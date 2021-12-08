فطائر هشة وخفيفة و طرية بحشو الجبنة بخطوات بسيطة ومكونات سهلة بدون بيض

الفطائر الهشة والخفيفة هذا من يبحث عنه جميع السيدات وربات البيوت بالأخص بعد عودة المدارس والجامعات ودخول فصل الشتاء لأن الفطائر من أكثر الأشياء التي يحتاجها الطلاب ويطلبونها بكثرة أثناء ذهابهم إلى المدارس أو في الإفطار و العشاء، لهذا حرصنا من خلال موقعنا ثقفني تقديم أسهل وأسرع طريقة لتحضير الفطائر من المنزل بحشو الجبنة المفضلة لدى الجميع كما أن وصفتنا لا تحتاج إلي عجن ومجهود كبير في تحضيرها بل هي سهله و سريعة و خفيفة جدًا.مكونات الفطائر الهشة بحشو الجبنة
هناك العديد الذين لا يمكنهم الاستغناء عن الفطائر في حياتهم اليومية، لهذا سنقدم لكي يا سيدتي مكونات عمل الفطائر وهي:
- نصف كوب من الحليب الدافيء.
- 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من الخل .
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 4 معالق من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الجبنة المشكلة.
- ملعقتين من القشطة.
بالخطوات سنقدم لكم طريقة تحضير الفطائر الهشة والقطنية بحشو الجبنة من الذ واطعم الفطائر التي يمكن أن تتذوقها، وطريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بإضافة الحليب والسكر والملح و الخميرة في وعاء كبير.
- بعد ذلك نقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها ونضيف ملعقة الخل ونقلبها.
- نقوم بنخل الدقيق ثم نبدأ بإضافتة إلى الخميرة ونبدأ بالعجن.
- عندما تتشرب جميع المكونات من بعضها نبدأ بالعجن حتى تحصلي على عجينة طرية.
- نتركها لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح الرخامة.
- نقطع العجينة على شكل مستطيل أو مربع.
- نضيف القليل من الجبن ولابد من تجنب وضع الجبن على العجينة من الأطراف.
- بعد ذلك نلف العجينة حتى نحصل على شكل الباتية.
- في صينية الخبز نوزع القليل من الزيت ونبدأ برص الفطائر الهشة بحشو الجبنة.
- نحرص على ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى.
- تترك ربع ساعة حتي تتخمر.
- تدخل في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة وتحصل على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ولابد من تغطيتها لكي تحافظ على الطراوة، بعد ذلك نقوم بتقديمها للطعام بالصحة والهنا.
لكي تحصلين على فطيرة هشة وطرية مثل الجاهزة لابد من مراعاة تلك الأشياء أثناء التحضير وهي:
- لابد من اختيار نوع جيد من الدقيق لكي تحصلين على عجينة طرية و هشة.
- يفضل نخل الدقيق قبل الاستخدام هذا يساعد على هيشان العجينة.
- نترك العجينة تختمر بعد العجن و نتركها ترتاح بعد تشكيها لمدة نصف ساعة على الأقل، هذا يساعد على هيشان و طرواة العجينة.
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الفطائر الهشة والخفيفة هذا من يبحث عنه جميع السيدات وربات البيوت بالأخص بعد عودة المدارس والجامعات ودخول فصل الشتاء لأن الفطائر من أكثر الأشياء التي يحتاجها الطلاب ويطلبونها بكثرة أثناء ذهابهم إلى المدارس أو في الإفطار و العشاء، لهذا حرصنا من خلال موقعنا ثقفني تقديم أسهل وأسرع طريقة لتحضير الفطائر من المنزل بحشو الجبنة المفضلة لدى الجميع كما أن وصفتنا لا تحتاج إلي عجن ومجهود كبير في تحضيرها بل هي سهله و سريعة و خفيفة جدًا.مكونات الفطائر الهشة بحشو الجبنة
هناك العديد الذين لا يمكنهم الاستغناء عن الفطائر في حياتهم اليومية، لهذا سنقدم لكي يا سيدتي مكونات عمل الفطائر وهي:
- نصف كوب من الحليب الدافيء.
- 2 كوب ونصف من الدقيق الأبيض.
- ملعقة من الخل .
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- 4 معالق من الزيت النباتي.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- كوب من الجبنة المشكلة.
- ملعقتين من القشطة.
بالخطوات سنقدم لكم طريقة تحضير الفطائر الهشة والقطنية بحشو الجبنة من الذ واطعم الفطائر التي يمكن أن تتذوقها، وطريقة التحضير هي:
- أولاً نقوم بإضافة الحليب والسكر والملح و الخميرة في وعاء كبير.
- بعد ذلك نقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها ونضيف ملعقة الخل ونقلبها.
- نقوم بنخل الدقيق ثم نبدأ بإضافتة إلى الخميرة ونبدأ بالعجن.
- عندما تتشرب جميع المكونات من بعضها نبدأ بالعجن حتى تحصلي على عجينة طرية.
- نتركها لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمها.
- بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح الرخامة.
- نقطع العجينة على شكل مستطيل أو مربع.
- نضيف القليل من الجبن ولابد من تجنب وضع الجبن على العجينة من الأطراف.
- بعد ذلك نلف العجينة حتى نحصل على شكل الباتية.
- في صينية الخبز نوزع القليل من الزيت ونبدأ برص الفطائر الهشة بحشو الجبنة.
- نحرص على ترك مسافة بين كل واحدة والأخرى.
- تترك ربع ساعة حتي تتخمر.
- تدخل في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة وتحصل على اللون الذهبي.
- نخرج الصينية من الفرن ولابد من تغطيتها لكي تحافظ على الطراوة، بعد ذلك نقوم بتقديمها للطعام بالصحة والهنا.
لكي تحصلين على فطيرة هشة وطرية مثل الجاهزة لابد من مراعاة تلك الأشياء أثناء التحضير وهي:
- لابد من اختيار نوع جيد من الدقيق لكي تحصلين على عجينة طرية و هشة.
- يفضل نخل الدقيق قبل الاستخدام هذا يساعد على هيشان العجينة.
- نترك العجينة تختمر بعد العجن و نتركها ترتاح بعد تشكيها لمدة نصف ساعة على الأقل، هذا يساعد على هيشان و طرواة العجينة.
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