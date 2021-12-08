طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة بالدجاج لتحضير وجبة اقتصادية سريعة

صينية البطاطس المهروسة بالدجاج ، من الأكلات الجميلة التي تتميز برائحتها الجميلة ومذاقها الطيب الذي يجذب الناس إليها، ومكونات بسيطة تستطيع الأمهات القيام بتحضريها في المنزل بكل سهولة، وهى من أكثر من الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها بشكل يومي، كما يختلف طعمها على حسب طريقة الطبخ، وتمتلك بعض الخضروات اللذيذة التي تجعل طعمها مسكر وجميل، وهي من الوجبات التي تحتوي على العناصر الغذائية الرائعة التي تجعلها وجبة غذائية متكاملة القيم الغذائية، كما تحتوي على بعض العناصر التي تعطي الشعور بالشبع والإمتلاء لفترة طويلة مما يساعد على فقد الوزن الزائد بشكل رائع، وسوف نتعرف من موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة بالدجاج لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة بكل سهولة بالمنزل. صينية البطاطس المهروسة بالدجاج صينية البطاطس المهروسة بالدجاج تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تعطي له مذاق رائع سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٥ حبات من البطاطس المسلوقة. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الكركم. ربع ملعقة صغيرة بابريكا. فلفل و بهارات حسب الرغبة. طبق صغير من البسلة. ملعقتين من الدقيق. بيضة واحدة. نصف كيلو من شرائح الدجاج. بصلة كبيرة مقطعة مكعبات كبيرة. ملعقة صغيرة من الثوم البودر. ثلاث ملاعق كبيرة من الجزر المبشور. طبق صغير من الزيتون المقطع. ملعقة كبيرة من الحليب السائل. طبق كبير من الجبنة الموزريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية البطاطس المهروسة بالدجاج لتحضير وجبة عشاء سريعة وخفيفة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل:- نقوم بهرس البطاطس جيداً، ثم نضيف إليها الكركم، والبريكا، والملح، والبهارات، والبيض ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا حتى تصبح البطاطس مثل العجينة.

نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضيف البصل ونقلب باستمرار حتى يصبح لونه ذهبي، بعد ذلك نضيف الدجاج المقطع ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً، بعد ذلك نضيف الجزر المبشور، والبسلة، والزيتون، والبهارات، والملح والتوابل، والحليب ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نرفع الطاسة من على النار ونضع جانباً حتى تبرد تماماً، ثم نحضر قالب الكيك ثم نضع البطاطس المهروسة داخله، ونقوم بفردها جيداً داخل القالب، ثم نضيف الحشو داخل القالب ونضغط عليها بواسطة اليد.

ثم ندخل القالب الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ ونتركها لمدة عشر دقائق، ثم نخرج القالب من الفرن ونضع عليه الجبنة الموزريلا، وندخله الفرن مرة أخرى حتى يكتسب اللون الذهبي الجميل.

بعد ذلك نخرج القالب من الفرن، ثم نقوم بتزينه بالبقدونس، ونضعها على طبق التقديم وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل صينية البطاطس المهروسة بالدجاج سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها وهى كالتالي:- يفضل وضع البيض حتى نجعل قوام عجينة البطاطس متماسكة. وضع الدقيق يجعل العجينة أكثر صلابة ويسهل فردها. كما يفضل التقليب المستمر للبطاطس حتى تصبح متماسكة. كما يفضل تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها. وضع الكركم يجعل لونها ذهبي جميل في الفرن. كما يفضل وضع الجبنة الموزريلا بعد مرور عشر دقائق على وضعها في الفرن. التقليب المستمر للبطاطس يجعلها متماسك أثناء الفرد. غمس المعلقة في الماء أثناء الفرد حتى لا تلتصق عجينة البطاطس بها. فوائد البطاطس المسلوقة للجسم فوائد البطاطس المسلوقة للجسم تحتوي البطاطس على العديد من الفوائد الصحية الهامة لصح الجسم وهى كما يلي:- تساعد على علاج التهابات المعدة والحموضة. مصدر جيد للبكتيريا النافعة للجسم. تحتوي على كمي مناسب من الألياف الطبيعية التي تساعد على علاج الإمساك. تساعد على تنظيم مستوي السكر بالدم. تحتوي على كمي مناسبة من النشا الذي يساعد الإمعاء على الأحتفاظ بالماء. تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة. الوسوم

صينية البطاطس المهروسة بالدجاج ، من الأكلات الجميلة التي تتميز برائحتها الجميلة ومذاقها الطيب الذي يجذب الناس إليها، ومكونات بسيطة تستطيع الأمهات القيام بتحضريها في المنزل بكل سهولة، وهى من أكثر من الأكلات الشعبية التي يتم تحضيرها بشكل يومي، كما يختلف طعمها على حسب طريقة الطبخ، وتمتلك بعض الخضروات اللذيذة التي تجعل طعمها مسكر وجميل، وهي من الوجبات التي تحتوي على العناصر الغذائية الرائعة التي تجعلها وجبة غذائية متكاملة القيم الغذائية، كما تحتوي على بعض العناصر التي تعطي الشعور بالشبع والإمتلاء لفترة طويلة مما يساعد على فقد الوزن الزائد بشكل رائع، وسوف نتعرف من موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل صينية البطاطس المهروسة بالدجاج لتحضير وجبة عشاء اقتصادية وسريعة بكل سهولة بالمنزل. صينية البطاطس المهروسة بالدجاج صينية البطاطس المهروسة بالدجاج تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تعطي له مذاق رائع سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- ٥ حبات من البطاطس المسلوقة. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الكركم. ربع ملعقة صغيرة بابريكا. فلفل و بهارات حسب الرغبة. طبق صغير من البسلة. ملعقتين من الدقيق. بيضة واحدة. نصف كيلو من شرائح الدجاج. بصلة كبيرة مقطعة مكعبات كبيرة. ملعقة صغيرة من الثوم البودر. ثلاث ملاعق كبيرة من الجزر المبشور. طبق صغير من الزيتون المقطع. ملعقة كبيرة من الحليب السائل. طبق كبير من الجبنة الموزريلا. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير صينية البطاطس المهروسة بالدجاج لتحضير وجبة عشاء سريعة وخفيفة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل:- نقوم بهرس البطاطس جيداً، ثم نضيف إليها الكركم، والبريكا، والملح، والبهارات، والبيض ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نضيف الدقيق ونقلب جيدا حتى تصبح البطاطس مثل العجينة.

نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضيف البصل ونقلب باستمرار حتى يصبح لونه ذهبي، بعد ذلك نضيف الدجاج المقطع ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط جيداً، بعد ذلك نضيف الجزر المبشور، والبسلة، والزيتون، والبهارات، والملح والتوابل، والحليب ونقلبهم مع بعض جيداً.

ثم نرفع الطاسة من على النار ونضع جانباً حتى تبرد تماماً، ثم نحضر قالب الكيك ثم نضع البطاطس المهروسة داخله، ونقوم بفردها جيداً داخل القالب، ثم نضيف الحشو داخل القالب ونضغط عليها بواسطة اليد.

ثم ندخل القالب الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ ونتركها لمدة عشر دقائق، ثم نخرج القالب من الفرن ونضع عليه الجبنة الموزريلا، وندخله الفرن مرة أخرى حتى يكتسب اللون الذهبي الجميل.

بعد ذلك نخرج القالب من الفرن، ثم نقوم بتزينه بالبقدونس، ونضعها على طبق التقديم وبألف صحة وهنا. نصائح عند عمل صينية البطاطس المهروسة بالدجاج سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة التي يجب التعرف عليها وهى كالتالي:- يفضل وضع البيض حتى نجعل قوام عجينة البطاطس متماسكة. وضع الدقيق يجعل العجينة أكثر صلابة ويسهل فردها. كما يفضل التقليب المستمر للبطاطس حتى تصبح متماسكة. كما يفضل تسخين الفرن جيداً قبل وضع الصينية داخلها. وضع الكركم يجعل لونها ذهبي جميل في الفرن. كما يفضل وضع الجبنة الموزريلا بعد مرور عشر دقائق على وضعها في الفرن. التقليب المستمر للبطاطس يجعلها متماسك أثناء الفرد. غمس المعلقة في الماء أثناء الفرد حتى لا تلتصق عجينة البطاطس بها. فوائد البطاطس المسلوقة للجسم فوائد البطاطس المسلوقة للجسم تحتوي البطاطس على العديد من الفوائد الصحية الهامة لصح الجسم وهى كما يلي:- تساعد على علاج التهابات المعدة والحموضة. مصدر جيد للبكتيريا النافعة للجسم. تحتوي على كمي مناسب من الألياف الطبيعية التي تساعد على علاج الإمساك. تساعد على تنظيم مستوي السكر بالدم. تحتوي على كمي مناسبة من النشا الذي يساعد الإمعاء على الأحتفاظ بالماء. تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة.

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