فطائر الكاسترد الرهيبة بمكونات بسيطة والطعم خطير

تعد فطائر الكاسترد من المخبوزات الشهية واللذيذة التي تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب، وهى فطائر تتميز بمذاق رائع ومحشية بالكاسترد اللذيذ، والكاسترد هو عبارة عن خليط من صفار البيض والسكر والحليب ونكهة الفانيليا مع إضافة كمية صغيرة من الدقيق أو النشا، ثم يتم وضع الخليط على نار هادئة مع التقليب حتى نحصل على القوام المناسب، كما يفضل البعض شراء بودرة الكاسترد الجاهزة ومزجها مع الحليب والسكر ثم وضعها على نار هادئة مع التقليب حتى يثقل القوام، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر الكاسترد الرهيبة بمكونات بسيطة على طريقة آية حبيب مكونات فطائر الكاسترد العجينة

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من السكر (50 جرام).

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الجافة.

2 بياض بيض.

كوب إلا ثلث حليب دافئ ( 160 مللي).

2 ملعقة كبيرة من الزبدة ( 30 جرام). الكاسترد

كوب من الحليب (250 مللي).

نصف كوب من السكر( 50 جرام).

2 ملعقة كبيرة ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزبدة ( 15جرام).

2 صفار بيض.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير نضع كوب من الحليب وملعقتين ونصف من الدقيق ونصف كوب من السكر و2 صفار بيض في إناء مع التقليب الجيد. ثم يرفع الخليط على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقة كبيرة من الفانيليا ونقلب جيداً ثم نطفئ النار، ثم نضع الكاسترد في طبق عميق مع تغطيته بغلاف بلاستيك، وندخله الثلاجة لحين الاستخدام. ثم نخلط كوب إلا ثلث من الحليب مع ملعقتين صغيرتين من الخميرة وملعقة صغيرة من السكر ونقلب جيداً ونترك الخليط جانباً لتنشط الخميرة. في العجان الكهربائي نضع الدقيق والملح وباقي كمية السكر وبياض البيض وخليط الخميرة السابق، ونعجن المكونات حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة. ثم نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم نفرد كل كرة بشكل بيضاوي، ثم نضع ملعقة كبيرة من الكاسترد ونقفل العجينة جيداً لتصبح على شكل نصف دائرة. نضع الفطائر في صينية بها ورق زبدة وتغطي بفوطه نظيفة، ثم تترك لتختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها لمدة نصف ساعة. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 12 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي. وعند تمام النضج نخرج الفطائر وتترك قليلاً لتبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية. الوسوم

تعد فطائر الكاسترد من المخبوزات الشهية واللذيذة التي تقدم مع كوب من الشاي أو الحليب، وهى فطائر تتميز بمذاق رائع ومحشية بالكاسترد اللذيذ، والكاسترد هو عبارة عن خليط من صفار البيض والسكر والحليب ونكهة الفانيليا مع إضافة كمية صغيرة من الدقيق أو النشا، ثم يتم وضع الخليط على نار هادئة مع التقليب حتى نحصل على القوام المناسب، كما يفضل البعض شراء بودرة الكاسترد الجاهزة ومزجها مع الحليب والسكر ثم وضعها على نار هادئة مع التقليب حتى يثقل القوام، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل فطائر الكاسترد الرهيبة بمكونات بسيطة على طريقة آية حبيب مكونات فطائر الكاسترد العجينة

3 أكواب من الدقيق الفاخر.

نصف كوب من السكر (50 جرام).

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة ممسوحة من الخميرة الجافة.

2 بياض بيض.

كوب إلا ثلث حليب دافئ ( 160 مللي).

2 ملعقة كبيرة من الزبدة ( 30 جرام). الكاسترد

كوب من الحليب (250 مللي).

نصف كوب من السكر( 50 جرام).

2 ملعقة كبيرة ونصف من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الزبدة ( 15جرام).

2 صفار بيض.

ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير نضع كوب من الحليب وملعقتين ونصف من الدقيق ونصف كوب من السكر و2 صفار بيض في إناء مع التقليب الجيد. ثم يرفع الخليط على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي. نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من الزبدة وملعقة كبيرة من الفانيليا ونقلب جيداً ثم نطفئ النار، ثم نضع الكاسترد في طبق عميق مع تغطيته بغلاف بلاستيك، وندخله الثلاجة لحين الاستخدام. ثم نخلط كوب إلا ثلث من الحليب مع ملعقتين صغيرتين من الخميرة وملعقة صغيرة من السكر ونقلب جيداً ونترك الخليط جانباً لتنشط الخميرة. في العجان الكهربائي نضع الدقيق والملح وباقي كمية السكر وبياض البيض وخليط الخميرة السابق، ونعجن المكونات حتى نحصل على عجينة طرية ومتجانسة. ثم نغطي العجينة وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها. نقسم العجينة إلي كرات متوسطة الحجم نفرد كل كرة بشكل بيضاوي، ثم نضع ملعقة كبيرة من الكاسترد ونقفل العجينة جيداً لتصبح على شكل نصف دائرة. نضع الفطائر في صينية بها ورق زبدة وتغطي بفوطه نظيفة، ثم تترك لتختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها لمدة نصف ساعة. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة 200 مئوية على الرف الأوسط لمدة 12 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي. وعند تمام النضج نخرج الفطائر وتترك قليلاً لتبرد ثم تقدم بألف صحة وعافية.

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