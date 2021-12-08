طريقة لتخزين ورق العنب لمدة سنة خطوات جديدة وسهلة التحضير

طريقة لتخزين ورق العنب لمدة سنة، يعتبر ورق العنب من الأكلات الجميلة جدا والتي يقبل عليها طوال الوقت ولكن هو ليكون من النباتات الموسمية التي تكون في وقت معين، وتحتاج إلى بعض الطرق المختلفة حتى نقوم بتخزين ورق العنب في أي وقت يكون متاح لدينا لإعداده، هُنالك العديد من الطُرق البسيطة والسهلة وغير المُكلفة لحفظ وتخزين أوراق العنب لاستخدامها في أي وقت وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الطريقة الجديدة لتخزين ورق العنب لفترة طويلة في الثلاجة طريقة لتخزين ورق العنب لمدة سنة. طريقة لتخزين ورق العنب لمدة سنة طريقة لتخزين ورق العنب لمدة سنة المقادير إحضار أي كمية من ورق عنب على حسب الرغبة.

أكياس بلاستيكية مناسبة في الحجم.

استخدام الفريزر اللازم للحفظ.

منشفة ورقية. خطوات حفظ ورق العنب في البيت نحضر كمية مناسبة من ورق العنب ونضعه في اناء عميق ونقوم بفرد ورق العنب على حسب حجم الورق و نقسمها إلى عدة مجموعات. استخدم منشفة ورقية وتمسح كل ورقه علي حدي بالمنشفة حتى نتخلص من كل الأتربة التي تكون موجودة على ورقة العنب. بعد تنظيف كل ورق نضع كل الورق فوق بعض ونقوم بتعبئة ورق العنب باستخدام الأكياس البلاستيكية. اضغط على الأكياس البلاستيكية بعد وضع ورق العنب بها حتى نخرج الهواء من الأكياس قبل وضع الأكياس في الفريزر. نقوم بترتيب أكياس ورق العنب على بعض مرتب على شكل مسطح. نكتب علي كل كيس من ورق العنب نضع عليه ورقة مكتوبة عليها تاريخ إعداد الكيس وتفاصيل عدد الأوراق بداخل كل كيس. نضع أكياس ورق العنب في الفريزر حتى نقوم بحفظها أي وقت وأي مدة وتكون مرتبطة اعلي بعض حتى لا تعمل على تكسير ورق العنب يكون مفرود. عند إخراج أي كيس من ورق العنب نقوم إذابتها في الماء البارد. فلا نضع كيس ورق العنب في إناء الساخن أو نعمل علي سلق ورق العنب قبل أن يفك من التجميد. بعد أن كيس ورق العنب يفك من التجميد تماما يمكن أن نضع إناء ونضيف فيه كمية مناسبة من الماء ورشة صغيرة من ملح الطعام ونقوم بوضع أوراق العنب به بعد أن يتم تغيير لونه إلى اللون الداكن. ونبدأ في تصفية ورق العنب باستخدام المصفاة للتخلص من الماء بشكل نهائي. خطوات حفظ ورق العنب في البيت الوسوم

طريقة لتخزين ورق العنب لمدة سنة، يعتبر ورق العنب من الأكلات الجميلة جدا والتي يقبل عليها طوال الوقت ولكن هو ليكون من النباتات الموسمية التي تكون في وقت معين، وتحتاج إلى بعض الطرق المختلفة حتى نقوم بتخزين ورق العنب في أي وقت يكون متاح لدينا لإعداده، هُنالك العديد من الطُرق البسيطة والسهلة وغير المُكلفة لحفظ وتخزين أوراق العنب لاستخدامها في أي وقت وفي هذا المقال سوف نوضح لكم الطريقة الجديدة لتخزين ورق العنب لفترة طويلة في الثلاجة طريقة لتخزين ورق العنب لمدة سنة. طريقة لتخزين ورق العنب لمدة سنة طريقة لتخزين ورق العنب لمدة سنة المقادير إحضار أي كمية من ورق عنب على حسب الرغبة.

أكياس بلاستيكية مناسبة في الحجم.

استخدام الفريزر اللازم للحفظ.

منشفة ورقية. خطوات حفظ ورق العنب في البيت نحضر كمية مناسبة من ورق العنب ونضعه في اناء عميق ونقوم بفرد ورق العنب على حسب حجم الورق و نقسمها إلى عدة مجموعات. استخدم منشفة ورقية وتمسح كل ورقه علي حدي بالمنشفة حتى نتخلص من كل الأتربة التي تكون موجودة على ورقة العنب. بعد تنظيف كل ورق نضع كل الورق فوق بعض ونقوم بتعبئة ورق العنب باستخدام الأكياس البلاستيكية. اضغط على الأكياس البلاستيكية بعد وضع ورق العنب بها حتى نخرج الهواء من الأكياس قبل وضع الأكياس في الفريزر. نقوم بترتيب أكياس ورق العنب على بعض مرتب على شكل مسطح. نكتب علي كل كيس من ورق العنب نضع عليه ورقة مكتوبة عليها تاريخ إعداد الكيس وتفاصيل عدد الأوراق بداخل كل كيس. نضع أكياس ورق العنب في الفريزر حتى نقوم بحفظها أي وقت وأي مدة وتكون مرتبطة اعلي بعض حتى لا تعمل على تكسير ورق العنب يكون مفرود. عند إخراج أي كيس من ورق العنب نقوم إذابتها في الماء البارد. فلا نضع كيس ورق العنب في إناء الساخن أو نعمل علي سلق ورق العنب قبل أن يفك من التجميد. بعد أن كيس ورق العنب يفك من التجميد تماما يمكن أن نضع إناء ونضيف فيه كمية مناسبة من الماء ورشة صغيرة من ملح الطعام ونقوم بوضع أوراق العنب به بعد أن يتم تغيير لونه إلى اللون الداكن. ونبدأ في تصفية ورق العنب باستخدام المصفاة للتخلص من الماء بشكل نهائي. خطوات حفظ ورق العنب في البيت

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