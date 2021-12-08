مشروب الكركم السحري للحصول على فوائد عديدة للجسم

يعد الكركم من أشهر أنواع التوابل والبهارات المشهورة في العالم كما أنه له قيمة غذائية عالية وله فوائد عديدة لا يمكن الاستغناء عنها كما يدخل في كثير من أنواع الطعام وهو يتميز باللون الأصفر كما أن إضافة الكركم إلى نظام الغذائي في فصل الشتاء يحمي من انتشار العدوي وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بالكركم وفوائدها وكيفية استخدام الكركم في النظام الغذائي في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل مشروب الكركم في المنزل طريقة عمل مشروب الكركم في المنزل المكونات: كوب من الحليب العادي أو حليب جوز الهند أو حليب اللوز. ملعقة من العسل على الكوب. ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب. حبتان من القرنفل. ملعقة صغيرة من الزنجبيل. نصف ملعقة من الكركم لكل كوب ماء. ملعقة صغيرة الحجم من القرفة. طريقة التحضير: في البداية قومي بإحضار قدر وضعي فيه جوز الطيب ثم القرنفل ثم الزنجبيل ويضاف إليه القرفة ثم الكركم مع الماء ثم بعد ذلك نترك القدر على نار خفيفة لمدة عشر دقائق. وفي الخطوة التالية يصفى المزيج بعد عشر دقائق ثم بعد ذلك نضيف إليه العسل والحليب العادي أو حليب جوز الهند أو حليب اللوز ونقلبهم جيداً حتى الحصول على المشروب. وبعد ذلك أصبح جاهزاً للتقديم ويقدم وهو فاتر. طريقة العمل في الخلاط: في البداية قومي بوضع الماء في الغلاية على نار حتى الغليان ثم بعد ذلك توضع في الخلاط المتدرج في السرعة للحفاظ عليه من الكسر بسبب ضغط البخار. وبعد ذلك في الخطوة التالية توضع جوز الطيب ثم القرنفل ثم الزنجبيل ويضاف إليه القرفة ثم الكركم وقومي بخلطهم جيداً حتي نحصل على مزيج متجانس. وبعد ذلك يصفي المزيج من الماء ويضاف له العسل والحليب ثم يقدم دافئ في أيام الشتاء وبعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم. فوائد الكركم للجسم: يحمي الجسم من الأمراض.

يساعد في مشاكل عسر الهضم.

يقوم بإعطاء احساس الراحه للجيوب الأنفية.

يحمي الجسم من السموم.

يساعد في التخلص من العدوي البكتريا.

يعمل على نظارة البشرة وتحسين لونها.

يساعد في التحكم في مستوى السكرى.

يحمي الجسم من نزلات البرد والانفلونزا.

يعمل على تحفيز الجهاز المناعي لدي الجسم. طريقة التحضير:طريقة العمل في الخلاط:فوائد الكركم للجسم: الوسوم

يعد الكركم من أشهر أنواع التوابل والبهارات المشهورة في العالم كما أنه له قيمة غذائية عالية وله فوائد عديدة لا يمكن الاستغناء عنها كما يدخل في كثير من أنواع الطعام وهو يتميز باللون الأصفر كما أن إضافة الكركم إلى نظام الغذائي في فصل الشتاء يحمي من انتشار العدوي وإليكم أهم التفاصيل الخاصة بالكركم وفوائدها وكيفية استخدام الكركم في النظام الغذائي في البيت من خلال هذا المقال. طريقة عمل مشروب الكركم في المنزل طريقة عمل مشروب الكركم في المنزل المكونات: كوب من الحليب العادي أو حليب جوز الهند أو حليب اللوز. ملعقة من العسل على الكوب. ربع ملعقة صغيرة من جوز الطيب. حبتان من القرنفل. ملعقة صغيرة من الزنجبيل. نصف ملعقة من الكركم لكل كوب ماء. ملعقة صغيرة الحجم من القرفة. طريقة التحضير: في البداية قومي بإحضار قدر وضعي فيه جوز الطيب ثم القرنفل ثم الزنجبيل ويضاف إليه القرفة ثم الكركم مع الماء ثم بعد ذلك نترك القدر على نار خفيفة لمدة عشر دقائق. وفي الخطوة التالية يصفى المزيج بعد عشر دقائق ثم بعد ذلك نضيف إليه العسل والحليب العادي أو حليب جوز الهند أو حليب اللوز ونقلبهم جيداً حتى الحصول على المشروب. وبعد ذلك أصبح جاهزاً للتقديم ويقدم وهو فاتر. طريقة العمل في الخلاط: في البداية قومي بوضع الماء في الغلاية على نار حتى الغليان ثم بعد ذلك توضع في الخلاط المتدرج في السرعة للحفاظ عليه من الكسر بسبب ضغط البخار. وبعد ذلك في الخطوة التالية توضع جوز الطيب ثم القرنفل ثم الزنجبيل ويضاف إليه القرفة ثم الكركم وقومي بخلطهم جيداً حتي نحصل على مزيج متجانس. وبعد ذلك يصفي المزيج من الماء ويضاف له العسل والحليب ثم يقدم دافئ في أيام الشتاء وبعد ذلك يصبح جاهزاً للتقديم. فوائد الكركم للجسم: يحمي الجسم من الأمراض.

يساعد في مشاكل عسر الهضم.

يقوم بإعطاء احساس الراحه للجيوب الأنفية.

يحمي الجسم من السموم.

يساعد في التخلص من العدوي البكتريا.

يعمل على نظارة البشرة وتحسين لونها.

يساعد في التحكم في مستوى السكرى.

يحمي الجسم من نزلات البرد والانفلونزا.

يعمل على تحفيز الجهاز المناعي لدي الجسم. طريقة التحضير:طريقة العمل في الخلاط:فوائد الكركم للجسم:

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