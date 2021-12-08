فوائد عديدة للبطاطا الحلوة الساخنة للأطفال والكبار

تعد البطاطا من الأطعمة الشتوية التي تزيد من الشعور بالدفء عند تناولها وهي تعتبر من أعلي الأطعمة المحتوية علي فيتامين أ وتحتوي علي صبغة البيتا كاروتين وهي الصبغة الأفضل والأكثر فاعلية وسوف نذكر هنا فوائد البطاطا للكبار والصغار ومرضي السكري .

أبرز العناصر الغذائية الموجودة في البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة علي الكثير من العناصر الغذائية مثل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين أ وفيتامين د وحمض الفوليك والحديد والماغيسيوم والبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة وتحتوي علي كميات ضئيلة من الدهون وتحتوي علي الكربوهيدرات .

تحمي القلب حيث تحتوي البطاطا علي الكثير من البوتاسيوم مما يقلل من حدوث النوبات القلبية والسكتات الدماغية .

تقوية المناعة بسبب الفيتامينات المتنوعة الموجودة في البطاطا الحلوة .

التخلص من الإمساك لاحتوائها علي نسبة عالية من الألياف .

تقي من الالتهابات لاحتوائها علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة .

مفيدة للحوامل .

سلامة العظام والأسنان .

ينصح مرضي السرطان بتناولها لاحتوائها علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة .

تحسين صحة الجلد والشعر .

فوائد مذهلة للبطاطا الحلوة تعرف عليهافوائد البطاطا الحلوة للأطفال

تعتبر البطاطا من الأطعمة المفيدة للأطفال ويمكن البدء في تقديمها مهروسة للطفل من سن ستة أشهر وتساعد علي

تحسين الهضم عند الأطفال .

تحسين نمو الجهاز العصبي .

الوقاية من الأنيميا .

النمو السليم للعظام والأسنان .

زيادة الفهم والتركيز .

تساعد علي امتصاص الكالسيوم في الجسم بسبب احتوائها علي فيتامين د .

أفضل طرق إعداد وتجهيز البطاطا الحلوة

يمكن إعداد البطاطا الحلوة مشوية أو مسلوقة أو عملها طاجن في الفرن فكل هذا مفيد وجميل ولكن الأهم والمفضل هو إعداد البطاطا بقشرها بعد غسلها جيدا بالماء .

البطاطا الحلوة لمرضي السكري وأصحاب الرجيم

يعتقد الكثير أن البطاطا لا تصلح كطعام لأصحاب الرجيم ومرضي السكري وهذا اعتقاد خاطئ حيث تحتوي كل 100جرام من البطاطا علي 86 سعر حراري ونسبة ضئيلة من الدهون وبالتالي يستطيع أصحاب الرجيم تناول ثمرة بطاطا صغيرة أو متوسطة الحجم أما مرضي السكر فتعتبر البطاطا بديل جيد للخبز والأرز واحتوائها علي نسبة عالية من الألياف يساعد في ضبط السكر في الدم وتعطي إحساس بالشبع لفترة طويلة .