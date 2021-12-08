هاتي مشط وتعالى أقولك على أسرع طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط هتلفي كمية كبيرة بسرعه الصاروخ

أسرع طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط هتلفي كمية كبيرة، طريقه لف ورق العنب والكرنب بالمشط من الطرق التي انتشرت مؤخرا في منتديات الطهي، محشي الكرنب وورق العنب من الوصفات، التي تحتل مكانة خاصة على الموائد وفي العزومات، وهى من الأكلات المحببة لدى الجميع ولكنها تحتاج الى مجهود ووقت طويل في إعدادها، وقد لا تنجح بعض ربات البيوت في إعدادها بالشكل المطلوب، واستخدام المشط في هذه الوصفة يقلل الوقت والجهد التي يمكن أن يبذل في إعدادها. طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط بالأرز الممزوج بالتوابل والنكهات الشهية مع الأعشاب الطازجة يتم تحضير خليط رائع لحشو ورق العنب والكرنب ويتم تحضير خليط الحشو بالمكونات التالية: كرنب مسلوق ومقطع إلى أجزاء.

نصف كيلو من ورق العنب المسلوق.

كيلو من الأرز، نصف كيلو من الطماطم، ثلاث ملاعق من الصلصة.

3 بصلات متوسطة مقطعة إلى مكعبات، شبت، بقدونس، كزبرة مقطعة قطع صغيرة.

4 أكواب من الشوربة، 5 ملاعق من السمن، ملح، بهارات (فلفل اسود، كمون). ويتم تحضير خليط الحشو بالمكونات التالية: طريقة إعداد خلطة حشو ورق العنب والكرنب يتم تسخين السمن على النار وإضافة البصل حتى يصبح لونه أصفر.

ويتم اضافة الطماطم، الملح، والبهارات وتركها على النار لمدة ربع ساعة .

يتم إضافة الأرز، وقطع الشبت، والبقدونس، والكزبرة، والصلصة الى الخليط والتقليب جيدا. طريقة إعداد خلطة حشو ورق العنب والكرنب طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط بطريقة سهلة و سريعة يتم فرد كيس من البلاستيك على لوحة التقطيع.

ويتم فرد ورق العنب أو ورق الكرنب على الكيس.

يتم أخذ ملعقة صغيرة من خليط الحشو ووضعها على ورق العنب أو الكرنب، ويتم طي جوانب الورقة.

ويتم طي كيس البلاستيك و باستخدام المشط يتم الضغط على الكيس برفق وسحب الكيس الذي تم طيه باليد الأخري، حتى يتم لف الورقة كاملة.

يتم تكرار هذه الطريقة حتى الانتهاء من جميع الأوراق والخليط.

ويتم إحضار إناء ووضع قطع من الطماطم والبصل في قاعدته.

يتم رص أصابع المحشي طبقات داخل الإناء.

ويتم غلي الشوربة وصبها في الإناء حتى يتم تغطية جميع الطبقات.

بعد الغليان يتم تهدئة النار على إناء الطهي وتركية على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة أو حتى امتصاص جميع السوائل. طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط بطريقة سهلة و سريعة الوسوم

أسرع طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط هتلفي كمية كبيرة، طريقه لف ورق العنب والكرنب بالمشط من الطرق التي انتشرت مؤخرا في منتديات الطهي، محشي الكرنب وورق العنب من الوصفات، التي تحتل مكانة خاصة على الموائد وفي العزومات، وهى من الأكلات المحببة لدى الجميع ولكنها تحتاج الى مجهود ووقت طويل في إعدادها، وقد لا تنجح بعض ربات البيوت في إعدادها بالشكل المطلوب، واستخدام المشط في هذه الوصفة يقلل الوقت والجهد التي يمكن أن يبذل في إعدادها. طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط بالأرز الممزوج بالتوابل والنكهات الشهية مع الأعشاب الطازجة يتم تحضير خليط رائع لحشو ورق العنب والكرنب ويتم تحضير خليط الحشو بالمكونات التالية: كرنب مسلوق ومقطع إلى أجزاء.

نصف كيلو من ورق العنب المسلوق.

كيلو من الأرز، نصف كيلو من الطماطم، ثلاث ملاعق من الصلصة.

3 بصلات متوسطة مقطعة إلى مكعبات، شبت، بقدونس، كزبرة مقطعة قطع صغيرة.

4 أكواب من الشوربة، 5 ملاعق من السمن، ملح، بهارات (فلفل اسود، كمون). ويتم تحضير خليط الحشو بالمكونات التالية: طريقة إعداد خلطة حشو ورق العنب والكرنب يتم تسخين السمن على النار وإضافة البصل حتى يصبح لونه أصفر.

ويتم اضافة الطماطم، الملح، والبهارات وتركها على النار لمدة ربع ساعة .

يتم إضافة الأرز، وقطع الشبت، والبقدونس، والكزبرة، والصلصة الى الخليط والتقليب جيدا. طريقة إعداد خلطة حشو ورق العنب والكرنب طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط بطريقة سهلة و سريعة يتم فرد كيس من البلاستيك على لوحة التقطيع.

ويتم فرد ورق العنب أو ورق الكرنب على الكيس.

يتم أخذ ملعقة صغيرة من خليط الحشو ووضعها على ورق العنب أو الكرنب، ويتم طي جوانب الورقة.

ويتم طي كيس البلاستيك و باستخدام المشط يتم الضغط على الكيس برفق وسحب الكيس الذي تم طيه باليد الأخري، حتى يتم لف الورقة كاملة.

يتم تكرار هذه الطريقة حتى الانتهاء من جميع الأوراق والخليط.

ويتم إحضار إناء ووضع قطع من الطماطم والبصل في قاعدته.

يتم رص أصابع المحشي طبقات داخل الإناء.

ويتم غلي الشوربة وصبها في الإناء حتى يتم تغطية جميع الطبقات.

بعد الغليان يتم تهدئة النار على إناء الطهي وتركية على نار متوسطة لمدة 30 دقيقة أو حتى امتصاص جميع السوائل. طريقة لف ورق العنب والكرنب بالمشط بطريقة سهلة و سريعة

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