فطائر الكودو اللذيذة أسهل وصفة بمكونات بسيطة والطعم رائع

تعد فطائر الكودو من أروع أنواع المخبوزات التي تصلح كوجبة غداء أو عشاء مميزة يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، كما يمكن تقديمها كساندويتشات للأطفال في المدارس والرحلات حيث يقبل على تناولها الأطفال بشكل كبير لمذاقها الرائع، بالإضافة إلى أنها من الأكلات المغذية لاحتوائها على الدجاج الذي يعتبر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر الكودو القطنية اللذيذة بمكونات بسيطة والطعم رائع.

فطائر الكودو اللذيذة من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بالمكونات البسيطة التالية:-

5 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (625 جرام).

2 كوب من الحليب الدافئ ( 400 مللي).

نصف كوب من الزيت النباتي ( 100مللي).

3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة (30 جرام).

2 ملعقة كبيرة من السكر ( 20 جرام)

ملعقة صغيرة من الملح (5 جرام)

2 بياض بيض.

نصف ملعقة صغيرة من الخل.

2 ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الجافة ( 15 جرام)

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر( 5 جرام)

الحشوة



3 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة مقطعة شرائح.

3 فلفل أخضر رومي مقطع شرائح.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من كلاً من ( المسطردة / الكاتشب / المايونيز)

عصير نصف ليمونة.

جبن شيدر مبشور / جبن موتزريلا.

لدهن الوجه



صفار بيضة.

ملعقة كبيرة من الحليب.

ربع ملعقة صغيرة من الخل.

سمسم / بقدونس مفروم.

يتم تحضير فطائر الكودو القطنية بالخطوات التالية:-