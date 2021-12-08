اصنعي بنفسك بسكويت العشر دقائق بكل سهولة بالمنزل

بسكوت العشر دقائق، من المخبوزات السريعة التي لا تكلفنا وقت طويلاً أثناء تحضيره في المنزل، وهو يتميز بقوام الناعم الهش الذي يجذب الناس إلية، ويجعلهم يرغبون في تناوله بجانب كوب من من الشاي أو الحليب، كما يتميز بشكله الجميل وطعمه اللذيذ الذي يجعل يحتل المركز الاول في قائمة الحلويات العربية، ومكوناته بسيطة وسهلة وتستطيع جميع الأمهات القيام بعمله في البيت بكل سهولة، بدل من شرائه من الخارج، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات بسكوت العشر دقائق
سوف نتعرف معكم اليوم على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها البسكويت وهى كالتالي:-
- كوب من السكر.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من الدقيق الفاخر.
سوف على طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة وهى كالتالي:-
- نحضر العجان الكهربائي ونضع البيض، والسكر، والزيت، والفانيليا ونخفق جيداً، مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي القوام.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر على الخليط، ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط، ويصبح مثل العجينة.
- نغطي لمدة ربع ساعة حتى ترتاح، ثم نقوم بفردها بواسطة النشابة، حتى نحصل على دائرة متوسطة الحجم.
- نحضر قطاعات البسكويت، ونقوم بتشكيل العجينة على حسب الأشكال، التي ترغبين بها.
- نرص قطع البسكويت في صينية كبيرة، وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٨٠مئوية، حتى نحصل على لون ذهبي جميل.
- نخرج الصينية من الفرن، ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع البسكويت علي طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.
نصائح عند عمل بسكويت العشر دقائق بالمنزل
توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-
- يفضل تسخين الفرن قبل وضع الصاج بها.
- يفضل وضع الصينية على الرف الأوسط حتى لا يحترق البسكويت.
- ترك العجين يرتاح قليلا قبل التشكيل.
- يفضل فرد العجينة بواسطة النشابة حتى نحصل على قوام مناسب.
- وضع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر حتى لا يجف البسكويت.
- العجن المستمر يجعل العجين صلب وقاسي أثناء التشكيل.
- يفضل خفق المكونات السائلة مع بعض قبل وضع المواد الجافة.
الوسوم
بسكوت العشر دقائق، من المخبوزات السريعة التي لا تكلفنا وقت طويلاً أثناء تحضيره في المنزل، وهو يتميز بقوام الناعم الهش الذي يجذب الناس إلية، ويجعلهم يرغبون في تناوله بجانب كوب من من الشاي أو الحليب، كما يتميز بشكله الجميل وطعمه اللذيذ الذي يجعل يحتل المركز الاول في قائمة الحلويات العربية، ومكوناته بسيطة وسهلة وتستطيع جميع الأمهات القيام بعمله في البيت بكل سهولة، بدل من شرائه من الخارج، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل بسكوت العشر دقائق بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة بخطوات بسيطة وسهلة.مكونات بسكوت العشر دقائق
سوف نتعرف معكم اليوم على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها البسكويت وهى كالتالي:-
- كوب من السكر.
- بيضة واحدة.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- معلقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب ونصف من الدقيق الفاخر.
سوف على طريقة تحضير بسكوت العشر دقائق بكل سهولة بالمنزل وبأقل تكلفة وهى كالتالي:-
- نحضر العجان الكهربائي ونضع البيض، والسكر، والزيت، والفانيليا ونخفق جيداً، مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي القوام.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق، والبيكنج بودر على الخليط، ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط، ويصبح مثل العجينة.
- نغطي لمدة ربع ساعة حتى ترتاح، ثم نقوم بفردها بواسطة النشابة، حتى نحصل على دائرة متوسطة الحجم.
- نحضر قطاعات البسكويت، ونقوم بتشكيل العجينة على حسب الأشكال، التي ترغبين بها.
- نرص قطع البسكويت في صينية كبيرة، وندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٨٠مئوية، حتى نحصل على لون ذهبي جميل.
- نخرج الصينية من الفرن، ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع البسكويت علي طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.
نصائح عند عمل بسكويت العشر دقائق بالمنزل
توجد بعض النصائح البسيطة يجب التعرف عليها وهى كما يلي:-
- يفضل تسخين الفرن قبل وضع الصاج بها.
- يفضل وضع الصينية على الرف الأوسط حتى لا يحترق البسكويت.
- ترك العجين يرتاح قليلا قبل التشكيل.
- يفضل فرد العجينة بواسطة النشابة حتى نحصل على قوام مناسب.
- وضع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر حتى لا يجف البسكويت.
- العجن المستمر يجعل العجين صلب وقاسي أثناء التشكيل.
- يفضل خفق المكونات السائلة مع بعض قبل وضع المواد الجافة.
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