذاقه المقرمش الرائع ونقدم لكم الآن طريقة عمل كب كيك بجوز الهند الذيذ بخطوات بسيطة وسهلة في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل كب كيك بجوز الهند في البيت طريقة عمل كب كيك بجوز الهند في البيت المكونات: أثنين كوب من جوز الهند المبشور.

أثنين من البيض.

كوب من السكر.

نصف كوب من السمنة.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من اللبن. تزيين كب كيك بجوز الهند: كوب من الجبن الكريمي.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة رائحة جوز الهند.

كوب جوز الهند المبشور. طريقة التحضير: في البداية قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. قومي بإحضار وعاء كبير مناسب، ثم بعد ذلك ضعي الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم جوز الهند وقلبي جيدا. ثم بعد ذلك في وعاء آخر ضعي السمنة والسكر واخفقي بالمضرب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام مثل الكريمي. وفي الخطوة التالية ضيفي البيض مع الاستمرار في الخفق ثم بعد ذلك ضيفي الفانيليا واخفقي جيداً. ثم بعد ذلك ضيفي نصف كمية الدقيق مع نصف كمية اللبن وأخفقي جيداً ثم بعد ذلك ضيفي نصف الكمية الأخرى من الدقيق مع نصف الكمية الأخرى من اللبن واخفقي. ثم بعد ذلك وزعي الأكواب الورقية الخاصة بالكب كيك في صينية الكب كيك ثم ملئ ثلثي كل كوب بالعجين. وفي الخطوة التالية ضعي الصينية في الفرن لمدة تتراوح ما بين الربع ساعة إلى عشرين دقيقة ثم بعد ذلك اخرجي الصينية واتركيها تبرد قليلا. وفي وعاء آخر ضعي الجبنة ثم أضيفي السكر والفانيليا وجوز الهند واخفقي جيدا حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض. ثم بعد ذلك زيني الكب كيك، ثم وزعي مبشور جوز الهند فوقه ثم بعد ذلك ضعي الكب الكيك في طبق التقديم ثم قدميها مع الشاي أو العصائر. تزيين كب كيك بجوز الهند:طريقة التحضير:

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