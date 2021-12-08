خطير جدا أدوية تدمر الكبد والكلى أحدهم أشهر دواء للبرد موجود في كل منزل توقف عن استخدامه فورا

يجب أخذ الاحتياط عند تناول أكلات معينة حيث يحذر الأطباء من بعض الأكلات التي تدمر الكبد حيث أن جميع ما يدخل الفم يمر على الكبد في البداية، لذلك لابد من الحفاظ عليه وعند تناول بعض الأدوية المسكنة يمكن أن تدمر الكبد لذاك يجب الحظر منها، وسوف نقوم بالتعرف على أهم الأدوية التي تدمر الكبد من خلال هذا المقال.

يتأثر الكبد كثيرا عند تناول ادوية معينة وهذه الأدوية تكون معروفة ويتناولها الجميع دون وعي لذلك سوف نقوم بمعرفة تأثر الكبد بهذه الأدوية من خلال النقاط التالية:

تستطيع بعض الأدوية أن توقف الوظائف الخاصة بالكلى والكبد.

بعض الأدوية الموجودة في كل منزل يمكن أن تسبب فشل للكلى.

تناول الاشخاص لكثير من الادوية على مدار بعيد يمكن أن يؤدي إلى تلف الكبد والاضطرار إلى زرع الكبد مما يدخل المريض في دوامة كبيرة من المشاكل التي لا حصر لها.

البارسيتامول يكون من أبرز الأدوية التي تؤثر على الكلى وتدمر الكبد ويوجد البارسيتامول في كل منزل حيث لا يعرف أحد بمدى اضراره.

حبوب ب 3 تناولها لفترات طويلة يقوم بتدمير الكبد وتلفه.

الأدوية خافضة الكوليسترول تعمل هذه العقاقير على رفع إنزيمات الكبد.

أدوية الأوليستات تكون من الأدوية التي تعمل على حرق الدهون في الجسم وزيادة معدلات الحرق ولكن في المقابل تدمر الكبد وترفع إنزيمات الكبد لذلك يجب عدم تناولها.

تكون المسكنات عموما من الأدوية التي تعمل على تدمير الكبد والكلى بشكل كبير.

لذلك يجب علينا الحذر عند تناول هذه الأدوية والمسكنات وتناولها كل فترة بعيدة وعدم تناولها بشكل مستمر.