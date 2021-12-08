دلكة الكركم للجسم نعومة وبياض من أول مرة وفوائد الدلكة للجسم حضريها الآن في المنزل

تعد دلكة الكركم للجسم هي وصفة أفريقية تعمل على توحيد لون البشرة، حيث يعد الكركم هو نوع من أنواع التوابل الصحية والمفيدة والتي تحتوي على قيمة غذائية عالية، ولكن الكركم المستخدم في الطبخ يختلف عن الكركم المستخدم للبشرة، ويمكن التمييز بينهم بسهولة، حيث أن كركم الطعام متوفر فيه البهارات والصبغات اللونية، فيقوم كركم البشرة بالعمل على حل مشاكل الجلد، ويعمل على تنقية البشرة من الاسمرار والحبوب، ويمنح الكركم الكثير من الفوائد التجميلية لكل أنواع البشرة.

دلكة الكركم للجسم

يمكن تنفيذ دلكه الكركم للجسم من خلال استخدام الكركم الخام، كما يمكن إضافة ملعقة من الفازلين، وذلك من أجل تقشير البشرة وتنقيتها من العيوب والشوائب، والوصفة كالتالي:

ثلاث ملاعق من كركم الجسم والتجميل وليس الطعام.

نصف كوب ماء ورد.

ملعقتين من الترمس المطحون.

ملعقة من الفازلين.

يتم وضع الكركم في طبق عميق، ويضاف له الترمس المطحون. ثم نضيف لهم ماء الورد، ويتم التقليب جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة. كما يرجى دخول الحمام وتشغيل الماء الساخن على الجسم من أجل تفتيح المسام. نقوم بتوزيع الدلكة على الجسم بالكامل. ثم تترك الدلكة على الجسم حتى تجف تماما. بعد ذلك يتم إزالتها من خلال عمل تدليك دائري، إلا أن تسقط الدلكة تماما من على الجسم. يتم شطف الجسم بالماء والليفة والصابون. ثم يتم ترطيب الجسم بالكامل، وتتكرر هذه الوصفة مرتين كل أسبوع. من الممكن تطبيق الوصفة أيضا إذا كان في الحمام بانيو. فيمكن ملء البانيو بالماء الساخن والجلوس فيه لمدة 10 دقائق قبل تطبيق الدلكة من اجل فتح مسام الجلد. حيث أن الماء الساخن والبخار من أهم عوامل نجاح الوصفة.

يوجد الكثير من الفوائد لاستخدام دلكة الكركم للجسم ، ومن أهمها ما يلي:

، ومن أهمها ما يلي: تنقية الجسم وتفتيحه وتوحيد لون البشرة.

تعتبر هذه الدلكة قناع طبيعي يقوم بتصفية البشرة.

معالجة البقع والصبغات على الركب والأكواع والأقدام.

آمنة وسهلة الاستخدام، وليس لها أي آثار جانبية.

تحسين مظهر البشرة وشكلها الخارجي.

معالجة الكلف والنمش.

إزالة الالتهابات الجلدية

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