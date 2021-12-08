فطائر الكودو اللذيذة أسهل وصفة بمكونات بسيطة والطعم رائع

- 1/2
- 2/2
تعد فطائر الكودو من أروع أنواع المخبوزات التي تصلح كوجبة غداء أو عشاء مميزة يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، كما يمكن تقديمها كساندويتشات للأطفال في المدارس والرحلات حيث يقبل على تناولها الأطفال بشكل كبير لمذاقها الرائع، بالإضافة إلى أنها من الأكلات المغذية لاحتوائها على الدجاج الذي يعتبر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر الكودو القطنية اللذيذة بمكونات بسيطة والطعم رائع.مكونات فطائر الكودو
فطائر الكودو اللذيذة من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بالمكونات البسيطة التالية:-
- 5 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (625 جرام).
- 2 كوب من الحليب الدافئ ( 400 مللي).
- نصف كوب من الزيت النباتي ( 100مللي).
- 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة (30 جرام).
- 2 ملعقة كبيرة من السكر ( 20 جرام)
- ملعقة صغيرة من الملح (5 جرام)
- 2 بياض بيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الخل.
- 2 ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الجافة ( 15 جرام)
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر( 5 جرام)
الحشوة
- 3 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.
- بصلة مقطعة شرائح.
- 3 فلفل أخضر رومي مقطع شرائح.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من كلاً من ( المسطردة / الكاتشب / المايونيز)
- عصير نصف ليمونة.
- جبن شيدر مبشور / جبن موتزريلا.
لدهن الوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
- ربع ملعقة صغيرة من الخل.
- سمسم / بقدونس مفروم.
يتم تحضير فطائر الكودو القطنية بالخطوات التالية:-
- في إناء عميق نضع 2 كوب من الحليب الدافئ، نصف كوب من الزيت، 2 بياض بيض، ملعقتين كبيرتين من السكر، نصف ملعقة صغيرة من الخل، ملعقتين كبيرتين من الخميرة الجافة و2 كوب من الدقيق مع التقليب ثم نترك المكونات لمدة 15 دقيقة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة باقي كمية الدقيق، 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة، ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة.
- توضع العجينة في إناء عميق مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- نقوم بتحضير الحشوة : نضع الزيت والبصل في مقلاة على نار هادئة ونقلب جيداً حتى يأخذ لون ذهبي.
- نضيف صدور الدجاج المقطعة مكعبات صغيرة ونستمر في التقليب لمدة عشر دقائق.
- ثم نضيف شرائح الفلفل الرومي، الثوم مع التقليب ثم نضع الفلفل الأسود والملح، ثم نقوم بإضافة عصير الليمون، المسطردة، المايونيز والكاتشب ونقلب جيداً لمدة عشر دقائق على نار هادئة.
- نترك الحشوة تبرد قبل استخدامها في عمل الفطائر، ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ونقسمها إلي كرات متوسطة الحجم ونفرد كل كرة بشكل بيضاوي.
- ثم نضع ملعقة كبيرة من الحشوة وقليل من الجبن الشيدر والموتزاريلا، ثم نلفها على شكل رول.
- نضع الفطائر في صينية مدهونة ومبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية لأن حجمها سيزيد بعد التخمير وأثناء الخبز في الفرن.
- ثم تغطي بفوطة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة قبل الخبز حتى تختمر.
- ندهن العجين بخليط صفار البيض والحليب والخل ثم نضع قليل من السمسم والبقدونس المفروم على الوجه.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة.
- وعند تمام النضج نخرجها من الفرن ثم نغطيها وتترك جانباً لتبرد تماماً وتقدم بألف صحة وعافية.
الوسوم
تعد فطائر الكودو من أروع أنواع المخبوزات التي تصلح كوجبة غداء أو عشاء مميزة يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة فمكوناتها بسيطة وغير مكلفة، كما يمكن تقديمها كساندويتشات للأطفال في المدارس والرحلات حيث يقبل على تناولها الأطفال بشكل كبير لمذاقها الرائع، بالإضافة إلى أنها من الأكلات المغذية لاحتوائها على الدجاج الذي يعتبر مصدر جيد للفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر الكودو القطنية اللذيذة بمكونات بسيطة والطعم رائع.مكونات فطائر الكودو
فطائر الكودو اللذيذة من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها في المنزل بالمكونات البسيطة التالية:-
- 5 أكواب من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات (625 جرام).
- 2 كوب من الحليب الدافئ ( 400 مللي).
- نصف كوب من الزيت النباتي ( 100مللي).
- 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة (30 جرام).
- 2 ملعقة كبيرة من السكر ( 20 جرام)
- ملعقة صغيرة من الملح (5 جرام)
- 2 بياض بيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الخل.
- 2 ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الجافة ( 15 جرام)
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر( 5 جرام)
الحشوة
- 3 صدور دجاج مقطعة مكعبات صغيرة.
- بصلة مقطعة شرائح.
- 3 فلفل أخضر رومي مقطع شرائح.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ربع ملعقة صغيرة من كلاً من ( المسطردة / الكاتشب / المايونيز)
- عصير نصف ليمونة.
- جبن شيدر مبشور / جبن موتزريلا.
لدهن الوجه
- صفار بيضة.
- ملعقة كبيرة من الحليب.
- ربع ملعقة صغيرة من الخل.
- سمسم / بقدونس مفروم.
يتم تحضير فطائر الكودو القطنية بالخطوات التالية:-
- في إناء عميق نضع 2 كوب من الحليب الدافئ، نصف كوب من الزيت، 2 بياض بيض، ملعقتين كبيرتين من السكر، نصف ملعقة صغيرة من الخل، ملعقتين كبيرتين من الخميرة الجافة و2 كوب من الدقيق مع التقليب ثم نترك المكونات لمدة 15 دقيقة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة باقي كمية الدقيق، 3 ملاعق كبيرة من الحليب البودرة، ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة.
- توضع العجينة في إناء عميق مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.
- نقوم بتحضير الحشوة : نضع الزيت والبصل في مقلاة على نار هادئة ونقلب جيداً حتى يأخذ لون ذهبي.
- نضيف صدور الدجاج المقطعة مكعبات صغيرة ونستمر في التقليب لمدة عشر دقائق.
- ثم نضيف شرائح الفلفل الرومي، الثوم مع التقليب ثم نضع الفلفل الأسود والملح، ثم نقوم بإضافة عصير الليمون، المسطردة، المايونيز والكاتشب ونقلب جيداً لمدة عشر دقائق على نار هادئة.
- نترك الحشوة تبرد قبل استخدامها في عمل الفطائر، ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ونقسمها إلي كرات متوسطة الحجم ونفرد كل كرة بشكل بيضاوي.
- ثم نضع ملعقة كبيرة من الحشوة وقليل من الجبن الشيدر والموتزاريلا، ثم نلفها على شكل رول.
- نضع الفطائر في صينية مدهونة ومبطنة بورق الزبدة مع ترك مسافة بين كل قطعة والثانية لأن حجمها سيزيد بعد التخمير وأثناء الخبز في الفرن.
- ثم تغطي بفوطة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة 30 دقيقة قبل الخبز حتى تختمر.
- ندهن العجين بخليط صفار البيض والحليب والخل ثم نضع قليل من السمسم والبقدونس المفروم على الوجه.
- ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة.
- وعند تمام النضج نخرجها من الفرن ثم نغطيها وتترك جانباً لتبرد تماماً وتقدم بألف صحة وعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فطائر الكودو اللذيذة أسهل وصفة بمكونات بسيطة والطعم رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.