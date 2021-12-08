بمقادير غير مكلفة اعملي بسكويت الشاي بهذه الطريقة المقرمشة والخفيفة للفطار

تعتبر من المقرمشات اللذيذة التي يرغب بتناولها جميع الأطفال، حيث يعتبر البسكويت من المأكولات التي يعتبرها البعض من الناس وجبة أساسية يمكن تناولها في وجبات الإفطار مع بعض المشروبات مثل الشاي أو الحليب، حيث تتعدد طرق عمل البسكويت وأشكاله حيث يوجد منه البسكويت الساده أو البسكويت المحشو ببعض الحشوات مثل حشوة الكريمة أو حشوة الشيكولاتة أو الكراميل، حيث نلاحظ العديد من الناس يقوم بشراء هذا المنتج من بعض المحلات التجارية التي تعمل علي بيعه بأغلي الأسعار مع العلم أن هذه المنتجات من المحتمل أن تؤدي وتهلك صحة الإنسان خاصة الأطفال ومن المؤكد أن تؤدي إلى العديد من الأمراض، وكل هذا ناتج من إحتواء هذا البسكويت الذي يتم بيعه على العديد من المواد الحافظة الخطرة علي صحة أبنائنا. طريقة عمل بسكويت الشاي طريقة عمل بسكويت الشاي المكونات كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوبان إثنان من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب واحد من الزبدة السائلة.

كوبان إثنان من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الماء على حسب الحاجة.

ثلاث حبات من البيض. طريقة التحضير قومي أولا بتحضير المضرب اليدوي الكهربائي وقومي بتشغيله، وأحضري طبق متوسط الحجم وضعي به ثلاق حبات من البيض وقومي بخفق هذا البيض جيدا حتى أن تحصلين علي مخلوط كريمي من البيض.

بعد الحصول على هذا القوام، قومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا وكوبان إثنان من السكر، وقومي بخفق هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تتمكني من ذوبان السكر نهائيا.

بعد ذوبان السكر نهائيا قومي بإضافة كوب واحد من الزبدة السائلة وإستمري في خلط هذه المكونات مرة أخرى وحيدا حتى تتجانس.

بعد ذلك أحضري وعاء صالح للعجن، وضيفي به كوب ونصف من الدقيق الأبيض وربع ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وقومي بتقليب هذه المكونات الجافة ببعضها حتي تختلط تماما.

بعد ذلك قومي بإضافة كوبان إثنان من الحليب السائل وأبدأي في عجن الدقيق مع الحليب جيدا حتي ان تتمكني من الحصول على عجينة متماسكة وطرية وقومي بإضافة القليل من الماء على حسب الحاجة إليها.

بعد الوصول إلى هذ القوام للعجينة قومي بإضافة خليط المكونات السائلة التي قومنا بضربها بواسطة المضرب الكهربائي اليدوي، وقومي بخلطهم وعجنهم مرة أخرى.

بعد العجن الجيد لهذه العجينة، قومي بتغطية هذا الوعاء بكيس من البلاستيكي وأتركي هذه العجينة حتى ترتاح لمدة عشرون دقيقة فقط.

بعد ذلك وبعد مرور ذلك الوقت قومي بتحضير الصينية التي تقومين بوضع أصابع البسكويت عليها وقومي بدهنها بكمية من السمنة، بعد ذلك أحضري عجينة البسكويت وقومي بتشكيلها على شكل أصابع أو أي شكل ترغبين به وقومي برصها في هذه الصينية.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة متوسطة، واتركيها حتي تسخن قليلا بعد ذلك قومي بإدخال هذه الصينية.

بعد إدخال صينية البسكويت في الفرن اتركيها حتي تنضج وتأخذ اللون الشهي وهو الذهبي أي تستغرق وقت ثلاثون دقيقة فقط، بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن واتركيها تبرد قليلا ثم قومي بتقديمها بألذ واشهي طعم في طبق التقديم. طريقة التحضير الوسوم

تعتبر من المقرمشات اللذيذة التي يرغب بتناولها جميع الأطفال، حيث يعتبر البسكويت من المأكولات التي يعتبرها البعض من الناس وجبة أساسية يمكن تناولها في وجبات الإفطار مع بعض المشروبات مثل الشاي أو الحليب، حيث تتعدد طرق عمل البسكويت وأشكاله حيث يوجد منه البسكويت الساده أو البسكويت المحشو ببعض الحشوات مثل حشوة الكريمة أو حشوة الشيكولاتة أو الكراميل، حيث نلاحظ العديد من الناس يقوم بشراء هذا المنتج من بعض المحلات التجارية التي تعمل علي بيعه بأغلي الأسعار مع العلم أن هذه المنتجات من المحتمل أن تؤدي وتهلك صحة الإنسان خاصة الأطفال ومن المؤكد أن تؤدي إلى العديد من الأمراض، وكل هذا ناتج من إحتواء هذا البسكويت الذي يتم بيعه على العديد من المواد الحافظة الخطرة علي صحة أبنائنا. طريقة عمل بسكويت الشاي طريقة عمل بسكويت الشاي المكونات كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

كوبان إثنان من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب واحد من الزبدة السائلة.

كوبان إثنان من السكر الأبيض.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ربع كوب من الماء على حسب الحاجة.

ثلاث حبات من البيض. طريقة التحضير قومي أولا بتحضير المضرب اليدوي الكهربائي وقومي بتشغيله، وأحضري طبق متوسط الحجم وضعي به ثلاق حبات من البيض وقومي بخفق هذا البيض جيدا حتى أن تحصلين علي مخلوط كريمي من البيض.

بعد الحصول على هذا القوام، قومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا وكوبان إثنان من السكر، وقومي بخفق هذه المكونات مع بعضها جيدا حتى تتمكني من ذوبان السكر نهائيا.

بعد ذوبان السكر نهائيا قومي بإضافة كوب واحد من الزبدة السائلة وإستمري في خلط هذه المكونات مرة أخرى وحيدا حتى تتجانس.

بعد ذلك أحضري وعاء صالح للعجن، وضيفي به كوب ونصف من الدقيق الأبيض وربع ملعقة صغيرة من الملح ونصف ملعقة كبيرة من البيكنج بودر، وقومي بتقليب هذه المكونات الجافة ببعضها حتي تختلط تماما.

بعد ذلك قومي بإضافة كوبان إثنان من الحليب السائل وأبدأي في عجن الدقيق مع الحليب جيدا حتي ان تتمكني من الحصول على عجينة متماسكة وطرية وقومي بإضافة القليل من الماء على حسب الحاجة إليها.

بعد الوصول إلى هذ القوام للعجينة قومي بإضافة خليط المكونات السائلة التي قومنا بضربها بواسطة المضرب الكهربائي اليدوي، وقومي بخلطهم وعجنهم مرة أخرى.

بعد العجن الجيد لهذه العجينة، قومي بتغطية هذا الوعاء بكيس من البلاستيكي وأتركي هذه العجينة حتى ترتاح لمدة عشرون دقيقة فقط.

بعد ذلك وبعد مرور ذلك الوقت قومي بتحضير الصينية التي تقومين بوضع أصابع البسكويت عليها وقومي بدهنها بكمية من السمنة، بعد ذلك أحضري عجينة البسكويت وقومي بتشكيلها على شكل أصابع أو أي شكل ترغبين به وقومي برصها في هذه الصينية.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن علي درجة حرارة متوسطة، واتركيها حتي تسخن قليلا بعد ذلك قومي بإدخال هذه الصينية.

بعد إدخال صينية البسكويت في الفرن اتركيها حتي تنضج وتأخذ اللون الشهي وهو الذهبي أي تستغرق وقت ثلاثون دقيقة فقط، بعد ذلك قومي بإخراجها من الفرن واتركيها تبرد قليلا ثم قومي بتقديمها بألذ واشهي طعم في طبق التقديم. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمقادير غير مكلفة اعملي بسكويت الشاي بهذه الطريقة المقرمشة والخفيفة للفطار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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