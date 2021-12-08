طريقة الشاورما التركي والسوري بالخطوات والتتبيلة.. لن يشتري أولادك من السوق بعد اليوم

طريقة الشاورما التركي والسوري بالتتبيلة، ساندويتشات الشاورما من الأكلات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار وخاصة من المحلات وقد تشتهر في عمل الشاورما المطاعم السورية، ومن ثم قد انتشرت كثيرا حيث أن كثيرا من السيدات يبحثون عن أفضل الطرق لإعداد الشاورما في المنزل بكل سهولة وبدون مجهود وبطريقة مثل المطاعم وبمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل.

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طريقة الشاورما اللحم بالتتبيلة الصحيحة

عند التجهيز لعمل الشاورما، يرجى الأخذ في الاعتبار أن كل كيلو من اللحم البقري نضع عليه 200 جرام من الدهن مع إضافة مكونات تتبيلة الشاورما ومقادير المكونات هي كالتالي:

نصف كوب من خل التفاح.

2 ملعقة من القرفة المطحونة.

عدد 5 ثمرات من الطماطم.

عدد 10 حبات من البصل.

بهارات الشاورما.

مستكة مع الفلفل الأسود والملح والكمون على حسب الرغبة.

نضع اللحم المقطع شرائح في صينية ثم نضيف إليها البهارات والخل. ثم نضيف الدهن البقري مع الخلط جيدا. يتم تقطيع الطماطم مع إزالة البذور ثم نضعها مع اللحم لمدة يوم كامل. ثم نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم نضع القالب المعد به البصل مع الشاورما والطماطم.

نصف كيلو جرام من الدجاج المخلي. عدد 3 قرون فلفل أخضر. بصلة مبشورة. عدد ثلاث حبات طماطم مقطعة صغيرة مع إزالة البذر. ربع كوب من الزيت مع ملعقة من الزبدة. كاري وزعتر على حسب الرغبة.

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يتم غسل الدجاج بالدقيق والملح ثم نضعها على نار هادئة مع الزيت وباقي المكونات إلى أن تقترب من النضج، ثم أثناء الطهي نضع الكاري والزعتر مع التقليب المستمر، كما يمكنك إضافة الماء إذا احتاج الأمر.