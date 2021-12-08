تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة بوصفات طبيعية مضمونة من المنزل

تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة هي مبتغى كل امرأة جميلة تسعى إلى إبراز جمالها، حيث تسعى الكثير من الفتيات إلى عمل روتين يومي لها، تقوم من خلاله بالاهتمام بنفسها، فتسعى إلى الاهتمام برموشها بشكل خاص عن طريق تطويلها وتكثيفها، وذلك من خلال إتباع بعض الخلطات الطبيعية التي تساعدها على ذلك، وفي سبيل ذلك تستمر المرأة في تجربة بعض الوصفات الطبيعية، إلى أن تستقر إلى إحداها، حيث أن تطويل الرموش وتكثيف الحواجب يساعد على إظهار جمال العينين، وبالتالي ظهور المرأة في أبهى صورة لها، لذا قررنا ذكر أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تطويل الرموش وتكثيفها من خلال مقالنا اليوم معكم.

هناك أكثر من وصفة مختلفة نستطيع اتباعها للعناية بالرموش، حيث أن تلك الوصفات تستطيع تطويل الرموش في يومين، من أهم تلك الوصفات ما يلي:

يعد زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت التي يمكن الاعتماد عليها في تطويل الرموش بسرعة البرق، حيث يحتوي زيت الزيتون على مركب فينولي، يطلق عليه الاوليوروبين، يعد هذا المركب هو المسئول عن نمو الشعر، وهو الأمر الذي يساعد على تطويل الرموش.

وضع أربعة قطرات من زيت الزيتون على قطعة قطن، ثم نقوم بتمشيطه على الرموش السفلية والعلوية.

نترك الزيت على الرموش لمدة عشرة دقائق كاملة، ثم يتم شطف الرموش بالماء الفاتر.

تتميز زبدة الشيا باحتوائها على نسبة كبيرة من فيتامين ج، بالإضافة إلى بعض مضادات الأكسدة، من المعروف أن فيتامين ج يحافظ على الجذور الحرة ويمنع تضررها، كما يقوم بتعزيز الكولاجين، بذلك تساعد على تكثيف الحواجب وتطويل الرموش.

وضع القليل من زبدة الشيا على أنامل اليد حتى الذوبان.

ثم يتم وضعها على الرموش السفلية والعلوية.

تترك طوال الليل، ويتم غسلها في صباح اليوم التالي.

أثبتت الدراسات قدرة زيت قشر الليمون على تحفيز الشعر على النمو سريعاً، وبذلك تطويل الشعر بشكل سريع وفوري، تقتضي الوصفة ما يلي: