بمكونات بسيطة اعملي مخلل اللفت بطريقة سهلة وطعم رائع مثل المحلات

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يعد مخلل اللفت من المخللات الشهية التي يعشقها الكثير، وهو من المقبلات التي لا يستغنى عنها الكثيرين على السفرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق مختلف حتى تستطيع ست البيت تحضيره ببساطة، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي اللفت والشمندر التي يعطيه اللون الأحمر الرائع مما يجعله ذات مذاق رائع، ايضاً يعرف عن الشمندر بفوائده الكثيرة للبشرة والجسم وهو مفيدة جداً لمرضي فقر الدم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مخلل اللفت الشهي في المنزل.مكونات عمل مخلل اللفت
يتكون مخلل اللفت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- كيلو من اللفت متوسط الحجم.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- حبة من الشمندر.
- ربع كوب من الملح.
- 3 أكواب من الماء.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير مخلل اللفت الشهي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل اللفت جيداً للتخلص من الشوائب والأتربة.
- بعد ذلك نحضر السكين ونقوم بتقطيع اللفت إلى شرائح ونتركها متماسكة.
- نقوم بوضعها في برطمان من البلاستيك ونرصها بالترتيب مع تقطيع شرائح من الشمندر حتى يكسبه اللون الأحمر.
- بعد ذلك نقوم بوضع الماء والسكر والملح في إناء ونقلبهم جيداً حتى يذوب الملح تماماً، ثم نضعه على النار حتى يغلي لمدة ٥ دقائق.
- ثم ننزله من النار ونتركه ليبرد، بعد ذلك نسكبه على البرطمان ونغلقه جيداً ونتركه حتى ينضج.
- وبهذا سوف نحصل على مخلل لفت بطعم رائع لأحلي مشاهدين وبالهنا والشفا.
فوائد الشمندر للبشرة
هناك عدة فوائد للشمندر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يعطي البشرة اللمعان ويجعلها وردية ونضرة.
- يساعد على مكافحة التجاعيد ويمتلك الكثير من العناصر المضادة الشيخوخة.
- له خصائص مضادة للالتهابات ويعالج إلتهابات الجلد.
- يساعد على تحسين صحة البشرة التالفة ويزيل البقع الداكنة ويقلل من التصبغات.
الوسوم
يعد مخلل اللفت من المخللات الشهية التي يعشقها الكثير، وهو من المقبلات التي لا يستغنى عنها الكثيرين على السفرة، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضيره بسهولة في المنزل، ايضاً سوف نقدمه بطعم رائع ومذاق مختلف حتى تستطيع ست البيت تحضيره ببساطة، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي اللفت والشمندر التي يعطيه اللون الأحمر الرائع مما يجعله ذات مذاق رائع، ايضاً يعرف عن الشمندر بفوائده الكثيرة للبشرة والجسم وهو مفيدة جداً لمرضي فقر الدم، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مخلل اللفت الشهي في المنزل.مكونات عمل مخلل اللفت
يتكون مخلل اللفت من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-
- كيلو من اللفت متوسط الحجم.
- ملعقتان كبيرتان من السكر.
- حبة من الشمندر.
- ربع كوب من الملح.
- 3 أكواب من الماء.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير مخلل اللفت الشهي في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل اللفت جيداً للتخلص من الشوائب والأتربة.
- بعد ذلك نحضر السكين ونقوم بتقطيع اللفت إلى شرائح ونتركها متماسكة.
- نقوم بوضعها في برطمان من البلاستيك ونرصها بالترتيب مع تقطيع شرائح من الشمندر حتى يكسبه اللون الأحمر.
- بعد ذلك نقوم بوضع الماء والسكر والملح في إناء ونقلبهم جيداً حتى يذوب الملح تماماً، ثم نضعه على النار حتى يغلي لمدة ٥ دقائق.
- ثم ننزله من النار ونتركه ليبرد، بعد ذلك نسكبه على البرطمان ونغلقه جيداً ونتركه حتى ينضج.
- وبهذا سوف نحصل على مخلل لفت بطعم رائع لأحلي مشاهدين وبالهنا والشفا.
فوائد الشمندر للبشرة
هناك عدة فوائد للشمندر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يعطي البشرة اللمعان ويجعلها وردية ونضرة.
- يساعد على مكافحة التجاعيد ويمتلك الكثير من العناصر المضادة الشيخوخة.
- له خصائص مضادة للالتهابات ويعالج إلتهابات الجلد.
- يساعد على تحسين صحة البشرة التالفة ويزيل البقع الداكنة ويقلل من التصبغات.
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