طريقة سلطة الكول سلو.. الطريقة الأصلية اعمل كول سلو أحلي من كنتاكى Kfs وبكل سهولة في البيت والطعم

سلطة الكول سلو تعرف بأنها من افيد السلطات، لأن يوجد بداخلها الكثير من الخضروات المفيدة للجسم، ولطعم سلطة الكول سلو الجميل، يريد الجميع أن يعرف مكوناتها، وأيضا معرفة كيف يتم عملها، حيث تقدم سلطة الكول سلو في المطاعم مع الوجبات السريعة مثل البروست والدجاج المقرمش، وأيضا مع ساندويتشات البرجر، ولكي تقوم بعملها مماثلة للمطاعم المشهورة، عليك بإتباع وصفة مضمونة، وعليك أيضا معرفة مكوناتها.

سلطة الكول سلو

تتكون سلطة الكول سلو من خضروات توجد بأغلب المنازل، كما أنها لا تحتاج لتكلفة كبيرة، وأهم المكونات هي:

كرومبتين أو مايسمى بالملفوف، تقوم بتقطيعهم الي قطع صغيرة.

جزرتين، ذو حجم كبير، ويتم بشرها الي قطع صغيرة.

يضاف الي الوصفة معالق من الميونيز، كما أن بإمكانك إضافة المذيد على حسب الرغبة.

كما أنك تقوم بإضافة خمس معالق من السكر الأبيض الخشن.

علبتين من الزبادي.

تقوم بإضافة ثلاث معالق من الخل أو ملعقة من عصير الليمون.

كما تقوم بوضع رشة ملح ورشة فلفل اسود.

الكول سلو.

اولا تقوم بإحضار كرومبتين أو الملفوف، يمكن جلب الملفوف اخضر او احمر، على حسب ما تحب وما تريد، ثم تقوم بإزالة رأس الملفوف، وبعد أن تقوم بإزالتها، قومي بتقطيع الكرومبة الي قطع صغيرة جدا، حتي يسهل في أكلها.

بعد ذلك تقوم بإحضار جزرتين ذو حجم كبير، وتقوم بغسلهم جيدا والتأكد من عدم وجود بها أتربة، حتى لا تؤثر عليك بالسلب، وبعد أن تقوم بغسلهم، قوم ببشرها الي قطع صغيرة جدا.

تقوم بوضع الكرومب مع الجزر وتقوم بتقليبهم جيدا.

ثم تقوم بإضافة الميونيز إليهم وتقوم بتقليبهم جيدا حتى يمتزجو سويا، ويصبحو خليط واحد.

تقوم بإضافة الزبادي، والملح والسكر والفلفل، بعد ذلك تقوم بتقليبهم جيدا.

وهكذا تكون قد قمت بتحضير سلطة كول سلو، وبإمكانك أن تقدمها مع الوجبات.