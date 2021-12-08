فطائر السمسم باللحمة المفرومة بعجينة هشة مثل القطن والطعم جنان

تعد فطائر السمسم باللحمة المفرومة ، من أفخر أنواع المخبوزات والمعجنات الشهية واللذيذة، التي يشتهر إعدادها في جميع الدول العربية، فهي مفضلة لدى الجميع ويقبل على تناولها الأطفال والكبار، لمذاقها الرائع والمتميز، وهي عبارة عن وجبة غذائية متكاملة جداً، لاحتوائها على اللحم الذي يعد مصدراً جيداً، للفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، ويعتبر مصدر جيد للبروتين أيضاً، وتبحث الأمهات دائماً على وصفات مختلفة، لإعداد اللحم بطريقة مميزه لإرضاء جميع أفراد العائلة، ويتميز هذا النوع من الفطائر بسرعة اعداده في المنزل بكل سهولة وبساطة، لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، وتقديمها كوجبة خفيفة على الغداء أو العشاء، ومن خلال موقعنا ثقفني الإخباري هذا سوف نتعرف على، أسهل طريقة لعمل فطائر السمسم باللحمة المفرومة في المنزل بكل بساطة.



مكونات عمل فطائر السمسم باللحمة المفرومة

من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذه الأكلة الشهية وهي كالاتي:-

“للعجينة “

كوب من الزبادي (٢٠٠جرام).

مقدار كوب من الزيت النباتي (٢٠٠جرام).

كوب من الماء الدافئ (٢٠٠ملل).

٢ ملعقة كبيرة من السكر (٣٠ جرام).

ملعقة صغيرة من الملح ( ٥جرام).

٦ونصف كوب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمال (813 جرام).

٢ بياض بيضة.

ملعقة كبيرة من الخميرة ( 11جرام).

للدهن الوجه :-

صفار بيضة + ملعقة كبيرة من الحليب.

رشه من الفانيليا + سمسم محمص.

للحشو :-

نصف كيلو من اللحم المفروم.

حبة بصل مفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

مقدار معلقة صغيرة من الثوم المفروم.

رشه من الكزبرة المفرومة.

سوف نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات تحضير فطائر السمسم باللحمة المفرومة الشهية في المنزل وهي كما يلي:-