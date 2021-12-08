كيف اسوي بطاطس هاش براون المقرمشه الشهية بالمنزل

طريقة عمل بطاطس هاش براون المقرمشه الشهية بالمنزل بنفس طعم ومذاق المحلات بخطوات سهلة وبسيطة دون تعب يعد طبق الهاش براون من المقبلات الساخنة ويقدم بجانب الصوص المفضل نتعرف من خلال مطبخ ثقفني على طريقه تحضير البطاطس الهاش براون وسر التتبيله وقرمشه البطاطس بالضبط حتى تقومي بعملة بنفسك في البيت بكل سهولة. طريقة عمل البطاطس الهاش براون طريقة عمل البطاطس الهاش براون قدمى لأسرتك أطباق جديدة ومختلفة جربي معنا أطباق جانبية سريعة التحضير وهي عمل البطاطس الهاش براون المقرمشه بكل سهوله بالمكونات الأتية: 2 ثمرت بطاطس كبيرة ومقشرة.

حبة بصل متوسطة ومبشورة.

ربع كوب جبنه رومي أو شيدر مبشور.

حبة بيض محفوفة.

كوب من الدقيق للتغطيه.

مسحوق فلفل اسود نصف ملعقة صغيرة.

ملح.

2 كوب زيت نباتي طريقة تحضير بطاطس هاش براون طريقة تحضير بطاطس هاش براون يمكن تحضير بطاطس هاش براون المقرمشه طيبة الطعم بالمنزل بأبسط الخطوات من خلال الطريقة الأتية: أولا قومي بتقشير البطاطس واغمريها في القدر به كمية مناسبة من الماء. ثم ضيفي إليه ملعقة صغيرة من الملح ويترك البطاطس حتى تسلق لمدة 10دقائق ثم تصفى من الماء وتترك في وعاء جانبي. عندما تبرد البطاطس بتشرفي وعاء ويضاف إليها مسحوق الفلفل الأسود والملح والفلفل والبصل وتخلط المكونات مع بعضها لتمتزج داخل بعضها. خذي من مزيج البطاطس وشكليها على شكل أقراص ثم ضعيها في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة. وبعد غطى الصينية بكيس نايلون ثم تدخل إلي فريزر الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك أقراص البطاطس. ضعي قدر على نار متوسطة به كمية من الزيت الغزير لتحمير البطاطس. نحضر أقراص البطاطس من الفريزر ثم توضع في الدقيق وتغطي بالكامل ثم تغمس في البيض. الخطوة التالية توضع أقراص البطاطس في الدقيق والبيض و الزيت الساخن وتقلب حتى تكتسب اللون الذهبي من الوجه تقريبا من 6 إلى 8 دقائق. وبعد تكرر نفس هذه الخطوات إلى نفاذ كمية البطاطس. تخرج أقراص البطاطس من الزيت وتوضع على ورق يمتص المادة الدهنية حتى لها تتشربها أقراص البطاطس وتقدم وهي ساخنة بجانب سندوش البرجر و صوص الكاتشب. البطاطس أو البطاطا كما يسمونها في بلاد الشام لا غنى عنها في كل بيت منها تشكل أطباق كثيرة ومختلفة ولها قيمة غذائية عالية بعد ما انتهينا من التقديم وصفتنا اليوم من بطاطس الهاش براونز أو الهاش براون المتميزة في الطعم بسيطة في تحضير مكوناتها في المنزل يمكن تحضير هذا الطبق بسهوله على وجبة الإفطار أو العشاء بدون الذهاب إلى المحلات لشرائها. الوسوم

طريقة عمل بطاطس هاش براون المقرمشه الشهية بالمنزل بنفس طعم ومذاق المحلات بخطوات سهلة وبسيطة دون تعب يعد طبق الهاش براون من المقبلات الساخنة ويقدم بجانب الصوص المفضل نتعرف من خلال مطبخ ثقفني على طريقه تحضير البطاطس الهاش براون وسر التتبيله وقرمشه البطاطس بالضبط حتى تقومي بعملة بنفسك في البيت بكل سهولة. طريقة عمل البطاطس الهاش براون طريقة عمل البطاطس الهاش براون قدمى لأسرتك أطباق جديدة ومختلفة جربي معنا أطباق جانبية سريعة التحضير وهي عمل البطاطس الهاش براون المقرمشه بكل سهوله بالمكونات الأتية: 2 ثمرت بطاطس كبيرة ومقشرة.

حبة بصل متوسطة ومبشورة.

ربع كوب جبنه رومي أو شيدر مبشور.

حبة بيض محفوفة.

كوب من الدقيق للتغطيه.

مسحوق فلفل اسود نصف ملعقة صغيرة.

ملح.

2 كوب زيت نباتي طريقة تحضير بطاطس هاش براون طريقة تحضير بطاطس هاش براون يمكن تحضير بطاطس هاش براون المقرمشه طيبة الطعم بالمنزل بأبسط الخطوات من خلال الطريقة الأتية: أولا قومي بتقشير البطاطس واغمريها في القدر به كمية مناسبة من الماء. ثم ضيفي إليه ملعقة صغيرة من الملح ويترك البطاطس حتى تسلق لمدة 10دقائق ثم تصفى من الماء وتترك في وعاء جانبي. عندما تبرد البطاطس بتشرفي وعاء ويضاف إليها مسحوق الفلفل الأسود والملح والفلفل والبصل وتخلط المكونات مع بعضها لتمتزج داخل بعضها. خذي من مزيج البطاطس وشكليها على شكل أقراص ثم ضعيها في صينية خبز مبطنة بورق الزبدة. وبعد غطى الصينية بكيس نايلون ثم تدخل إلي فريزر الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك أقراص البطاطس. ضعي قدر على نار متوسطة به كمية من الزيت الغزير لتحمير البطاطس. نحضر أقراص البطاطس من الفريزر ثم توضع في الدقيق وتغطي بالكامل ثم تغمس في البيض. الخطوة التالية توضع أقراص البطاطس في الدقيق والبيض و الزيت الساخن وتقلب حتى تكتسب اللون الذهبي من الوجه تقريبا من 6 إلى 8 دقائق. وبعد تكرر نفس هذه الخطوات إلى نفاذ كمية البطاطس. تخرج أقراص البطاطس من الزيت وتوضع على ورق يمتص المادة الدهنية حتى لها تتشربها أقراص البطاطس وتقدم وهي ساخنة بجانب سندوش البرجر و صوص الكاتشب. البطاطس أو البطاطا كما يسمونها في بلاد الشام لا غنى عنها في كل بيت منها تشكل أطباق كثيرة ومختلفة ولها قيمة غذائية عالية بعد ما انتهينا من التقديم وصفتنا اليوم من بطاطس الهاش براونز أو الهاش براون المتميزة في الطعم بسيطة في تحضير مكوناتها في المنزل يمكن تحضير هذا الطبق بسهوله على وجبة الإفطار أو العشاء بدون الذهاب إلى المحلات لشرائها.

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