بدون صبغات أو حنة.. وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا في ثواني معدودة دون رجوعه مرة اخري

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا من الوصفات الممتازة والتي من الممكن أن نتخلص من خلالها م أي تواحد للشعر الأبيض حيث أن مجرد ظهور ولو شعرة بيضاء واحدة وسط خصلات شعر الفتاة ـو السيدة تزعجها بشدة لكن الكثير منهن لا تردن صبغ الشعر بالطرق الكيميائية باستعمال الصبغات الضارة حيث أن لها العديد من الآثار الجانبية على الشعر ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل وصفة طبيعية مدعمة بمسحوق القرنفل للحصول على أفضل لون للشعر وإخلاء خصلات الشعر خالية من أي تواجد للشيب.

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا

وصفة القرنفل للقضاء على الشيب نهائيا نقدم أهم المكونات الأساسية والتي من خلالها بالإمكان التحضير لوصفة تساعد على القضاء وبشكل تام على أي شيب، ومن خلال الاستعمال لتلك المكونات من الممكن أن نحصل على المزيج والذي يشبه في قوامه السيروم ومن الممكن أيضا أن نقوم باستعمال ها الخليط بشكل مباشر على الشعر، ومن خلال الآتي نوضح أهم المكونات لتلك الوصفة المتميزة للحصول على الشعر الخالي من اللون الأبيض:

مكونات الوصفة من القرنفل ومكونات أخرى للقضاء على الشيب نهائيا

وصفة القرنفل والتي من خلالها نقضي على الشيب نهائيا مكوناتها تكون كما يلي:

ملعقة بودرة قرنفل.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الحناء.

ملعقة من القهة.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة من النشاء.

ملعقة من الفازلين.

طريقة لتحضير للوصفة:

من الممكن أن نقوم بالتحضير لتلك الوصفة من خلال الاستعمال للمكونات السابقة بالاعتماد على الخطوات الآتية: