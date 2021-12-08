بمكونات طبيعية اصنعي كريم الأساس المنزلي لإخفاء عيوب البشرة نهائياً

كريم الأساس المنزلي ، من الكريمات الرائعة التي تبحث عنها جميع السيدات والفتيات الذين يعانون من مشكلة البقع الداكنة والبثور السوداء التي يصعب علاجها بالكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، تسبب تلف البشرة على مدي استخدامها، كما يجعل البشرة جميلة وجذابة طول اليوم، ومكونات بسيطة للغاية وتسطيع جميع النساء القيام بعمله في المنزل بكل سهولة بدل من شراء مستحضرات التجميل التي تزيد الأمر سوء، وهو من المستحضرات الجميلة التي تعطي للبشرة نضارة طول اليوم ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأساس المنزلي لإخفاء عيوب البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الأساس المنزلي مكونات كريم الأساس المنزلي يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٥ ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو. ملعقة من الزنجبيل البودرة. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. ٥ ملاعق كبيرة من النشا. عشر نقاط من فيتامين ه. عشر قطرات من زيت اللافندر العطري. علبة فارغة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأساس المنزلي لإخفاء العيوب البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر علبة الكريم ونضع بها جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف الزيت العطري، والفيتامين للخيط ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح مثل الكريم الأساس تماماً.

ثم نغلق العلبة جيداً ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة استخدام كريم الأساس على البشرة سوف نتعرف على طريقة استخدام الكريم على البشرة خطوة بخطوة وهى كالتالي:- غسل الوجه بالماء والصابون حتى نتخلص من الاوساخ والأتربة نهائياً. نقوم بوضع كريم مرطب للبشرة قبل وضع كريم الأساس. نقوم بغمس إسفنجة مبللة بالماء ثم نضعها في الكريم حتى نضمن تغطيه مثالية للبشرة. كما يفضل تجربة الكريم على اليد قبل وضعه على الوجه. بعد دهن الوجه بالكريم ننتظر دقائق حتى يجف تماماً، ثم نقوم بوضع المكياج. كما يفضل وضع الكريم على الوجه برفق حتى يصبح لون البشرة موحد وجميل. وضع كمية قليلة من الكريم على الوجه حتى نحصل على لون مناسب للبشرة. فوائد كريم الأساس الطبيعي للبشرة فوائد كريم الأساس الطبيعي للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يساعد على توحيد لون البشرة.

يجعل البشرة نضرة ومتفتحة طول اليوم.

يدوم على البشرة لفترة طويل ولا تأثر بعوامل الطبيعة.

يجعل البشرة ناعمة ورطبة ويحميها من الجفاف.

يخفي عيوب البشرة تماماً ويساعد على إزالتها بفضل إحتوائه على مكونات طبيعية.

يعطي للبشرة لمعان ويجعلها تبدو أصغر سناً. الوسوم

كريم الأساس المنزلي ، من الكريمات الرائعة التي تبحث عنها جميع السيدات والفتيات الذين يعانون من مشكلة البقع الداكنة والبثور السوداء التي يصعب علاجها بالكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، تسبب تلف البشرة على مدي استخدامها، كما يجعل البشرة جميلة وجذابة طول اليوم، ومكونات بسيطة للغاية وتسطيع جميع النساء القيام بعمله في المنزل بكل سهولة بدل من شراء مستحضرات التجميل التي تزيد الأمر سوء، وهو من المستحضرات الجميلة التي تعطي للبشرة نضارة طول اليوم ، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأساس المنزلي لإخفاء عيوب البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات كريم الأساس المنزلي مكونات كريم الأساس المنزلي يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٥ ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو. ملعقة من الزنجبيل البودرة. نصف ملعقة صغيرة من القرفة. ٥ ملاعق كبيرة من النشا. عشر نقاط من فيتامين ه. عشر قطرات من زيت اللافندر العطري. علبة فارغة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأساس المنزلي لإخفاء العيوب البشرة نهائياً بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كالتالي:- نحضر علبة الكريم ونضع بها جميع المكونات الجافة ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نضيف الزيت العطري، والفيتامين للخيط ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط جيداً ويصبح مثل الكريم الأساس تماماً.

ثم نغلق العلبة جيداً ونضعها في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة استخدام كريم الأساس على البشرة سوف نتعرف على طريقة استخدام الكريم على البشرة خطوة بخطوة وهى كالتالي:- غسل الوجه بالماء والصابون حتى نتخلص من الاوساخ والأتربة نهائياً. نقوم بوضع كريم مرطب للبشرة قبل وضع كريم الأساس. نقوم بغمس إسفنجة مبللة بالماء ثم نضعها في الكريم حتى نضمن تغطيه مثالية للبشرة. كما يفضل تجربة الكريم على اليد قبل وضعه على الوجه. بعد دهن الوجه بالكريم ننتظر دقائق حتى يجف تماماً، ثم نقوم بوضع المكياج. كما يفضل وضع الكريم على الوجه برفق حتى يصبح لون البشرة موحد وجميل. وضع كمية قليلة من الكريم على الوجه حتى نحصل على لون مناسب للبشرة. فوائد كريم الأساس الطبيعي للبشرة فوائد كريم الأساس الطبيعي للبشرة سوف نتعرف على بعض الفوائد الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:- يساعد على توحيد لون البشرة.

يجعل البشرة نضرة ومتفتحة طول اليوم.

يدوم على البشرة لفترة طويل ولا تأثر بعوامل الطبيعة.

يجعل البشرة ناعمة ورطبة ويحميها من الجفاف.

يخفي عيوب البشرة تماماً ويساعد على إزالتها بفضل إحتوائه على مكونات طبيعية.

يعطي للبشرة لمعان ويجعلها تبدو أصغر سناً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات طبيعية اصنعي كريم الأساس المنزلي لإخفاء عيوب البشرة نهائياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.