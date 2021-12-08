بعجينة قطنية ومورقة أصنعي الكرواسون والباتيه بمقادير غير مكلفة بطعم لذيذ وهش

يعتبر الكرواسون من المخبوزات اللذيذة الشهية لدي كثير من الناس، حيث يعتبر الكرواسون من الوجبات الخفيفة سهلة الهضم والتي يمكن تناولها في اي وقت من الأوقات، حيث يعتبر هذا النوع من المخبوزات الوجبة الرئيسية في وجبة الإفطار لأنه خفيف على المعدة ويمكن تناوله مع العديد من المشروبات التي ترغبين في شربها، حيث يعتبر الكرواسون على درجة كبيرة من التشابة من الباتيه، حيث أنها ذات طعم هش ورائع، ويعتبران هذان النوع من المخبوزات متعددة الحشوات، حيث يمكن حشوهما بالمالح مثل الجبنة أو الفراخ او ميكس الجبن أو الحلو مثل الشيكولاتة أو المربي او الكريمة، وفي كل حالاتها تبدو ذات طعم جميل ورائع. طريقة عمل الكرواسون والباتيه طريقة عمل الكرواسون والباتيه المكونات كيلو واحد من الدقيق.

حبتان من البيض.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمنة.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

كمية من الماء الدافئ علي حسب إحتياج الخميرة.

ربع كيلو من الزبدة الطرية. طريقة التحضير أحضري وعاد عميق وكبير، وضعي به كيلو من الدقيق وكيلو زلا ربع من السكر وثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا وربع ملعقة صغيرة من الملح وملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة وملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وقومي بتقليب هذه المكونات الجافة يبعضها.

بعد ذلك قومي بإضافة حبتان من البيض وملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمنة وقومي بتقليبهما جيدا ببعض.

بعد ذلك قومي بإضافة كمية مم من الماء الدافئ التي قومتي بتحضيرها مع العلم عليكي بإضافتها تدريحيا حتي يسهل عليكي عملية العجن وإستمري في عجن هذه العجينة جيدا حتى أن تحصلين علي عجينة طرية ومتماسكة، مع العلم أنه كلما ذات عملية العجن كلما اعطت نتيجة أفضل في التوريق والطعم الهش.

بعد ذلك قومي بتغطية هذه العجينة بكيس بلاستيكي وضعيها في الفريزر واتركيها لمدة ثلاثون دقيقة فقط.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بإخراج هذه العجينة من الثلاجة، وقومي بتقطيعها إلي كرات متساوية الحجم، ثم قومي برش كمية من الدقيق على سطح الرخامة التي تقومين بالفرد عليها.

ثم ضعي كرة من كرات العجين وعليكي بفردها بالنشابة جيدا حتي تصبح العجينة سميكة، بعد ذلك ضيفي إليها ربع كيلو من الزبدة الطرية وقومي بإغلاق العجينة من كل النواحي واتركيها ترتاح لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بفردها مرة اخري ونغلقها مرة أخرى، ونستمر في عمل هذه الخطوة عدة مرات حتى نحصل على التوريق اللازم.

ثم يعد التطبيق النهائي قومي بتقطيعها إلى مثلثات وضعي الحشوة التي ترغبين بها في النهاية وقومي بلفها.

ثم أحضري صينية وضعي عليها كمية من ورق الزبدة وقومي برص الكرواسون عليها، وضعيها في الفرن علي درجة حرارة عالية واتركيها حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي فاتح، بعد ذلك قومي بإخراجها وأتركيها تيرد قليلا حتي يتم تناولها. طريقة التحضير الوسوم

يعتبر الكرواسون من المخبوزات اللذيذة الشهية لدي كثير من الناس، حيث يعتبر الكرواسون من الوجبات الخفيفة سهلة الهضم والتي يمكن تناولها في اي وقت من الأوقات، حيث يعتبر هذا النوع من المخبوزات الوجبة الرئيسية في وجبة الإفطار لأنه خفيف على المعدة ويمكن تناوله مع العديد من المشروبات التي ترغبين في شربها، حيث يعتبر الكرواسون على درجة كبيرة من التشابة من الباتيه، حيث أنها ذات طعم هش ورائع، ويعتبران هذان النوع من المخبوزات متعددة الحشوات، حيث يمكن حشوهما بالمالح مثل الجبنة أو الفراخ او ميكس الجبن أو الحلو مثل الشيكولاتة أو المربي او الكريمة، وفي كل حالاتها تبدو ذات طعم جميل ورائع. طريقة عمل الكرواسون والباتيه طريقة عمل الكرواسون والباتيه المكونات كيلو واحد من الدقيق.

حبتان من البيض.

كوب إلا ربع من السكر.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمنة.

ملعقتان كبيرتان من الفانيليا.

ملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة.

ملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية.

كمية من الماء الدافئ علي حسب إحتياج الخميرة.

ربع كيلو من الزبدة الطرية. طريقة التحضير أحضري وعاد عميق وكبير، وضعي به كيلو من الدقيق وكيلو زلا ربع من السكر وثلاث ملاعق كبيرة من الفانيليا وربع ملعقة صغيرة من الملح وملعقتان كبيرتان من الحليب البودرة وملعقتان كبيرتان من الخميرة الفورية وقومي بتقليب هذه المكونات الجافة يبعضها.

بعد ذلك قومي بإضافة حبتان من البيض وملعقتان كبيرتان من الزبدة أو السمنة وقومي بتقليبهما جيدا ببعض.

بعد ذلك قومي بإضافة كمية مم من الماء الدافئ التي قومتي بتحضيرها مع العلم عليكي بإضافتها تدريحيا حتي يسهل عليكي عملية العجن وإستمري في عجن هذه العجينة جيدا حتى أن تحصلين علي عجينة طرية ومتماسكة، مع العلم أنه كلما ذات عملية العجن كلما اعطت نتيجة أفضل في التوريق والطعم الهش.

بعد ذلك قومي بتغطية هذه العجينة بكيس بلاستيكي وضعيها في الفريزر واتركيها لمدة ثلاثون دقيقة فقط.

بعد مرور ذلك الوقت قومي بإخراج هذه العجينة من الثلاجة، وقومي بتقطيعها إلي كرات متساوية الحجم، ثم قومي برش كمية من الدقيق على سطح الرخامة التي تقومين بالفرد عليها.

ثم ضعي كرة من كرات العجين وعليكي بفردها بالنشابة جيدا حتي تصبح العجينة سميكة، بعد ذلك ضيفي إليها ربع كيلو من الزبدة الطرية وقومي بإغلاق العجينة من كل النواحي واتركيها ترتاح لمدة عشر دقائق.

بعد ذلك نقوم بفردها مرة اخري ونغلقها مرة أخرى، ونستمر في عمل هذه الخطوة عدة مرات حتى نحصل على التوريق اللازم.

ثم يعد التطبيق النهائي قومي بتقطيعها إلى مثلثات وضعي الحشوة التي ترغبين بها في النهاية وقومي بلفها.

ثم أحضري صينية وضعي عليها كمية من ورق الزبدة وقومي برص الكرواسون عليها، وضعيها في الفرن علي درجة حرارة عالية واتركيها حتي تنضج ويصبح لونها ذهبي فاتح، بعد ذلك قومي بإخراجها وأتركيها تيرد قليلا حتي يتم تناولها. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعجينة قطنية ومورقة أصنعي الكرواسون والباتيه بمقادير غير مكلفة بطعم لذيذ وهش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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