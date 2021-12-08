أسرع طريقة لتقوير الكوسة والباذنجان بدون مقوارة بفكرة جهنمية مش هتسود ايدك

طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بدون مقوارة من الممكن أن يتم وبالاستعانة بأدوات المطبخ الأخرى والاستغناء بشكل تام عن المقوار، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الطرق التي من اليسير اتباعها لتقوير الكوسة وتقوير خضراوات الباذنجان بالكميات المتوفرة للحصول عليه فارغًا تماما من أي تواجد للب الداخلي، وفيما يأتي نوضح طريقة ممتازة وبأكثر من أداة ومتوفرة بكل المطابخ وبالتالي لن تعجزين عن التحضير لأفضل وصفات من المحشي باستعمال خضار الكوسة وخضار الباذنجان حتى ولو لم يتوفر المقوار وبشكل أسرع وبكثير عما لو استخدمنا الرمان في التقوير.

طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بدون مقوارة

التقوير لخضار الكوسة وكذلك الباذنجان بسرعة من الممكن إتمامه وبكل سهولة من خلال أن نقوم باستعمال السكين للمائدة، حيث أن استعماله يكون مميز في الحصول السريع على تلك النوعية من الخضراوات خالية وفارغة وبشكل تام من لبها من الداخل ليحل محله أي نوع حشوة مميزة، ومن خلال التحضير لتلك الخضراوات بالسكين تكون الوصفة جاهزة بشكل أسرع حيث أن لف السكين في حركة دائرية مع اتجاه عقرب الساعة وبالتدوير راحة اليد بالنزول للأسفل يجعلنا نفرع الكوسة من لبها الداخلي وكذلك الباذنجان وبمنتهى السهولة، وتلك تعد الطريقة التي من الممكن أن نستخدمها كبديل أسرع عن التقوير بالمقوار.

نحضر الثما المراد تقويرها.

نقوم بتنظيفها ثم غسلها وتجفيفها باستعمال المصفاة.

بعد ذلك يتم استعمال قطاعة التفاح.

نقوم بإدخال القطاعة برفق في داخل الثمرة.

يتم استعمال القطاعة بلفها ومن الداخل نخرج ما بداخل الثمار.

تقوير للكوسة والباذنجان باستعمال قطاعة التفاحتقوير الكوسة والباذنجان بإستخدام الشوكة

بالشوكة من الممكن أن نقوم باستعمالها للتقوي السريع للكوسة ومن الممكن أن نستخدم الشوكة في التقوير للباذنجان من خلال الشوكة ونقوم باتباع ما يلي: