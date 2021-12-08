طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه في الخلاط حضريها لعائلتك بأبسط المكونات

كيكة الزبادي الهشة، من ألذ أنواع الكيك والخفيف على المعدة والجهاز الهضمي هي كيكة الزبادي الهشة وهذا لاحتواء الزبادي على نسبة عالية من البكتيريا النافعة التي تعزز من صحة المعدة وتحسن من وظائف الجهاز الهضمي وحمايته من المشاكل والاضطرابات الهضمية، ومن خلال ما يلي سوف نوفر لكم أفضل طريقة عمل كيكة الزبادي السادة اللذيذة الهشة والطرية، وكيفية تحضيرها بنكهة الشوكولاته. كيكة الزبادي الهشه كيكة الزبادي الهشه المكونات كوب من لبن الزبادي.

مقدار كوبان من الطحين.

كوب من السكر.

حبتان من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

ثلث كوب من الزيت النباتي. خطوات التحضير خفق البيض مع السكر والفانيليا والزيت ولبن الزبادي بواسطة المضرب الكهربائي.

سكب خليط البيض في وعاء متوسط الحجم ثم يضاف فوقه الطحين والبيكنج بودر.

دهن قالب كيك بالسمنة ثم يضاف فيه خليط الكيك ويدخل الفرن على درجة حرارة 180.

ترك الكيك في الفرن حتى تمام النضج ثم تخرج وتقطع وتقدم ساخنة مع الشاي أو القهوة. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالكاكاو خطوات التحضيرطريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالكاكاو ولعشاق كيك الشوكولاته عليكم باتباع هذه الطريقة لتحضير الكيك الهش بالزبادي والشوكولاته، وذلك من خلال: المكونات كوبان من الطحين الفاخر الخاص بالحلويات.

كوب وربع من السكر البودرة الناعم.

أربعة حبات من البيض.

خمس ملاعق صغيرة من بودرة النسكافيه.

ربع كوب من بودرة الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوب من الزبادي الطازجة.

مقدار كوب وربع من الزيت النباتي. مكونات الصوص نصف كوب من السكر.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من الكاكاو. خطوات التحضير تحضير وعاء متوسط الحجم ويسكب فيه الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر.

خفق بياض البيض باستخدام المضرب الكهربائي حتى أن يتضاعف حجمه.

إضافة خليط بياض البيض إلى الوعاء مع التقليب الجيد.

ضرب صفار البيض مع السكر والفانيليا والزبادي والزيت جيداً في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف فوق المكونات السابقة.

تقليب المكونات مع بعضها من الأسفل حتى الأعلى برفق للحصول على عجينة هشة.

سكب خليط الكيك في القالب المدهون بالزيت ويدخل الفرن وتركه حتى أن ينضج الكيك تماماً.

وضع السكر والزيت والحليب والكاكاو في الخلاط الكهربائي، ثم يتم تشغيله للحصول على قوام ناعم ومتماسك.

إخراج الكيك من الفرن وتركها حتى أن تبرد تماما ثم تغلف بصوص الشوكولاته. مكونات الصوصخطوات التحضير الوسوم

كيكة الزبادي الهشة، من ألذ أنواع الكيك والخفيف على المعدة والجهاز الهضمي هي كيكة الزبادي الهشة وهذا لاحتواء الزبادي على نسبة عالية من البكتيريا النافعة التي تعزز من صحة المعدة وتحسن من وظائف الجهاز الهضمي وحمايته من المشاكل والاضطرابات الهضمية، ومن خلال ما يلي سوف نوفر لكم أفضل طريقة عمل كيكة الزبادي السادة اللذيذة الهشة والطرية، وكيفية تحضيرها بنكهة الشوكولاته. كيكة الزبادي الهشه كيكة الزبادي الهشه المكونات كوب من لبن الزبادي.

مقدار كوبان من الطحين.

كوب من السكر.

حبتان من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار ملعقة صغيرة ونصف من البيكنج بودر.

ثلث كوب من الزيت النباتي. خطوات التحضير خفق البيض مع السكر والفانيليا والزيت ولبن الزبادي بواسطة المضرب الكهربائي.

سكب خليط البيض في وعاء متوسط الحجم ثم يضاف فوقه الطحين والبيكنج بودر.

دهن قالب كيك بالسمنة ثم يضاف فيه خليط الكيك ويدخل الفرن على درجة حرارة 180.

ترك الكيك في الفرن حتى تمام النضج ثم تخرج وتقطع وتقدم ساخنة مع الشاي أو القهوة. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالكاكاو خطوات التحضيرطريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالكاكاو ولعشاق كيك الشوكولاته عليكم باتباع هذه الطريقة لتحضير الكيك الهش بالزبادي والشوكولاته، وذلك من خلال: المكونات كوبان من الطحين الفاخر الخاص بالحلويات.

كوب وربع من السكر البودرة الناعم.

أربعة حبات من البيض.

خمس ملاعق صغيرة من بودرة النسكافيه.

ربع كوب من بودرة الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

كوب من الزبادي الطازجة.

مقدار كوب وربع من الزيت النباتي. مكونات الصوص نصف كوب من السكر.

مقدار نصف كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الحليب.

ربع كوب من الكاكاو. خطوات التحضير تحضير وعاء متوسط الحجم ويسكب فيه الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر.

خفق بياض البيض باستخدام المضرب الكهربائي حتى أن يتضاعف حجمه.

إضافة خليط بياض البيض إلى الوعاء مع التقليب الجيد.

ضرب صفار البيض مع السكر والفانيليا والزبادي والزيت جيداً في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف فوق المكونات السابقة.

تقليب المكونات مع بعضها من الأسفل حتى الأعلى برفق للحصول على عجينة هشة.

سكب خليط الكيك في القالب المدهون بالزيت ويدخل الفرن وتركه حتى أن ينضج الكيك تماماً.

وضع السكر والزيت والحليب والكاكاو في الخلاط الكهربائي، ثم يتم تشغيله للحصول على قوام ناعم ومتماسك.

إخراج الكيك من الفرن وتركها حتى أن تبرد تماما ثم تغلف بصوص الشوكولاته. مكونات الصوصخطوات التحضير

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