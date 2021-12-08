سر طعمية المحلات الذي لن يخبركِ به أحد وابهري أسرتك بطعمية مقرمشة ولذيذة

سر طعمية المحلات، فالطعمية من الأكلات الشعبية في الطبخ المصري بدأ انتشارها في مصر عن طريق الأقباط، في فترات الصيام كبديل للبروتين فأصبحت وجبه صيامي شهية للأقباط اغلب العام، وانتشرت بين كل أطياف الشعب المصري، والطعمية المصرية من أشهر الأكلات العربية والعالمية فيتم إعدادها في مصر بالفول المدشوش، وفي بلاد الشام يعدوها بالحمص، نقدم لكم اليوم طريقة عمل الطعمية المصرية المقرمشة وأسرار وتكات الطعمية.

سر طعمية المحلات

نقدم لكم اليوم في هذا المقال طريقة عمل عجينة الطعمية المصرية باحترافيه مثل محلات جاد، في البداية يفضل اختيار حبه الفول المدشوش صغيره الحجم فهي أقل في امتصاص الزيت وأحلى في الطعم نقدم لكم مكونات الطعمية.

مقدار كيلو جرام من الفول المدشوش.

خمس أعواد من البقدونس، وخمس أعواد من الكزبرة الخضراء، وخمس أعواد من الشبت، وخمس اعواد الكرات المصري.

4 فصوص ثوم

عدد 2 بصله متوسطة الحجم.

ملح.

شمر وكزبرة جافه.

مع أول سر لعمل الطعمية انقعي الفول المدشوش لمدة من أربع ساعات إلي خمس ساعات لا أكثر.

قومي بغسل فول مدشوش بعد النقع، ثم أضيفي اليه الخضرة بعد تقطيعها بالسكينة، والبصل، والثوم.

ثم ضعي الخليط في المحضرة أو الكبة أو في مفرمة اللحم، وقومي بفرم الخليط جيدا.

قومي بوضع معلقه كبيره شمر ومعلقه كبيره وكزبرة جافه، في الكبة وافرميهم نصف فرم خشن.

ثم أضيفيهم الى الخليط واضيفي معهم الملح وبعد ذلك قومي بعجن الطعمية جيده وربيها جيدا حتى تعطيك عرق وتصبح سهلة التشكيل.

وبعد ذلك قومي بتوزيع العجينة في أكياس وضعيها في الفريزر لتصبح جاهزة للاستعمال.

أحضري عجينه الطعمية ثم أضيفي إليها قليل من البكيكنج باودر وقليل من البيكربونات.

وقلبيها جيدا جداً.

وبعد ذلك في زيت غزير وساخن جداً.

قومي بتشكيل الطعمية على شكل أقراص أو أصابع، على حسب رغبتك يمكن استخدام سمسم أبيض على وجهه الطعمية.

وعلى درجه حرارة متوسطة اقلي الطعمية حتى تحمر ثم اقلبيها على الوجه الآخر.

واستمتعي بالطعمية المقرمشه اللذيذة.

مكونات الطعميةطريقة عمل عجينة الطعميةطريقة عمل طعمية هشة

قدمنا لكم طريقه عمل الطعمية المصرية بسهوله في المنزل، و سر طعمية المحلات واستمتعي بالطعم الرائع والمميز.