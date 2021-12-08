بهارات الحواوشي الاسكندراني أحلى تتبيلة ممكن تعمليها في البيت أطعم من الجاهز بكتير، طريقة عمل البهارات حيث أن البهارات بصفة عامة لا غنى عنها في أي مطبخ سواء كان عربيا أوأجنبيا، وتدخل البهارات في إعداد جميع وصفات الطهي، ولا يمكن الاستغناء عنها أبدا، حيث إذا تم الاستغناء عنها في الطعام فسيصبح الطعام بلا مذاق أو بلا طعم، وتعد بهارات الحواوشي من أهم أنواع البهارات التي تدخل مع اللحم المفروم، وهذه البهارات هي أهم سر من أسرار نجاح رغيف الحواوشي، حيث يعد رغيف الحواوشي هو واحد من الأكلات المصرية الشهيرة والشعبية التي يحبها كل الناس.

بهارات الحواوشي الاسكندراني

تعد هذه الطريقة هي الأفضل من أجل تحضير خلطة بهارات الحواوشي للشيف فاطمة أبو حاتي، الوصفة كما يلي:

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة كبيرة من الزعتر.

أيضًا ملعقة كبيرة من الثوم البودر.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

أيضًا ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.

ملعقة كبيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من الكبابة الصيني.

الحبهان المطحون ملعقة كبيرة .

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسمر.

ملعقة كبيرة من القرفة.

القرنفل ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من الكاري.

ملعقة كبيرة من الكركم.

الشطة الحارقة ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة من جوزة الطيب.

عدد 10 ورقات من ورق اللورا.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الجاف.

برطمان زجاجي محكم الغلق.

نقوم بخلط كل التوابل معا في مطحنة التوابل الكهربائية.

بعد تنعيم التوابل نقوم بخلطها جيدا معا.

ثم نضع البهارات في البرطمان الزجاجي لوقت الاستخدام.

يبعد ذلك نغلقه من أجل عدم تلفه بسبب الهواء.

بهارات الحواوشي فاطمة أبو حاتيطريقة عمل البهاراتنصائح لعمل بهارات الحواوشي

يوجد بعض النصائح لعمل بهارات الحواوشي، وهي كالتالي: