ستربس الدجاج المقرمش طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة بخلطة وتتبيلة وطعم ألذ من الجاهز

الدجاج من المأكولات الغنية بالبروتين اللازم في بناء الجسم، حيث يجب المداومة على تناوله حتي يستفاد الجسم من هذا البروتين خاصة لدى الأطفال، حيث من المعروف أن الدجاج يدخل في العديد من المأكولات ويمكن عمله شاورما وكذلك يمكن عمل صينية من الخضروات به، حيث توجد هناك الوجبة الشهيرة التي يفضلها جميع الناس وهي عمل الدجاج البانيه، حيث يعتبر الدجاج البانيه يرغب في تناوله العديد من الأطفال نظرا لأنه ذات قرمشة شهية ولذيذة وجميلة، لذلك نجد العديد من السيدات تقوم بشراء الدجاج الذي يباع في بعض المحلات التجارية والهايبر التجاري.

حيث يعتقد البعض منهن أن هذه المحلات فقط هي التي تعمل علي إعطاء الدجاج المقرمشة الشهية لذلك يقومون بشرائه، مع العمل أن توجد هناك العديد من الخلطات التي يمكن تحضيرها في المنزل بحيث تعطي نفس المقرمشة الشهية والتي يرغب بتناولها جميع الأطفال، حيث تحتوي جميع المنتجات التي نقوم بشرائها من هذه المحلات التجارية على العديد من المواد الحافظة التي تعمل علي تكوين بعض المواد المسرطنة في الجسم ومما تؤدي إلى الوفاة لذلك يجب علينا أن نستغني عن شرائها ونقوم بتحضيرها وإعدادها في المنزل.

طريقة عمل أصابع الدجاج المقرمشة

المكونات

كيلو واحد من صدور الدجاج.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة كبيرة من بهارات الدجاج.

حبتان من البصل المفروم متوسطة الحجم.

كمية من البقسماط.

حبة واحدة من البيض.

كوب ونصف من الكورن فليكس.

ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من البصل البودرة.

قومي اولا بتحضير كيلو من صدور الدجاج البانيه وقومي بغسله جيدا بالماء وقومي بنقعه في الخل والملح والليمون لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد ذلك أحضري الكبة وقومي بتشغيله، وضعي بها صدور الدجاج البانيه بعد تقطيعها قطع صغيرة ثم قومي بفرمها جيدا حتي ان تحصلين علي عجينة من الدجاج، بعد ذلك قومي بإضافة حبتان من البصل المتوسطة الحجم وقومي بخلطها جيدا في الكبة حتى أن تحصلي علي عجينة مختلطة من الدجاج والبصل.

ثم أحضري إناء كبير وقومي بتفريغ عجينة الدجاج بالبصل المفروم وضيفي إليها ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الملح وملعقة واحدة كبيرة من بهارات الدجاج وربع ملعقة صغيرة من الثوم البودرة والبصل البودرة قومي بعجن هذه البهارات جيدا مع عجينة الدجاج حتى تتجانس تماما.

بعد ذلك قومي بوضع كوبان من الكورن فليكس في الكبة وقومي بطحنه جيدا، ثم قومي بتفريغه في طبق، واحضري طبق آخر وضعي به بيضة واحدة بعد خفقها، ثم ضعي كمية من البقسماط في طبق آخر.

بعد ذلك قومي بتشكيل عجينة الدجاج على شكل أصابع ثم قومي بغمسها في طبق البيض اولا ثم ضعيها في البقسماط ثم قومي بغمسها مرة أخرى في البيض بعد ذلك قومي بغمسها في الكورن فليكس المطحون.

كرري نفس هذه العملية للحصول على نتيجة أفضل مع جميع كمية عجينة الدجاج.

بعد ذلك أحضري طاسة وضعي بها كمية غزيرة من الزيت وضعيها على النار وأتركي الزيت حتى يسخن جيدا.

بعد سخونة الزيت جيدا، قومي بوضع أصابع الدجاج حتي تتم قليها جيدا في الزيت وحتى ان تحصلي على اللون البني الشهي، بعد ذلك قومي بتقديمه علي طبق تقديم بعد فرشه بكمية من مناديل المطبخ حتي تعمل علي إمتصاص الزيت الزائد بعد ذلك عليكي بتقديمه بطهم هش وشهي مع المقبلات التي ترغبين بها.

طريقة التحضير